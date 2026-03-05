Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΣτοιβάζεις τα ρούχα σε μια συγκεκριμένη καρέκλα του δωματίου σου; 10 στοιχεία που δεν ήξερες ότι έχεις
LIKE ONLINE

Στοιβάζεις τα ρούχα σε μια συγκεκριμένη καρέκλα του δωματίου σου; 10 στοιχεία που δεν ήξερες ότι έχεις

 05.03.2026 - 08:48
Στοιβάζεις τα ρούχα σε μια συγκεκριμένη καρέκλα του δωματίου σου; 10 στοιχεία που δεν ήξερες ότι έχεις

Αν τα ρούχα σου έχουν βρει καταφύγιο σε μια συγκεκριμένη καρέκλα του δωματίου, μάλλον αυτό το άρθρο σε αφορά (άμεσα κιόλας).

Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων: εκείνοι που διπλώνουν τα ρούχα τους αμέσως και τα τοποθετούν στην ντουλάπα και εκείνοι που έχουν μια συγκεκριμένη καρέκλα για «προσωρινή» αποθήκευση. Κι αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, τότε ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή η καρέκλα δεν είναι απλώς ένα έπιπλο - είναι μια μικρή, αθόρυβη συνήθεια που σε ακολουθεί χρόνια.

Η ύπαρξης μιας καρέκλας αποκλειστικά και μόνο για ρούχα δεν είναι απαραίτητα ένδειξη ακαταστασίας. Αντίθετα, πολλές φορές είναι ένας προσωπικός τρόπος οργάνωσης, μια ενδιάμεση στάση ανάμεσα στο «καθαρό» και το «θα το ξαναφορέσω». Είναι ένα σύστημα που μόνο εσύ καταλαβαίνεις και λειτουργεί τέλεια μέσα στο δικό σου καθημερινό χάος.

Μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, όμως οι μικρές καθημερινές μας συνήθειες συχνά κρύβουν μεγαλύτερες αλήθειες για τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αποφασίζουμε και κινούμαστε στη ζωή. Η καρέκλα σου ίσως να είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Αν λοιπόν έχεις κι εσύ μια τέτοια καρέκλα - και πιθανότατα την έχεις εδώ και χρόνια - τότε τα παρακάτω χαρακτηριστικά ίσως σου φανούν πιο οικεία απ’ όσο περίμενες.

10 χαρακτηριστικά που έχουν οι άνθρωποι που στοιβάζουν τα ρούχα τους σε μια καρέκλα (όλη τους τη ζωή)

-Είναι αποτελεσματικοί


-Οργανώνουν τη ζωή τους και το πρόγραμμά τους με έναν δικό τους τρόπο


-Δεν αναβάλλουν ποτέ και τίποτα στη ζωή τους


-Τα έχουν βρει με τον εαυτό τους


-Παρεξηγούνται συχνά


-Ακολουθούν το ένστικτό τους (και σχεδόν πάντα επαληθεύονται)


-Δεν ρομαντικοποιούν ό,τι συμβαίνει γύρω τους


-Είναι δημιουργικοί σε κάθε έκφανση της ζωής τους


-Σέβονται την ψυχική υγεία και δεν την τοποθετούν ποτέ στην ίδια εξίσωση με ο,τιδήποτε άλλο


-Πορεύονται στη ζωή τους με γνώμονα τη φράση «trust the process»

Πηγή: gazzetta.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

SOS για τους ταξιδιώτες: 45 ακυρώσεις πτήσεων στη Λάρνακα λόγω Μέσης Ανατολής – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Σε εγρήγορση για τουρισμό: Ανοίγουν τα ξενοδοχεία για τη νέα σεζόν – Σε αναμονή για «εγκλωβισμένο» προσωπικό στη Μέση Ανατολή
Αλλάζει ο καιρός: Από τους 20 βαθμούς και τον ήλιο, σε βροχές και χιόνια στο Τρόοδος
Άρπαξε €8.200 από ξεκλείδωτο αυτοκίνητο – Του πέρασαν χειροπέδες σε λίγες ώρες
Τείχος προστασίας πάνω από την Κύπρο: Η Ευρώπη θωρακίζει το νησί μετά το κτύπημα στο Ακρωτήρι
Έτοιμη για συνεργασία με το ΑΛΜΑ, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου – ΕΔΕΚ εναντίον Αποστόλου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στο νοσοκομείο μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο – Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο

