ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε εξέλιξη πτήσεις επαναπατρισμού Κυπρίων από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

 05.03.2026 - 18:16
Σε εξέλιξη είναι οι πτήσεις επαναπατρισμού Κυπρίων πολιτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αργά το απόγευμα αναμένεται να φθάσουν στο αεροδρόμιο Λάρνακας άλλοι 180 Κύπριοι από το Ντουμπάι.

Πρόκειται για τη δεύτερη ναυλωμένη πτήση που πραγματοποιεί η Cyprus Airways. Χθες μεταφέρθηκαν στην Κύπρο 182 συμπατριώτες μας.

Οι Κύπριοι οι οποίοι βρίσκονται στο Ντουμπάι και εξέφρασαν την επιθυμία να επιστρέψουν στην Κύπρο ανέρχονται στους 756.

Επίσης στις 17:35 αναμενόταν να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας πτήση από το Άμπου Ντάμπι.

Δηλώσεις ΥΠΕΞ

Στην Κύπρο αφίχθηκαν άλλοι 162 επαναπατρισθέντες, ενώ αναμένονται το βράδυ της Πέμπτης άλλοι 144, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, δηλώνοντας ότι ο συνολικός αριθμός επαναπατρισθέντων τις τελευταίες 24 ώρες έφτασε τους 512, εκ των οποίων οι 488 από τα ΗΑΕ.

Άλλες δύο πτήσεις αναμένονται την Παρασκευή, ενώ αν χρειαστεί θα ναυλωθεί άλλη μια πτήση το Σάββατο.

Η ανακοίνωση της Cyprus Airways

