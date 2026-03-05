Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό: Αύξηση του μέγιστου αναγνωρισμένου κόστους αποκατάστασης των διατηρητέων οικοδομών - Αναλυτικά τα ποσά

 05.03.2026 - 14:27
Την αύξηση του μέγιστου αναγνωρισμένου κόστους αποκατάστασης των διατηρητέων οικοδομών ενέκρινε στη σημερινή συνεδρία του το Υπουργικό Συμβούλιο. Η απόφαση αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών για απλοποίηση και βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης των διατηρητέων οικοδομών.

Η σημερινή απόφαση λήφθηκε με στόχο την προσαρμογή των ποσών στη σημερινή πραγματικότητα των δαπανών, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που διαπιστώνονται στα ζητήματα διάσωσης και συντήρησης των διατηρητέων οικοδομών. Όπως διαπιστώνεται, η αύξηση στο κόστος των υλικών και των εργασιών στην οικοδομική βιομηχανία έχει συνεπακόλουθες επιπτώσεις με αύξηση περίπου 25%-30% στις δαπάνες για την αποκατάσταση των διατηρητέων οικοδομών, λειτουργώντας αποτρεπτικά για τους ιδιοκτήτες των εν λόγω οικοδομών.

Με σκοπό την αντιμετώπιση της σημαντικής διαφοροποίησης των οικοδομικών δαπανών και τη σμίκρυνση της διαφοράς μεταξύ του πραγματικού και του αναγνωρισμένου κόστους αποκατάστασης των διατηρητέων οικοδομών, τα ποσά αυξάνονται ως εξής:

1. Οικοδομές με εμβαδόν μέχρι 300 τ.μ.: από €1.400/τ.μ. σε €1.700/τ.μ.

2. Οικοδομές με εμβαδόν από 301 τ.μ. μέχρι 1.000 τ.μ.: από €1.300/τ.μ. σε €1.600/τ.μ.

3. Οικοδομές με εμβαδόν πέραν των 1.001 τ.μ.: από €1.000/τ.μ. σε €1.300/τ.μ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί σειρά αλλαγών στις διαδικασίες που διέπουν τη διαχείριση των διατηρητέων οικοδομών, με στόχο την ολοκληρωμένη προστασία των

αξιόλογων οικοδομών και των ιστορικών κέντρων των πόλεων και των χωριών, αλλά και τη διευκόλυνση των ιδιοκτητών για σκοπούς επανάχρησης και αξιοποίησης των εν λόγω οικοδομών.

Συγκεκριμένα, πέραν της αύξησης του μέγιστου αναγνωρισμένου κόστους αποκατάστασης, τα μέτρα αυτά αφορούν, ανάμεσα σε άλλα:

1. την εφαρμογή της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης διατηρητέων οικοδομών,

2. την προώθηση διαδικασίας εξαίρεσης από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής για τις χαμηλού ρίσκου διατηρητέες οικοδομές,

3. τη δημιουργία ενιαίας βάσης αποθετηρίου διατηρητέου συντελεστή,

4. τη δημιουργία ενός ενιαίου σημείου αδειοδότησης των διατηρητέων κτηρίων,

5. τη λειτουργία Επαρχιακών Γραφείων του Κλάδου Διατήρησης,

6. την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, και

7. τον καταρτισμό εγχειριδίου για υποβοήθηση των ιδιοκτητών, των μελετητών και των εποπτικών αρχών στον τομέα της αποκατάστασης κτηρίων.

Στόχος των αλλαγών είναι η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου πλαισίου, το οποίο θα λειτουργεί με σύγχρονο τρόπο και θα προστατεύει τις διατηρητέες οικοδομές και, κατ’ επέκταση, την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Κύπρου.

