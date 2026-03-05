Αρνούνται να εγκαταλείψουν το Ακρωτήρι οι κάτοικοι - «Έχουμε περάσει πόλεμο, αυτά δεν είναι τίποτα» - Δείτε βίντεο

Themasports lifenewscy
 05.03.2026 - 22:30
Καθώς η πολεμική σύρραξη που έχει σημάνει στη Μέση Ανατολή μετά την κοινή επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν διανύει την 6η ημέρα της, ο κόσμος βρίσκεται σε ολοένα αυξανόμενη ανησυχία και αναστάτωση.

Στην Κύπρο ωστόσο και συγκεκριμένα στο Ακρωτήρι, παρά τις πολεμικές σειρήνες και τις εντολές για εκκένωση, κάποιοι κάτοικοι αρνούνται κατηγορηματικά να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Συγκεκριμένα, παραμένουν στα σπίτια τους, αγνοώντας τις οδηγίες και πολλοί είναι αυτοί που δηλώνουν ότι δεν φοβούνται και προτιμούν να παραμείνουν εκεί όπου έχουν μεγαλώσει και έχουν δημιουργήσει τις ζωές τους. «Δεν φύγαμε. Έχουμε φάρμα, έχουμε τις κότες μας τα κουνέλια μας. Δεν μπορούμε να φύγουμε από το χωριό», δήλωσε κάτοικος στο MEGA και συμπλήρωσε: «Έχει πενήντα χρόνια που είμαι εδώ, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο».

Ένας ακόμη κάτοικος δήλωσε: «Εμείς είμαστε οι άνθρωποι του πολέμου. Περάσαμε τον πόλεμο. Αυτά είναι ασήμαντα σε σχέση με αυτά που ζήσαμε. Εγώ τουλάχιστον δεν νιώθω ότι κάτι με αναγκάζει να φύγω από το σπίτι μου. Πού να πάω; Έχει κανένα καταφύγιο στο Ακρωτήρι για να πάω; Άρα πού να τρέχω; Θα είμαι στο ξενοδοχείο προστατευμένος;».

Τέλος, ο νεότερος κάτοικος που έμεινε, δήλωσε ότι δεν έφυγε παρά την εντολή και περιέγραψε τη στιγμή που ήχησαν οι σειρήνες: «Είχα ήδη αποκοιμηθεί για δύο ώρες. Μπορούσα να φύγω αλλά δεν βλέπω λόγο να φύγω. Δεν έχω παιδιά. Και δεν μου αρέσει να αλλάζω τη ρουτίνα μου», δήλωσε μεταξύ άλλων.

​Ρουκετοπόλεμος το βράδυ της Πέμπτης. Από τη μία το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο και από την άλλη το Ιράν ρίχνει πυραύλους με βομβίδια. Παράλληλα, σημειώθηκαν εκρήξεις και στο Άμπου Ντάμπι. Την Παρασκευή πάντως περιμένουμε ενισχύσεις στην αεράμυνα της Κύπρου από τη Βρετανία. Αναμένονται και οι φρεγάτες από Γαλλία και Ισπανία. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

