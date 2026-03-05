Themasports lifenewscy
Απίστευτο video: Ο Κύπριος που τα έσπασε στο αεροδρόμιο το έκανε για να ταξιδέψει δωρεάν
Απίστευτο video: Ο Κύπριος που τα έσπασε στο αεροδρόμιο το έκανε για να ταξιδέψει δωρεάν

 05.03.2026 - 13:08
Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένας 35χρονος Κύπριος που σε κατάσταση αμοκ έσπαγε ότι έβρισκε μπροστά του στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της ΑΘήνας επειδή έχασε την πτήση του. Ο Γιώργος Λιάγκας που έδειξε το βίντεο μέσα από την εκπομπή του έκανε σήμερα μία απίστευτη αποκάλυψη. Συγκεκριμένα είπε πως δεν είναι ψυχικά ασθενής όπως ακούστηκε δίνοντας πάσα στον συνεργάτη του Τάσο Τεργιάκη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο LifeNewsCy.

 

