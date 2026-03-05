Στοιβάζεις τα ρούχα σε μια συγκεκριμένη καρέκλα του δωματίου σου; 10 στοιχεία που δεν ήξερες ότι έχεις

Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων: εκείνοι που διπλώνουν τα ρούχα τους αμέσως και τα τοποθετούν στην ντουλάπα και εκείνοι που έχουν μια συγκεκριμένη καρέκλα για «προσωρινή» αποθήκευση. Κι αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, τότε ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή η καρέκλα δεν είναι απλώς ένα έπιπλο - είναι μια μικρή, αθόρυβη συνήθεια που σε ακολουθεί χρόνια.

Η ύπαρξης μιας καρέκλας αποκλειστικά και μόνο για ρούχα δεν είναι απαραίτητα ένδειξη ακαταστασίας. Αντίθετα, πολλές φορές είναι ένας προσωπικός τρόπος οργάνωσης, μια ενδιάμεση στάση ανάμεσα στο «καθαρό» και το «θα το ξαναφορέσω». Είναι ένα σύστημα που μόνο εσύ καταλαβαίνεις και λειτουργεί τέλεια μέσα στο δικό σου καθημερινό χάος.

Μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, όμως οι μικρές καθημερινές μας συνήθειες συχνά κρύβουν μεγαλύτερες αλήθειες για τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αποφασίζουμε και κινούμαστε στη ζωή. Η καρέκλα σου ίσως να είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Αν λοιπόν έχεις κι εσύ μια τέτοια καρέκλα - και πιθανότατα την έχεις εδώ και χρόνια - τότε τα παρακάτω χαρακτηριστικά ίσως σου φανούν πιο οικεία απ’ όσο περίμενες.

10 χαρακτηριστικά που έχουν οι άνθρωποι που στοιβάζουν τα ρούχα τους σε μια καρέκλα (όλη τους τη ζωή)

-Είναι αποτελεσματικοί



-Οργανώνουν τη ζωή τους και το πρόγραμμά τους με έναν δικό τους τρόπο



-Δεν αναβάλλουν ποτέ και τίποτα στη ζωή τους



-Τα έχουν βρει με τον εαυτό τους



-Παρεξηγούνται συχνά



-Ακολουθούν το ένστικτό τους (και σχεδόν πάντα επαληθεύονται)



-Δεν ρομαντικοποιούν ό,τι συμβαίνει γύρω τους



-Είναι δημιουργικοί σε κάθε έκφανση της ζωής τους



-Σέβονται την ψυχική υγεία και δεν την τοποθετούν ποτέ στην ίδια εξίσωση με ο,τιδήποτε άλλο



-Πορεύονται στη ζωή τους με γνώμονα τη φράση «trust the process»

Πηγή: gazzetta.gr