Πώς τα reels τραυματίζουν τον εγκέφαλο; Τι λέει η επιστήμη

Έχετε σκεφτεί ποτέ πόσα reels στέλνετε στους φίλους σας την ημέρα και πόσα καταναλώνετε εσείς οι ίδιοι για την ξεκούρασή σας, έπειτα από ένα δύσκολο 8ωρο-10ωρο στη δουλειά και αφού έχει έρθει η ώρα για χαλάρωση τον καναπέ; Τα short videos που σκρολάρουμε όλοι καθημερινά σε Instagram, youtube και TikTok έχουν άτυπα ταυτιστεί με την ξεκούρασή μας, στην πραγματικότητα, όμως, δεν είναι καθόλου φιλικά προς τον εγκέφαλό μας -για την ακρίβεια, του κάνουν κακό.

Τι λέει η επιστήμη

Επιστημονικές έρευνες έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι τα μικρού μήκους βίντεο που κατακλύζουν την καθημερινότητά μας και μονοπωλούν την ξεκούρασή μας, έναντι μιας ταινίας ή ενός βιβλίου, όντως επηρεάζουν αρνητικά τον εγκέφαλο. Πολλοί βαρύγδουποι τίτλοι άρθρων, μάλιστα, το πηγαίνουν ακόμη παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι η παρακολούθησή τους μπορεί να είναι τόσο βλαβερή για τον εγκέφαλο, όσο και η κατανάλωση αλκοόλ, σε ένα μάλλον υπερβολικό και τρομολαγνικό claim. Ας δούμε, όμως, τι λένε τα στοιχεία.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2024 στο Frontiers in Human Neuroscience και περιλάμβανε μετρήσεις εγκεφαλικών κυμάτων (EEG), έδειξε καθαρά ότι η μαζική κατανάλωση σύντομων βίντεο επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του εγκεφάλου, όχι μόνο συμπεριφορικά, αλλά και σε νευρωνικό επίπεδο. Σίγουρα θα σκεφτείτε ότι εσείς απλώς παρακολουθείτε... γάτες που μπλέκουν σε περιπέτειες και ανθρώπους που σκοντάφτουν, κάτι που φαινομενικά μοιάζει αθώο και ξεκούραστο. Λάβετε, ωστόσο, υπόψη σας ότι σύμφωνα με τα ευρήματα, οι πολύ σύντομες και γρήγορες εικόνες που εμφανίζονται στα μάτια σας, ανακατεμένες με δυνατή μουσική, ήχο και ασταμάτητα επόμενα βίντεο, δεν αποτελούν αναψυχή — είναι νευρολογική υπερερεθιστική διέγερση που υπόσχεται ευχαρίστηση, αλλά συστηματικά αποδυναμώνει βασικές λειτουργίες του μυαλού σας.

Η συγκεκριμένη μελέτη εξέτασε πώς ο εθισμός στα σύντομα βίντεο σχετίζεται με την προσοχή, τη διαχείριση συγκέντρωσης και τον έλεγχο του εγκεφάλου σας. Έρευνες σε 48 συμμετέχοντες (μέσος όρος ηλικίας περίπου 22 ετών) με χρήση EEG και ειδικών τεστ έδειξαν τα εξής:

Μείωση της εκτελεστικής προσοχής

Όσο πιο έντονη είναι η τάση σας για κατανάλωση σύντομων βίντεο, τόσο περισσότερο υποβαθμίζεται η εκτελεστική λειτουργία του εγκεφάλου σας -δηλαδή η ικανότητά σας να ελέγχετε παρορμήσεις, να συγκεντρώνεστε και να ολοκληρώνετε μια εργασία. Δεν πρόκειται απλώς για «λίγη απόσπαση». Πρόκειται για νευρωνική αλλαγή στην περιοχή του προμετωπιαίου φλοιού, το τμήμα του εγκεφάλου που συνδέεται με αυτοέλεγχο, λήψη αποφάσεων και συγκρατημένη σκέψη.

Αρνητική σχέση με τον αυτοέλεγχο

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν κλίμακες που μετρούν την αυτοπειθαρχία και τη συνήθη χρήση σύντομων βίντεο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο περισσότερο έχουμε την τάση να εθιζόμαστε σε Reels/Shorts, τόσο χαμηλότερη είναι η αυτοπειθαρχία μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απλά θέμα συνήθειας -είναι θέμα εγκεφαλικής λειτουργίας.

