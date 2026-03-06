Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπερψηφίστηκε με ποσοστό 82% η έκθεση Χατζηπαντέλα - Άμεσα οφέλη για την Κύπρο

 06.03.2026 - 09:16
Υπερψηφίστηκε με ποσοστό 82% η έκθεση Χατζηπαντέλα - Άμεσα οφέλη για την Κύπρο

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της επένδυσης στο μέλλον της Ευρώπης, στο περιβάλλον, στην ανταγωνιστικότητα και στην ανθεκτικότητα της. Με ποσοστό 82% υπερψηφίστηκε η ενδιάμεση έκθεση του Ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ & ΕΛΚ, Μιχάλη Χατζηπαντέλα, για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ 2028-2034.

Ο κ. Χατζηπαντέλα, εξέφρασε την ικανοποίηση του, υπογραμμίζοντας ότι η έκθεση περιλαμβάνει πρόνοιες που ωφελούν άμεσα την Κύπρο και ενισχύουν την περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική της ανθεκτικότητα.

Κύρια σημεία της έκθεσης:

· Προστασία από φυσικές καταστροφές: Άμεση υλοποίηση του σταθμού αεροπυρόσβεσης, πρόληψη πυρκαγιών με φυσικές λύσεις όπως οι αμπελώνες, καθώς και ενίσχυση δράσεων αναδάσωσης σε πυρόπληκτες περιοχές με αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

· Διαχείριση νερού και αντιμετώπιση λειψυδρίας: Ενίσχυση στρατηγικών και υποδομών για την εξασφάλιση νερού σε όλη τη χώρα.

· Πράσινη μετάβαση και αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας: Στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και προγραμμάτων, για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

· Ανακύκλωση: Χρηματοδότηση τοπικών αρχών για τη δημιουργία υποδομών και τη βελτίωση της κυκλικής οικονομίας.

· Πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους: Εύκολη πρόσβαση και απλούστευση διαδικασιών χρηματοδότησης για αγρότες, τοπικές αρχές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο κ. Χατζηπαντέλα, τόνισε: ότι «η περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την Ε.Ε. Με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης, η Κύπρος έχει φωνή στην Ευρώπη και συνεχίζει να διεκδικεί δυναμικά τα συμφέροντα της».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

