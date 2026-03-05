Themasports lifenewscy
Από το κουτί στον καναπέ σε λίγα λεπτά: Γιατί το Sofa2Go είναι η πιο έξυπνη αγορά επίπλου στην Κύπρο
Από το κουτί στον καναπέ σε λίγα λεπτά: Γιατί το Sofa2Go είναι η πιο έξυπνη αγορά επίπλου στην Κύπρο

 05.03.2026 - 12:46
Από το κουτί στον καναπέ σε λίγα λεπτά: Γιατί το Sofa2Go είναι η πιο έξυπνη αγορά επίπλου στην Κύπρο

Για όποιον έχει μετακομίσει ποτέ σε διαμέρισμα στην Κύπρο και έχει αγχωθεί με τη διαδικασία των επίπλων, το Sofa2Go προσφέρει μια εκπληκτικά απλή εναλλακτική: έναν καναπέ κανονικού μεγέθους που φτάνει σε ένα συμπαγές κουτί και δεν απαιτεί καμία συναρμολόγηση. Ο καναπές παραδίδεται συσκευασμένος σε κενό αέρος μέσα σε ένα μικρό κουτί που χωράει ακόμη και σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου και επεκτείνεται στο πλήρες σχήμα του μέσα σε 72 ώρες από το άνοιγμα, χωρίς εργαλεία, χωρίς οδηγίες και χωρίς ταλαιπωρία.

Η Sofa2Go έφερε το συγκεκριμένο προϊόν στην Κύπρο και άνοιξε τον δικό της εκθεσιακό χώρο στο ισόγειο του Nicolaou Pentadromos Center, στην Αγία Ζώνη 1 στη Λεμεσό, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να δει και να δοκιμάσει τον καναπέ από κοντά. Πρόκειται για έναν καναπέ που μετατρέπεται σε κρεβάτι, καλύπτοντας δύο βασικές ανάγκες σε ένα μόνο προϊόν. Είναι ιδανικός για σπίτια, σοφίτες, δωμάτια επισκεπτών και εξοχικά, αλλά και για την αναπτυσσόμενη αγορά ενοικιάσεων και Airbnb.

Το βασικό χαρακτηριστικό του καναπέ Sofa2Go είναι ότι έρχεται σε κουτί, χωρίς εσωτερική ξύλινη δομή και χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση. Μεταφέρεται εύκολα, χωράει σε ασανσέρ και μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε διαμέρισμα χωρίς ειδικό εξοπλισμό. Αφού ανοιχτεί, μέσα σε 48 έως 72 ώρες αποκτά το κανονικό του σχήμα. Συνδυάζει αισθητική, άνεση και ποιοτικά υλικά, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του.

Η επωνυμία απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες του χώρου των ακινήτων. Κατασκευαστές και developers που χρειάζονται να επιπλώσουν πολλά διαμερίσματα μπορούν να βρουν στη Sofa2Go μια πρακτική και κοστολογικά ισορροπημένη λύση. Η τιμή του προϊόντος τοποθετείται σε ένα προσιτό επίπεδο, στα 595 ευρώ, χωρίς να χαρακτηρίζεται ούτε φθηνή ούτε πολυτελώς ακριβή. Συνήθως υπάρχουν και μειώσεις τιμών.

Αν και παρόμοια προϊόντα είναι ήδη δημοφιλή στο εξωτερικό, μέχρι σήμερα δεν ήταν διαθέσιμα στην Κύπρο. Η Sofa2Go έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, με άμεση διαθεσιμότητα στην τοπική αγορά. Η φιλοσοφία της βασίζεται στο ότι ο πελάτης δεν χρειάζεται να περιμένει μήνες για παραλαβή.

Μπορείς να επισκεφθείς τον εκθεσιακό χώρο, να δεις τον καναπέ, να παραλάβεις το κουτί και να τον έχεις στο σπίτι σου την ίδια ημέρα. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα online παραγγελίας με παράδοση σε όλες τις πόλεις της Κύπρου εντός μίας ή δύο εργάσιμων ημερών.

Η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της τον Ιανουάριο και ήδη καταγράφεται ανταπόκριση από την κυπριακή αγορά, με τη μεγάλη πλειοψηφία των πελατών να είναι Κύπριοι. Προς το παρόν διατίθεται ένα μοντέλο, με στόχο να χτιστεί σταδιακά εμπιστοσύνη γύρω από το όνομα Sofa2Go. Στα επόμενα σχέδια περιλαμβάνεται η επέκταση της γκάμας με νέα σχέδια, διαφορετικά χρώματα και καναπέδες σε σχήμα L, βασισμένα στην ίδια ιδέα της συσκευασίας σε κουτί και της εύκολης μεταφοράς.

Η στρατηγική είναι ξεκάθαρη. Να καθιερωθεί το όνομα Sofa2Go ως συνώνυμο του αυτοφουσκωτού καναπέ κρεβατιού στην Κύπρο και, όταν κάποιος χρειάζεται μια τέτοια λύση, να μην αναζητά γενικά έναν καναπέ χωρίς κόκαλα, αλλά να αναζητά τον καναπέ Sofa2Go.

