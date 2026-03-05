Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Στη μισή μονάδα η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο - Ποιοι φαίνεται ότι μένουν εκτός Βουλής

 05.03.2026 - 22:50
Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Στη μισή μονάδα η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο - Ποιοι φαίνεται ότι μένουν εκτός Βουλής

Την τρίτη κατά σειρά έρευνα κοινής γνώμης ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών παρουσίασε την Πέμπτη (5/03) το ΡΙΚ, καταγράφοντας τις τάσεις που διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου.

Η δημοσκόπηση αποτελεί μέρος της 41ης Παγκύπριας Έρευνας Πολιτικής Κουλτούρας και Εκλογικής Συμπεριφοράς (ΠΕΠΚΕΣ), ενός μακροχρόνιου θεσμού καταγραφής της κυπριακής κοινής γνώμης που πραγματοποιείται από το 1996.

Η παρουσίαση των ευρημάτων έγινε σε ειδική εκπομπή μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον εκλογολόγο αναλυτή, Γιάννη Μαυρή και τον εκτελεστικό πρόεδρο του Ομίλου της CYPRONETWORK, Χρίστος Μιχαηλίδης.

Πρόθεση ψήφου

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στην αδιευκρίνιστη πρόθεση ψήφου τα δύο μεγαλύτερα κόμματα εμφανίζονται να κινούνται σε παρόμοια επίπεδα. Στην πρώτη θέση καταγράφεται ο ΔΗΣΥ με ποσοστό 18%, ενώ ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 17,5%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΕΛΑΜ με 12%.

Ακολουθούν το ΑΛΜΑ με 8,5% και η Άμεση Δημοκρατία με 7%, ενώ το ΔΗΚΟ συγκεντρώνει ποσοστό 6,5%. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν τα μικρότερα κόμματα, με το Volt να λαμβάνει 3%, ενώ η ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγων συγκεντρώνουν από 2,5%.

Την ίδια ώρα, σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων παραμένει αναποφάσιστο ή δεν εκφράζει σαφή πρόθεση ψήφου, στοιχείο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταβολών στο πολιτικό σκηνικό μέχρι την ημέρα των εκλογών.

Συσπείρωση κομμάτων

Η έρευνα καταγράφει επίσης τον βαθμό συσπείρωσης των ψηφοφόρων των κομμάτων σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2021.

Το υψηλότερο ποσοστό συσπείρωσης εμφανίζει το ΕΛΑΜ με 83%. Ακολουθούν το ΑΚΕΛ με 70%, ο ΔΗΣΥ με 59% και το ΔΗΚΟ με 58%.

Αντίθετα, χαμηλότερα επίπεδα συσπείρωσης καταγράφονται σε μικρότερα κόμματα, γεγονός που υποδηλώνει μεγαλύτερη κινητικότητα ψηφοφόρων.

Διαφορές ανά ηλικιακή ομάδα

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διαφοροποιήσεις ανά ηλικιακή ομάδα.

Στους νεότερους ψηφοφόρους, ηλικίας 18 έως 29 ετών, τα παραδοσιακά κόμματα εμφανίζουν σαφώς χαμηλότερα ποσοστά σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, κάτι που υποδηλώνει μετατόπιση μέρους της νεολαίας προς μικρότερα ή νεότερα πολιτικά σχήματα.

Αντίθετα, στις μεγαλύτερες ηλικίες τα παραδοσιακά κόμματα εξακολουθούν να διατηρούν υψηλότερα επίπεδα στήριξης.

Σύμφωνα με τον εκλογολόγο Γιάννη Μαυρή, δεν μπορούμε με βάση τα ευρήματα της έρευνας να πούμε με σιγουριά ποιος θα έρθει πρώτος ούτε πόσα κόμματα θα μπουν στη νέα Βουλή αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι τουλάχιστον 15 έδρες θα αλλάξουν χέρια.

