Γιώργος Λιάνης: «Είμαι εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας»

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Γιώργος Λιάνης, παραδεχόμενος ότι θεωρεί πως έχει υπάρξει καλύτερος παππούς παρά πατέρας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις