Υπουργικό: Ενέκρινε το πρώτο πακέτο στήριξης των κτηνοτρόφων για τον αφθώδη πυρετό – Σε εξέλιξη οι έρευνες από Αστυνομία

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το πρώτο πακέτο στήριξης προς τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από τον αφθώδη πυρετό.

Συγκεκριμένα πρόκειται για προκαταβολή για την απώλεια εισοδήματος ύψους έως και 50 χιλιάδες ευρώ ανά κτηνοτροφική μονάδα, ανάλογα με τον αριθμό των ζώων.

Πρόκειται για μια πρώτη, άμεση και ουσιαστική παρέμβαση, που αντανακλά την αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα σε μια κρίσιμη στιγμή. Παράλληλα, αποφασίστηκε η σύσταση ειδικής επιτροπής με συμμετοχή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Γεωργίας, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, καθώς και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων και των αγροτικών οργανώσεων.

Η επιτροπή θα εργαστεί για τον καθορισμό ενός εξατομικευμένου πακέτου αποζημιώσεων, ώστε κάθε κτηνοτρόφος να λάβει τη στήριξη που πραγματικά χρειάζεται για την πλήρη επαναδραστηριοποίησή του.

Ήδη έχουν εντοπιστεί ελεύθερες περιοχές από νόσους, και σε άλλα κράτη, ούτως ώστε να είναι δυνατη η μεταφορά ζώων στην Κύπρο, αφού βεβαίως ολοκληρωθεί η απολύμανση και η πλήρης απαλλαγή των επηρεασμένων περιοχών από τη νόσο.

Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: η άμεση καταβολή της προκαταβολής και η δίκαιη, στοχευμένη στήριξη και αποζημίωση, ώστε οι κτηνοτρόφοι μας να μπορέσουν το συντομότερο να επανέλθουν στην παραγωγή.

Από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε ότι κανένας κτηνοτρόφος δεν θα μείνει μόνος. Και το αποδεικνύουμε στην πράξη. Κανείς δεν θα αφεθεί εκτεθειμένος απέναντι στις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Η πολιτεία στέκεται έμπρακτα δίπλα τους με αποφασιστικότητα και σεβασμό στους κόπους και μόχθους τους.

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι «έχω ζητήσει από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να κάνουν την έκθεση για κάθε μια από τις περιοχές που έχουν μολυνθεί»

