VIDEO: Επιστήμονας ισχυρίζεται ότι ζούμε μέσα σε ένα Matrix - Η ανατρεπτική θεωρία του

Καθώς η τεχνολογία μας προχωρά, ιδιαίτερα με τις εικόνες και τα βίντεο που μπορούν πλέον να δημιουργηθούν από την τεχνητή νοημοσύνη, η ιδέα ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε έναν ρεαλιστικό κόσμο για κάποιον άλλο δεν φαίνεται πια τόσο τραβηγμένη.

Οι επιστημονικές θεωρίες

Ο Αμερικανός αστροφυσικός Neil deGrasse Tyson έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι, αφού δεν έχουμε ακόμη την τεχνολογία για να δημιουργήσουμε μια προσομοίωση σύμπαντος, είναι πιο πιθανό να ζούμε μέσα σε μια προσομοίωση που έχει δημιουργηθεί από έναν πιο προηγμένο πολιτισμό.

Ένας επιστήμονας από το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ έρχεται τώρα να ισχυριστεί με στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ίσως στην πραγματικότητα ζούμε μέσα σε μια προσομοίωση.

Η πιθανότητα μιας ψηφιακής ύπαρξης

Ο Melvin Vopson, που μελετά το ενδεχόμενο ο κόσμος να είναι μια ψηφιακή και όχι θεϊκή ή καθαρά φυσική δημιουργία, χρησιμοποιεί ως αναφορά την κλασική ταινία «The Matrix» για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του.

Το 2022 έγραψε: «Στη φυσική υπάρχουν νόμοι που διέπουν όλα όσα συμβαίνουν στο σύμπαν, για παράδειγμα το πώς κινούνται τα αντικείμενα, πώς ρέει η ενέργεια κτλ. Τα πάντα βασίζονται στους νόμους της φυσικής. Ένας από τους πιο ισχυρούς νόμους είναι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, ο οποίος ορίζει ότι η εντροπία (θεμελιώδης φυσική έννοια που μετρά την αταξία, την τυχαιότητα ή την έλλειψη οργάνωσης σε ένα σύστημα, αποτελώντας μέτρο της μη αναστρέψιμης εξέλιξής του) μπορεί μόνο να αυξάνεται ή να παραμένει ίδια, αλλά ποτέ να μειώνεται».

Ωστόσο, ο Vopson υποστηρίζει ότι τα συστήματα πληροφορίας φαίνεται να αντιτίθενται σε αυτόν τον νόμο, επειδή η πληροφορία μερικές φορές παραμένει σταθερή και άλλες φορές μειώνεται σε μια ελάχιστη τιμή όταν το σύστημα φτάνει σε ισορροπία.

Οι απαιτήσεις μιας παγκόσμιας προσομοίωσης

Ο ίδιος προτείνει ότι αυτό δείχνει πως πρέπει να υπάρχει μια άλλη μορφή εντροπίας ή θερμοδυναμικής ποσότητας, που επιτρέπει στο σύμπαν να παραμένει σταθερό και να μην καταλήγει σε πλήρες χάος, ακόμη κι αν μερικές φορές φαίνεται πως πλησιάζουμε σε αυτό.

Σε άρθρο του στο «The Conversation», ο Vopson έγραψε: «Ξέρουμε ότι το σύμπαν διαστέλλεται χωρίς απώλεια ή κέρδος θερμότητας, κάτι που απαιτεί η συνολική εντροπία του σύμπαντος να παραμένει σταθερή. Ωστόσο, γνωρίζουμε επίσης από τη θερμοδυναμική ότι η εντροπία πάντα αυξάνεται. Υποστηρίζω ότι αυτό δείχνει πως πρέπει να υπάρχει μια άλλη εντροπία (η εντροπία της πληροφορίας) για να εξισορροπεί αυτή την αύξηση.

Ένα υπερβολικά πολύπλοκο σύμπαν όπως το δικό μας, αν ήταν προσομοίωση, θα απαιτούσε ενσωματωμένη βελτιστοποίηση και συμπίεση δεδομένων, ώστε να μειωθεί η υπολογιστική ισχύς και ο αποθηκευτικός χώρος που χρειάζονται για να ''τρέξει'' η προσομοίωση. Αυτό είναι ακριβώς που παρατηρούμε γύρω μας, σε ψηφιακά δεδομένα, βιολογικά συστήματα, μαθηματικές συμμετρίες και σε ολόκληρο το σύμπαν».

Η θεωρίατου Vopson αμφισβητείται

Παρόλο που ο Vopson πιστεύει ότι έχει επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ζούμε μέσα σε μια προσομοίωση, άλλοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο απλώς δεν είναι δυνατό.

Ο Dr Mir Faizal έγραψε πέρυσι: «Με βάση μαθηματικά θεωρήματα που σχετίζονται με την ατελή και απροσδιόριστη φύση ορισμένων συστημάτων, δείχνουμε ότι μια πλήρως συνεπής και ολοκληρωμένη περιγραφή της πραγματικότητας δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω υπολογισμών.

Απαιτείται μη αλγοριθμική κατανόηση, η οποία από τον ορισμό της βρίσκεται πέρα από την αλγοριθμική υπολογιστική διαδικασία και επομένως δεν μπορεί να προσομοιωθεί. Άρα αυτό το σύμπαν δεν μπορεί να είναι προσομοίωση».