 05.03.2026 - 08:45
Επόμενο άρθρο

Έφυγε από τη ζωή η Πρεσβυτέρα Παναγιώτα: Πότε θα γίνει η κηδεία της - Δείτε φωτογραφία

 05.03.2026 - 08:51
LIVE: Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Ιράν και Λίβανο – Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ μετά από εκτόξευση ιρανικών πυραύλων

LIVE: Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Ιράν και Λίβανο – Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ μετά από εκτόξευση ιρανικών πυραύλων

Μαίνεται για 6η μέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν. Οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν και τον Λίβανο, ενώ στο επίκεντρο των επιθέσεων της Τεχεράνης βρίσκονται αμερικανικοί στόχοι σε χώρες του Κόλπου και το Ισραήλ. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Ιράν και Λίβανο – Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ μετά από εκτόξευση ιρανικών πυραύλων

LIVE: Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Ιράν και Λίβανο – Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ μετά από εκτόξευση ιρανικών πυραύλων

  •  05.03.2026 - 06:24
«Ύψιστη προτεραιότητα η ασφάλεια» - Πόσο έτοιμη είναι πραγματικά η Πολιτεία;

«Ύψιστη προτεραιότητα η ασφάλεια» - Πόσο έτοιμη είναι πραγματικά η Πολιτεία;

  •  05.03.2026 - 06:36
Τείχος προστασίας πάνω από την Κύπρο: Η Ευρώπη θωρακίζει το νησί μετά το κτύπημα στο Ακρωτήρι

Τείχος προστασίας πάνω από την Κύπρο: Η Ευρώπη θωρακίζει το νησί μετά το κτύπημα στο Ακρωτήρι

  •  05.03.2026 - 06:40
Σε εγρήγορση για τουρισμό: Ανοίγουν τα ξενοδοχεία για τη νέα σεζόν – Σε αναμονή για «εγκλωβισμένο» προσωπικό στη Μέση Ανατολή

Σε εγρήγορση για τουρισμό: Ανοίγουν τα ξενοδοχεία για τη νέα σεζόν – Σε αναμονή για «εγκλωβισμένο» προσωπικό στη Μέση Ανατολή

  •  05.03.2026 - 06:47
Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκε θετικό κρούσμα σε μονάδα βοοειδών στην Δρομολαξιά

Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκε θετικό κρούσμα σε μονάδα βοοειδών στην Δρομολαξιά

  •  05.03.2026 - 09:08
Έτοιμη για συνεργασία με το ΑΛΜΑ, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου – ΕΔΕΚ εναντίον Αποστόλου

Έτοιμη για συνεργασία με το ΑΛΜΑ, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου – ΕΔΕΚ εναντίον Αποστόλου

  •  05.03.2026 - 06:38
SOS για τους ταξιδιώτες: 45 ακυρώσεις πτήσεων στη Λάρνακα λόγω Μέσης Ανατολής – Τι πρέπει να γνωρίζετε

SOS για τους ταξιδιώτες: 45 ακυρώσεις πτήσεων στη Λάρνακα λόγω Μέσης Ανατολής – Τι πρέπει να γνωρίζετε

  •  05.03.2026 - 07:03
Άρπαξε €8.200 από ξεκλείδωτο αυτοκίνητο – Του πέρασαν χειροπέδες σε λίγες ώρες

Άρπαξε €8.200 από ξεκλείδωτο αυτοκίνητο – Του πέρασαν χειροπέδες σε λίγες ώρες

  •  05.03.2026 - 06:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα