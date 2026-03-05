Πόσο τέλειο; Σηκώθηκε από το γραφείο, μπερδεύτηκε στα καλώδια, έφαγε τα μούτρα της και πήρε αποζημίωση 20.000 ευρώ

Themasports lifenewscy
 05.03.2026 - 21:55
Όταν εσύ χτυπάς το μικρό σου δάχτυλο στη γωνία της συρταριέρας ή σημαδεύεσαι από μια γιγάντια μελανιά στα πλευρά γιατί δεν υπολόγισες σωστά την στροφή και βρήκες γωνία στο γραφείο, ρίχνεις μερικές βρισιές από μέσα σου, ξεθυμαίνεις και συνεχίζεις τη μέρα σου.

Μια τύπισσα στην Ισπανία, πολύ πιο άτυχη αλλά και πολύ πιο επίμονη, πήρε αποζημίωση 20.000 ευρώ από το Πρωτοδικείο στο οποίο εργαζόταν.

Η γυναίκα ζει στη Μέριδα και ένα πρωινό πριν από 4 χρόνια, πήγε στο γραφείο της για να εργαστεί. Κάποια στιγμή σηκώθηκε, αλλά στο πρώτο της βήμα, τα πόδια της μπερδεύτηκαν στα καλώδια του υπολογιστή και έφαγε τα μούτρα της. Από την πτώση, υπέστη τριπλό κάταγμα στον βραχίονα και χρειάστηκε αρκετός χρόνος αποκατάστασης και συγκεκριμένα 247 ημέρες.

Αποφάσισε να ζητήσει αποζημίωση γιατί κατά την κρίση της, την ευθύνη για την πτώση και τον σοβαρό τραυματισμό της, έφερε η υπηρεσία της και αρχικά απαίτησε 31.600 ευρώ.

Το αίτημά της απορρίφθηκε αλλά δεν το έβαλε κάτω. Προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και τελικά δικαιώθηκε καθώς της επιδικάστηκε αποζημίωση 20.000 ευρώ με τη λογική ότι ο χώρος εργασίας δεν ήταν όσο ασφαλής θα έπρεπε.

Για κοίτα τώρα κάτω από το γραφείο. Τι παίζει με τα καλώδια;

Πηγή: ethnos.gr

