Πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων σήμερα από το Ντουμπάι με Aegean - Τι ισχύει με τις πτήσεις στα Εμιράτα

Σημειώνεται ότι τα αεροδρόμια της περιοχής ακόμη και οι μεγάλοι κόμβοι όπως το Ντουμπάι παραμένουν με πολύ περιορισμένη χωρητικότητα πτήσεων, οι οποίες γίνονται κατά κύριο λόγο για λόγους αποφόρτισης και επαναπατρισμού ξένων ταξιδιωτών και επαγγελματιών που έχουν αποκλειστεί στη Μέση Ανατολή.

Ενδεικτικά, η εγχώρια αεροπορική AEGEAN που επιχειρεί από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ντουμπάι και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζαγιέντ στο Αμπού Ντάμπι έχει ακυρώσει τις πτήσεις μέχρι τις βραδινές αφίξεις της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2026 με την εταιρεία να επανεξετάζει συνεχώς, σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις, κάτι το οποίο θα γίνει και σήμερα.

Σε σχέση με τον επαναπατρισμό Ελλήνων, όπως ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί από το υπουργείο Εξωτερικών ολοκληρώθηκαν την Τρίτη και την Τετάρτη οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα επαναπατρίσθηκαν:

· 93 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και Άμπου Ντάμπι.



· 42 Έλληνες πολίτες από τη Βηθλεέμ οδικώς προς την Αίγυπτο, συνοδεία του Γενικού Προξένου Ιεροσολύμων.



· 27 μέλη της ομάδας νέων του ΑΡΗ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μετακινήθηκαν αεροπορικώς από τα ΗΑΕ προς την Κωνσταντινούπολη και από εκεί οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με μέριμνα του Γενικού Προξένου Κωνσταντινούπολης.

Tι ισχύει με τις πτήσεις στα ΗΑΕ

Στο μεταξύ, οι αεροπορικές εταιρείες των ΗΑΕ ανακοίνωσαν την επανέναρξη περιορισμένων πτήσεων, αφού οι πτήσεις είχαν διακοπεί πλήρως λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου στην περιοχή. Στη διάρκεια ενημερωτικής συνέντευξης Τύπου στις 3 Μαρτίου, αναφέρθηκε ότι 17.498 επιβάτες επιστρέφουν με 60 πτήσεις και ότι στην επόμενη φάση θα εκτελούνται 80 πτήσεις ημερησίως από τα ΗΑΕ.



Όλες οι αεροπορικές εταιρείες τονίζουν ότι οι επιβάτες πριν ταξιδέψουν θα πρέπει να ενημερώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες.



Ανακοινώσεις από τις αεροπορικές εταιρείες των ΗΑΕ:

Etihad Airways

Η Etihad ανακοίνωσε ότι όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις προς και από το Άμπου Ντάμπι θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι τις 6 π.μ. ώρα GST (4 π.μ. ώρα Ελλάδας) της 6ης Μαρτίου, με 16 ώρες παράταση από τις 2 μ.μ. (12 μ.μ ώρα Ελλάδας) της 5ης Μαρτίου. Η αεροπορική εταιρεία διευκρίνισε ότι «ορισμένες πτήσεις μετακίνησης, φορτίου και επαναπατρισμού ενδέχεται να πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τις αρχές των ΗΑΕ, με αυστηρές εγκρίσεις λειτουργίας και ασφάλειας».



Οι επιβάτες καλούνται να ελέγξουν την κατάσταση της πτήσης τους στο etihad.com πριν ταξιδέψουν στο αεροδρόμιο.



Emirates Airlines



Η Emirates ανακοίνωσε ότι όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις προς και από το Ντουμπάι παραμένουν σε αναστολή μέχρι τις 11:59 π.μ. ώρα GST (9:59 π.μ. ώρα Ελλάδας) της 7ης Μαρτίου, λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου στην περιοχή. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι εκτελεί περιορισμένο αριθμό πτήσεων επαναπατρισμού και φορτίου.



Flydubai



Η Flydubai ανακοίνωσε την εν μέρει επανέναρξη των προγραμματισμένων πτήσεων, με πτήσεις σε διάφορους προορισμούς από τις 5 Μαρτίου. Η εταιρεία δίνει προτεραιότητα στους επιβάτες που επηρεάζονται από την αναστάτωση και εργάζεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για να αυξήσει τις πτήσεις μόλις αρθούν οι προσωρινοί περιορισμοί.



Air Arabia



Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία Air Arabia ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις προς και από τα ΗΑΕ θα παραμείνουν προσωρινά σε αναστολή μέχρι τις 3 μ.μ. ώρα GST (1 μ.μ. ώρα Ελλάδας) της 9ης Μαρτίου. Επίσης, υπενθυμίζει ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν περιορισμένες πτήσεις σε συνεργασία με τις Αρχές, με την απαραίτητη έγκριση λειτουργίας και ασφάλειας.





Τι ισχύει για το Ισραήλ

Όσον αφορά στο Ισραήλ, από σήμερα επιτρέπονται μόνο εξερχόμενες πτήσεις από το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Παρά τις ανακοινώσεις των προηγούμενων ημερών για επαναλειτουργία του αεροδρομίου, οι αρχές αποφάσισαν προς το παρόν να δώσουν το πράσινο φως μόνο σε όσους επιθυμούν να αναχωρήσουν από τη χώρα. Οι πτήσεις πραγματοποιούνται με αυστηρούς περιορισμούς, καθώς επιτρέπονται έως 50 επιβάτες ανά πτήση, χωρίς χειραποσκευές και χωρίς την παρουσία συνοδών στον χώρο του αεροδρομίου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα