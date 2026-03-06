Έφυγε από τη ζωή η Ιωάννα Σταύρου: Η παράκληση της οικογένειας για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία της

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Πολυδώρου στο Καϊμακλί, το Σάββατο 07 Μαρτίου 2026, ώρα 10:30.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10:10. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Καϊμακλίου.

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την οικογένεια.