Τι δεν λένε τα reels

Όπως ίσως έχετε διαπιστώσει σε ένα βαθμό, οι αλγόριθμοι σχεδιάζονται για να μας κρατούν κολλημένους και το καταφέρνουν πολύ εύκολα. Κάθε επόμενο βίντεο είναι διαφορετικό, προκαλεί έκπληξη και δεν υπάρχει φυσικό τέλος -απλώς συνεχίζει. Το σύστημα επιβράβευσης του εγκεφάλου ενεργοποιείται με μικρές, ασταθείς ανταμοιβές (dopamine spikes), κάτι σαν να τρώτε σοκολάτα. Η διαφορά, ωστόσο, είναι ότι η σοκολάτα έχει φυσική διάρκεια και σαφές τέλος (τρώτε ένα κομμάτι), ενώ στα reels δεν υπάρχει φυσικό τέλος, οπότε τα spikes έρχονται συνεχόμενα και συχνά χωρίς έλεγχο, κάτι που εκπαιδεύει τον εγκέφαλο σε υπερδιέγερση. Σε ένα βαθμό λειτουργεί ακριβώς όπως ο τζόγος: ο εγκέφαλος δεν ξέρει πότε θα έρθει «η επόμενη καλή στιγμή», και έτσι συνεχίζει να ζητά περισσότερη διέγερση ανεξάρτητα από τις συνέπειες.



Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό σας όταν κολλάτε στο scroll

Οι περισσότεροι νομίζετε ότι η ζημιά είναι μόνο στο συναίσθημα ή στον χρόνο που χάνετε, αλλά η εικόνα όμως είναι πιο βαθιά και πιο επικίνδυνη:

Υπερερεθισμός του συστήματος επιβράβευσης

Τα Reels εκτοξεύουν την έκκριση ντοπαμίνης, της ίδιας ουσίας που ενεργοποιείται όταν τρώτε λιχουδιές, όταν πετυχαίνετε στόχους ή όταν βιώνετε άλλες ισχυρές ανταμοιβές. Αυτή η υπερδιέγερση μακροπρόθεσμα εκπαιδεύει τον εγκέφαλο να αναζητά άμεσες και έντονες ανταμοιβές, με αποτέλεσμα να φαίνονται λιγότερο ελκυστικά ή ενδιαφέροντα πράγματα που δεν είναι γρήγορα, άμεσα ή εντυπωσιακά.

Μείωση προσοχής και εκτελεστικού ελέγχου

Κάθε 10–15 δευτερόλεπτα που αλλάζετε βίντεο, ο εγκέφαλός σας μαθαίνει να περιμένει πάντα το νέο, το απροσδόκητο, το έντονο. Αυτό καθιστά δύσκολο το βαθύ διάβασμα, το συνεχόμενο έργο και τις εργασίες που απαιτούν συγκέντρωση.

Πιθανή νευρολογική αλλοίωση της προσοχής

Όταν μια δραστηριότητα επηρεάζει τις θύρες εκτελεστικού ελέγχου (προμετωπιαίος φλοιός), αυτό μπορεί να μοιάζει με τροποποίηση της λειτουργίας του εγκεφάλου και όχι απλή συμπεριφορική αντιδραστικότητα. Αυτό είναι που δείχνει η EEG έρευνα: επηρεάζεται η δομή της προσοχής κι όχι μόνο η απόδοση.



Το μεγάλο παράδοξο: Δεν είναι απλά «ψυχαγωγία»

Το πρόβλημα δεν είναι ότι παρακολουθείτε βίντεο, αλλά ότι έχουν σύντομη και συνεχόμενη ροή, κάθε βίντεο προσφέρει πιθανότητα «ενθουσιασμού» και υπάρχει συνεχής επανατροφοδότηση: ο αλγόριθμος μαθαίνει τι σας κρατάει το βλέμμα. Αυτό το τρίπτυχο δημιουργεί έναν κύκλο όπου ο εγκέφαλός σας βαριέται τη ρουτίνα και αναζητά μόνο άμεση ικανοποίηση, καταστρέφοντας παράλληλα τις ικανότητες για βαθύ, συγκεντρωμένο έργο.



Αν τα reels, λοιπόν, μοιάζουν απλά με «διάλειμμα», αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα, γιατί δεν είναι. Στην ουσία είναι εκπαίδευση του εγκεφάλου σας να ζητά γρήγορη ικανοποίηση. Έπειτα από μήνες ή χρόνια, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε μείωση προσοχής, δυσκολία στη συγκέντρωση, χαμηλή υπομονή σε σημαντικές δραστηριότητες και πραγματικά προβλήματα στη λειτουργία του εγκεφάλου σας.

Το αντίδοτο δεν είναι μόνο να μειώσετε τα reels -χρειάζεται να αλλάξετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την προσοχή σας. Και κάπου εδώ έρχεται η επιστροφή σε παλιές καλές συνήθειες: Αφιερώστε χρόνο σε ένα βιβλίο που σας αφορά, παρακολουθήστε μια ταινία που σας καθηλώνει, ζήστε τη μαγεία του θεάτρου -εκεί η συγκέντρωση, η φαντασία και η υπομονή σας ανταμείβονται με τρόπο που τα γρήγορα video δεν μπορούν ποτέ να προσφέρουν. Εκεί, ο εγκέφαλός σας ξαναθυμάται τι σημαίνει να βυθίζεστε ολοκληρωτικά σε μια εμπειρία και να νιώθετε πραγματική ικανοποίηση. Κι ας μην μπορείτε να πατήσετε share στο τέλος.

Πηγή: naftemporiki.gr