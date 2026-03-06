Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΗ Εκκλησία προχωρεί σε διαδικασίες για νέο Μητροπολίτη Πάφου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Εκκλησία προχωρεί σε διαδικασίες για νέο Μητροπολίτη Πάφου

 06.03.2026 - 13:33
Η Εκκλησία προχωρεί σε διαδικασίες για νέο Μητροπολίτη Πάφου

Για την εκκλησία της Κύπρου δεν υπάρχει θέμα Τυχικού, δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου Χρηστάκης Ευσταθίου, σημειώνοντας ότι με βάση την αναδιάρθρωση του καταστατικού χάρτη, στην οποία εστιάζει, θα προχωρήσει στη διαδικασία για νέο Μητροπολίτη Πάφου.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ και ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Ευσταθίου ξεκαθάρισε ότι για την Εκκλησία της Κύπρου δεν υπάρχει θέμα Τυχικού, προσθέτοντας πως η Εκκλησία «το έχει προσπεράσει» και έχει περάσει στην επόμενη φάση που είναι η αναθεώρηση του καταστατικού χάρτη και από εκεί και πέρα η εκλογή νέου Μητροπολίτη. Όπως σημείωσε, η Εκκλησία επικεντρώνεται πλέον στα επόμενα βήματα που αφορούν τη διοικητική και θεσμική της λειτουργία.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με την προσφυγή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε πως η δεύτερη προσφυγή του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού δεν τους ενδιαφέρει ως Εκκλησία της Κύπρου και πως αυτό αποτελεί θέμα προσωπικό δικό του, το οποίο δεν επηρεάζει τις διαδικασίες και τον σχεδιασμό της Εκκλησίας.

Οι εξελίξεις, είπε, «εστιάζουν στην αναμενόμενη αναδιάρθρωση του καταστατικού χάρτη και με βάση αυτή την αναδιάρθρωση θα προχωρήσει η διαδικασία νέου Μητροπολίτη Πάφου», υπογραμμίζοντας ότι οι διαδικασίες θα κινηθούν θεσμικά και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες εκκλησιαστικές πρόνοιες.

Υπενθυμίζεται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο, με απόφασή του ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2026, απέρριψε την αίτηση του πρώην Μητροπολίτη Πάφου, Τυχικού, για επέκταση της προθεσμίας καταχώρισης αίτησης για άδεια έκδοσης προνομιακών ενταλμάτων κατά των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου και της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος.

Με την αίτηση που καταχώρησε στο Ανώτατο Δικαστήριο, ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου ζητούσε επέκταση της προθεσμίας ώστε να καταχωρίσει αίτηση για άδεια καταχώρισης αίτησης για έκδοση προνομιακών ενταλμάτων τύπου Certiorari, Mandamus και Prohibition, με τα οποία να ακυρώνονται η απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2025, με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος από τη θέση του, καθώς και η απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2025, η οποία επικύρωσε την πρώτη.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο σύμφωνα με την Εκκλησία της Κύπρου, το θέμα θεωρείται πλέον λήξαν και το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες θεσμικές κινήσεις που αφορούν τη Μητρόπολη Πάφου και τη συνολική λειτουργία της Εκκλησίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόλεμος who? Σε παραλία της Πάφου έβγαλαν ήδη τα κρεβατάκια – Απολαύστε την ηρεμία – Δείτε βίντεο
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία
Νέο κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες πτήσεις επηρεάστηκαν
Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια
Κύπρια ηθοποιός «κατεβαίνει» στις Βουλευτικές με το ΑΛΜΑ – Δείτε σε ποια επαρχία θα είναι υποψήφια
Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έχετε κλείσει ή βρίσκεστε ήδη σε οργανωμένο ταξίδι και ανησυχείτε λόγω των εξελίξεων; Δείτε τα δικαιώματα σας και τις υποχρεώσεις των διοργανωτών

 06.03.2026 - 13:30
Επόμενο άρθρο

Αλλάζουν τα πρόστιμα για κόκκινο φανάρι: Δείτε πόσα θα πληρώνουν πλέον οι οδηγοί

 06.03.2026 - 13:42
LIVE: Σφυροκοπήματα στη Μέση Ανατολή - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα για τις Βρετανικές Βάσεις - Αποστολή νέων μηνυμάτων το απόγευμα

LIVE: Σφυροκοπήματα στη Μέση Ανατολή - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα για τις Βρετανικές Βάσεις - Αποστολή νέων μηνυμάτων το απόγευμα

Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν τον Λίβανο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί επί τάπητος και το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σφυροκοπήματα στη Μέση Ανατολή - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα για τις Βρετανικές Βάσεις - Αποστολή νέων μηνυμάτων το απόγευμα

LIVE: Σφυροκοπήματα στη Μέση Ανατολή - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα για τις Βρετανικές Βάσεις - Αποστολή νέων μηνυμάτων το απόγευμα

  •  06.03.2026 - 06:10
ΠτΔ: «Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν με αφορούν - Η Κύπρος δεν μπαίνει σε οποιεσδήποτε πολεμικές επιχειρήσεις»

ΠτΔ: «Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν με αφορούν - Η Κύπρος δεν μπαίνει σε οποιεσδήποτε πολεμικές επιχειρήσεις»

  •  06.03.2026 - 11:58
VIDEO - Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

VIDEO - Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

  •  06.03.2026 - 13:30
Νέα δοκιμή αποστολής SMS – Τι θα αναφέρει και πότε να το περιμένουμε

Νέα δοκιμή αποστολής SMS – Τι θα αναφέρει και πότε να το περιμένουμε

  •  06.03.2026 - 12:51
Κύπριοι εγκλωβισμένοι στη Σρι Λάνκα: «Είμαστε στο ανέμενε και δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψουμε» - Βίντεο

Κύπριοι εγκλωβισμένοι στη Σρι Λάνκα: «Είμαστε στο ανέμενε και δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψουμε» - Βίντεο

  •  06.03.2026 - 13:06
Έχετε κλείσει ή βρίσκεστε ήδη σε οργανωμένο ταξίδι και ανησυχείτε λόγω των εξελίξεων; Δείτε τα δικαιώματα σας και τις υποχρεώσεις των διοργανωτών

Έχετε κλείσει ή βρίσκεστε ήδη σε οργανωμένο ταξίδι και ανησυχείτε λόγω των εξελίξεων; Δείτε τα δικαιώματα σας και τις υποχρεώσεις των διοργανωτών

  •  06.03.2026 - 13:30
Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

  •  06.03.2026 - 11:13
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

  •  06.03.2026 - 08:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα