Φυτιρής: Διέταξε έρευνα για 32χρονο που έφυγε από την Κύπρο ενώ ήταν υπόδικος για απόπειρα φόνου

Σύμφωνα με ανακοίνωση, σε ό,τι αφορά την Αστυνομία, ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει ήδη διορίσει ερευνών αξιωματικό για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας, κατόπιν οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Ο Υπουργός ζήτησε όπως τα πορίσματα των ερευνών του κοινοποιηθούν άμεσα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών.