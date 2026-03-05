Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Η Σκωτία νομιμοποίησε την υδροκαύση, ποια είναι η νέα «πράσινη» επιλογή της αποτέφρωσης

 05.03.2026 - 11:15
Η Σκωτία νομιμοποίησε την υδροκαύση, ποια είναι η νέα «πράσινη» επιλογή της αποτέφρωσης

Η Σκωτία έγινε η πρώτη χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου όπου η υδροκαύση, γνωστή και ως αλκαλική υδρόλυση, είναι πλέον νόμιμη, προσφέροντας στις οικογένειες μια τρίτη επιλογή αντί της ταφής ή της παραδοσιακής αποτέφρωσης.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την τοποθέτηση του σώματος σε ένα πιεσμένο θάλαμο με ζεστό νερό και χημικά, τα οποία επιταχύνουν την αποσύνθεση. Το σώμα καλύπτεται με βιοδιασπώμενα υλικά, όπως μετάξι ή μάλλινο ύφασμα, πριν υποβληθεί στη διαδικασία. Τα υπόλοιπα του σώματος, που είναι κυρίως οστέινα υπολείμματα, επιστρέφονται στους συγγενείς σε ένα δοχείο.

Η εταιρεία που υποστηρίζει την εισαγωγή της διαδικασίας στη Σκωτία περιέγραψε την υδατική καύση ως την μεγαλύτερη αλλαγή στον νόμο περί καύσης από το 1902. Η διαδικασία αυτή, που έχει ήδη εφαρμοστεί σε χώρες όπως η Δημοκρατία της Ιρλανδίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρείται «πράσινη καύση» λόγω της μειωμένης εκπομπής CO2.

Τι είναι η υδροκαύση;

Η διαδικασία περιλαμβάνει την ζύγιση του σώματος και στη συνέχεια τη θέρμανσή του στους 150°C (300°F) με μείγμα καυστικής ποτάσας και νερού για έως 90 λεπτά. Αυτό διαλύει τον ιστό του σώματος, αφήνοντας μόνο τα κόκαλα. Στη συνέχεια, τα κόκαλα ξεπλένονται στους 120°C, ξηραίνονται και αλέθονται σε χονδρό σκόνη χρησιμοποιώντας μια μηχανή που ονομάζεται κρεμουλατέρ. Οι συγγενείς παραλαμβάνουν τα υπολείμματα, όπως και στις παραδοσιακές καύσεις.

Η Σκωτία νομιμοποίησε την υδροκαύση, ποια είναι η νέα «πράσινη» επιλογή της αποτέφρωσης

 



Εκτιμάται ότι μια τυπική καύση έχει ένα αποτύπωμα άνθρακα ισοδύναμο με περίπου 320 κιλά διοξειδίου του άνθρακα, ενώ η αλκαλική υδρόλυση προκαλεί την εκπομπή επτά φορές λιγότερου CO2.

