Σε «αναμμένα κάρβουνα» η κτηνοτροφία: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις – Ανησυχία μετά το νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού στη Δρομολαξιά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε «αναμμένα κάρβουνα» η κτηνοτροφία: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις – Ανησυχία μετά το νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού στη Δρομολαξιά

 05.03.2026 - 10:09
Σε «αναμμένα κάρβουνα» η κτηνοτροφία: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις – Ανησυχία μετά το νέο κρούσμα αφθώδους πυρετού στη Δρομολαξιά

Σε τροχιά άμεσης υλοποίησης μπαίνει το σχέδιο στήριξης των κτηνοτρόφων που πλήττονται από τον αφθώδη πυρετό.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα» η Εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, το Υπουργείο Γεωργίας ξεκινά άμεσα την καταβολή προκαταβολών. Οι αποζημιώσεις αυτές θα υπολογιστούν με βάση τον αριθμό των ζώων και τον κύκλο εργασιών κάθε μονάδας, λειτουργώντας ως πρώτο μέτρο ανακούφισης, ενώ παράλληλα ετοιμάζονται εξατομικευμένοι φάκελοι για κάθε πληγέντα, καλύπτοντας πλήρως την απώλεια εισοδήματος και το κόστος αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου.

​Την ίδια ώρα, η ανησυχία κορυφώνεται μετά την επιβεβαίωση νέου κρούσματος σε μεγάλη μονάδα 500 βοοειδών στη Δρομολαξιά, γεγονός που αναγκάζει τις Αρχές να επεκτείνουν τη ζώνη προστασίας. Η κ. Γεωργιάδου απηύθυνε δραματική έκκληση για πιστή τήρηση των διαταγμάτων και περιορισμό των μετακινήσεων, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης του ιού στην επαρχία Λάρνακας.

​Τέλος, η Εκπρόσωπος αποκάλυψε πως η ύστατη προσπάθεια της Κύπρου να πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επιλεκτική θανάτωση μόνο των νοσούντων ζώων έπεσε στο κενό. Οι Βρυξέλλες εμφανίστηκαν ανένδοτες, ξεκαθαρίζοντας πως η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει την καθολική σφαγή ολόκληρου του κοπαδιού σε κάθε περίπτωση κρούσματος, χωρίς καμία δυνατότητα παρέκκλισης, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και η ασφάλεια της παραγωγής.

Μαίνεται για 6η μέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν. Οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν και τον Λίβανο, ενώ στο επίκεντρο των επιθέσεων της Τεχεράνης βρίσκονται αμερικανικοί στόχοι σε χώρες του Κόλπου και το Ισραήλ. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

