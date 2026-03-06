Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αλλάζουν τα πρόστιμα για κόκκινο φανάρι: Δείτε πόσα θα πληρώνουν πλέον οι οδηγοί

 06.03.2026 - 13:42
Αλλαγές τίθενται σε ισχύ από σήμερα, 6 Μαρτίου 2026, στην εξώδικη ρύθμιση των παραβάσεων που αφορούν την παραβίαση του κόκκινου φωτεινού σηματοδότη σε φωτοελεγχόμενες διασταυρώσεις. Οι νέες ρυθμίσεις προκύπτουν μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και καθορίζουν νέα διαβάθμιση στα εξώδικα πρόστιμα και στους βαθμούς ποινής για παραβάσεις που καταγράφονται από το Σύστημα Φωτοεπισήμανσης.


Aνακοίνωση Αστυνομίας
Η Αστυνομία ανακοινώνει ότι από σήμερα, 6 Μαρτίου, 2026 και χωρίς αναδρομική ισχύ, μετά από απόφαση που λήφθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύθηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις της νομοθεσίας, μέσω της οποίας επέρχονται αλλαγές στην εξώδικη ρύθμιση της παραβίασης του κόκκινου φωτεινού σηματοδότη σε φωτοελεγχόμενες διασταυρώσεις (Nόμος 91(I)/2024).

Συνοπτικά, εκτίθεται πιο κάτω η διαβάθμιση που ισχύει από σήμερα, σε παραβάσεις οι οποίες καταγράφονται από το Σύστημα Φωτοεπισήμανσης:

  • Παραβίαση της υποχρεωτικής γραμμής στάσης σε φωτοελεγχόμενες συμβολές: εξώδικο πρόστιμο, ύψους 25 ευρώ.
  • Παράλειψη συμμόρφωσης με τον κόκκινο φωτεινό σηματοδότη –
    σε φωτοελεγχόμενη διασταύρωση, όπου υπάρχει διάβαση πεζών (είσοδος του οχήματος σε διάβαση πεζών): εξώδικο πρόστιμο, ύψους 85 ευρώ και 3 βαθμοί ποινής.
  • με είσοδο του οχήματος σε σημείο, πέραν της διάβασης πεζών: εξώδικο πρόστιμο, ύψους 300 ευρώ και 3 βαθμοί ποινής.
  • με είσοδο του οχήματος σε σημείο, πέραν της άσπρης γραμμής υποχρεωτικής στάσης, όπου δεν υπάρχει διάβαση πεζών (όχημα εισερχόμενο εντός της διασταύρωσης / συμβολής): εξώδικο πρόστιμο, ύψους 300 ευρώ και 3 βαθμοί ποινής.


Επιπλέον, ενημερώνεται το κοινό ότι σε σχέση με το σύστημα Φωτοεπισήμανσης και πληροφορίες που αφορούν ερωτήματα / διαφωνία για

  • τυχόν διάπραξη αδικήματος
  • πρόβλημα στην πληρωμή εξωδίκου
  • ενημέρωση για στοιχεία οδηγού κατά το δεδομένο χρόνο της τροχαίας παράβασης

ή άλλα θέματα επικοινωνία να γίνεται με την ανάδοχο εταιρεία στα τηλέφωνα επικοινωνίας 80008009 – από εξωτερικό 22712609, ή στην ταχυδρομική διεύθυνση P.O Box 17031, 2260 Λατσιά – Λευκωσία, ή μέσω της Ιστοσελίδας www.CyCameraSystem.com.

Η Εκκλησία προχωρεί σε διαδικασίες για νέο Μητροπολίτη Πάφου

 06.03.2026 - 13:33
LIVE: Σφυροκοπήματα στη Μέση Ανατολή - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα για τις Βρετανικές Βάσεις - Αποστολή νέων μηνυμάτων το απόγευμα

LIVE: Σφυροκοπήματα στη Μέση Ανατολή - Ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα για τις Βρετανικές Βάσεις - Αποστολή νέων μηνυμάτων το απόγευμα

Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν τον Λίβανο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί επί τάπητος και το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

