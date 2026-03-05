Θα προλάβουμε να σωθούμε ή θα περιμένουμε το SMS; Αν ήταν αληθινή κρίση τι θα γινόταν;

Γιατί σε μια πραγματική έκτακτη ανάγκη το ερώτημα δεν θα είναι απλώς αν θα έρθει το μήνυμα, αλλά αν θα προλάβουμε να το λάβουμε για να προστατευτούμε ή αν θα περιμένουμε μια ειδοποίηση που θα φτάσει… όταν ίσως θα είναι ήδη αργά.

Γι’ αυτό και όταν ανακοινώθηκε η δοκιμαστική αποστολή του μηνύματος, πολλοί πολίτες χαιρέτισαν την πρωτοβουλία. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν αρχικά με σχόλια που αναγνώριζαν ότι το κράτος κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ανάγκη για ένα σύγχρονο σύστημα προειδοποίησης θεωρήθηκε αυτονόητη.

Η πραγματικότητα όμως της δοκιμής δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες.

Κάποιοι πολίτες έλαβαν το μήνυμα σχεδόν αμέσως. Άλλοι όμως το έλαβαν 40 λεπτά ή και μία ώρα αργότερα, ενώ αρκετοί δεν το έλαβαν ποτέ. Η αρχική θετική αντίδραση μετατράπηκε γρήγορα σε απογοήτευση και προβληματισμό.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με αγανακτισμένα σχόλια. Χρήστες έγραφαν ότι «τίποτα δεν λειτουργεί σε αυτόν τον τόπο», ενώ άλλοι σχολίαζαν σκωπτικά ότι «θα πεθάνουμε και μετά θα έρθει το μήνυμα προειδοποίησης».

Λίγη ώρα αργότερα, όπως συχνά συμβαίνει στην κυπριακή διαδικτυακή πραγματικότητα, η αγανάκτηση μετατράπηκε σε σάτιρα. Memes, χιουμοριστικά posts και βίντεο άρχισαν να κυκλοφορούν μαζικά, τρολάροντας την καθυστέρηση του συστήματος και μετατρέποντας την αποτυχημένη δοκιμή σε ένα ακόμη viral θέμα των social media.

Και κάπου εκεί βρίσκεται ίσως το πιο ουσιαστικό ζήτημα. Δεν είναι μόνο το τεχνικό πρόβλημα της καθυστέρησης. Είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους μηχανισμούς του κράτους. Όταν μια πρωτοβουλία που ξεκινά με σωστή πρόθεση δεν λειτουργεί όπως πρέπει, το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς μια αποτυχημένη δοκιμή. Είναι ένα ακόμη πλήγμα στην εμπιστοσύνη ότι οι θεσμοί μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τη στιγμή που θα χρειαστεί.

Η τεχνολογία βελτιώνεται, τα συστήματα διορθώνονται και οι δοκιμές γίνονται ακριβώς για να εντοπίζονται τα προβλήματα. Όμως σε θέματα έκτακτης ανάγκης η καθυστέρηση δεν είναι μια απλή τεχνική λεπτομέρεια.

Γιατί αν ένα μήνυμα προειδοποίησης φτάνει μία ώρα αργότερα, τότε παύει να είναι προειδοποίηση. Γίνεται απλώς… ενημέρωση για κάτι που έχει ήδη συμβεί. Και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αυτό δεν είναι απλώς ένα τεχνικό πρόβλημα, είναι μια καθυστέρηση από την οποία μπορεί να εξαρτάται η ανθρώπινη ζωή. Γιατί όταν η προειδοποίηση δεν φτάνει στην ώρα της, το τίμημα μπορεί να είναι βαρύ ... να χαθούν ζωές που ίσως θα μπορούσαν να είχαν σωθεί.