Πτήσεις ετοιμότητας με F-16 και ανησυχία για τα καταφύγια – Όλο το παρασκήνιο
 06.03.2026 - 08:42
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ανταποκριτής Κώστας Νάνος στην εκπομπή ALPHA Καλημέρα του Alpha TV, μαχητικά αεροσκάφη F-16 Fighting Falcon απογειώθηκαν χθες το απόγευμα από την Πάφο, στο πλαίσιο προγραμματισμένης περιπολίας και άσκησης ετοιμότητας.

Όπως διευκρινίστηκε, η δραστηριότητα εντάσσεται στις συνήθεις διαδικασίες επιχειρησιακής επιφυλακής και δεν συνδέεται με κάποιο ανησυχητικό περιστατικό ή επιχείρηση αναχαίτισης. Οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διατήρησης υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας της αεροπορίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκαν επαφές της Πολιτική Άμυνα με τοπικές αρχές, με αντικείμενο την κατάσταση των καταφυγίων σε διάφορες κοινότητες. Κατά τις συζητήσεις διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα χωριά ο αριθμός των διαθέσιμων καταφυγίων είναι περιορισμένος, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχουν καθόλου οργανωμένοι χώροι προστασίας.

