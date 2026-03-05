Το SMS που άργησε να φτάσει: Τι πήγε στραβά με τη δοκιμή προειδοποίησης στους πολίτες

Η πληροφορία διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς πολίτες να τη μοιράζονται μεταξύ τους ώστε να μην προκληθεί πανικός σε όσους θα λάμβαναν το μήνυμα χωρίς να γνωρίζουν ότι πρόκειται για δοκιμή.

Ωστόσο, όταν έφτασε η ώρα της αποστολής, το αποτέλεσμα δεν ήταν το ίδιο για όλους.

Διαφορετικός χρόνος παραλαβής για τους πολίτες

Στις 19:00, ορισμένοι πολίτες έλαβαν το μήνυμα σχεδόν αμέσως. Άλλοι όμως περίμεναν αρκετή ώρα, με αρκετούς να το λαμβάνουν 40 λεπτά έως και μία ώρα αργότερα, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις πολιτών που δεν το έλαβαν ποτέ.

Αρχικά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, επρόκειτο να σταλούν τρία διαδοχικά δοκιμαστικά μηνύματα, ωστόσο μετά την αποστολή του πρώτου, το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε να μην προχωρήσει στην αποστολή των επόμενων δύο.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση αναφέροντας ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με σκοπό να αξιολογηθεί η ταχύτητα με την οποία μπορεί να ενημερωθεί το κοινό σε περίπτωση ανάγκης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

«Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής, διαφάνηκε ότι ο χρόνος αποστολής και παραλαβής των μηνυμάτων διαφέρει στον κάθε πάροχο τηλεπικοινωνιών. Ως αποτέλεσμα, σημαντικός αριθμός συνδρομητών έλαβε το μήνυμα έγκαιρα, ενώ άλλοι με καθυστέρηση».

Το Υπουργείο διευκρίνισε επίσης ότι το Υφυπουργείο Καινοτομίας, Έρευνας και Ψηφιακής Πολιτικής βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, ώστε να διερευνηθεί τεχνικά η δυνατότητα μείωσης του χρόνου αποστολής των μηνυμάτων, ενώ το μέτρο θα επαναξιολογηθεί.

Παράλληλα, σημειώθηκε ότι παραμένουν σε ισχύ οι υφιστάμενοι τρόποι ενημέρωσης του κοινού, σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη.

Η εξήγηση της CYTA

Ανακοίνωση εξέδωσε και η CYTA, η οποία ανέφερε ότι ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Κυβέρνησης για τη δοκιμαστική εφαρμογή του συστήματος τηλεειδοποίησης και προχώρησε άμεσα στην αποστολή των σχετικών μηνυμάτων προς τους συνδρομητές της.

Όπως εξήγησε ο Οργανισμός, η αποστολή έγινε μέσω της υφιστάμενης τεχνολογίας μαζικών γραπτών μηνυμάτων (bulk SMS).

Σύμφωνα με τη CYTA:

«Η δοκιμαστική αποστολή πραγματοποιήθηκε μέσω της υφιστάμενης τεχνολογίας μαζικών γραπτών μηνυμάτων (bulk SMS), η οποία, λόγω της ταυτόχρονης αποστολής σε πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών, λειτουργεί με σταδιακή δρομολόγηση των μηνυμάτων, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας».

Η CYTA σημείωσε επίσης ότι ήδη εξετάζεται τεχνική αξιολόγηση της διαδικασίας, ώστε να βελτιστοποιηθεί ο χρόνος δρομολόγησης των μηνυμάτων στο μέλλον.

Το...μετά

Ο Οργανισμός υπογράμμισε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματική εφαρμογή των εθνικών διαδικασιών ενημέρωσης των πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η δοκιμή ανέδειξε τις τεχνικές προκλήσεις που προκύπτουν όταν επιχειρείται ταυτόχρονη ενημέρωση εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναζητούν πλέον τρόπους βελτίωσης του συστήματος ώστε να λειτουργεί πιο άμεσα και αποτελεσματικά σε πραγματικές συνθήκες έκτακτης ανάγκης.