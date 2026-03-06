Κύπριοι εγκλωβισμένοι στη Σρι Λάνκα: «Είμαστε στο ανέμενε και δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψουμε» - Βίντεο

Ο Δημήτρης εξήγησε ότι το ταξίδι τους στη Σρι Λάνκα ξεκίνησε ως διακοπές, ωστόσο η επιστροφή τους ανατράπηκε. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαστε στη Σρι Λάνκα από τις 19 Φεβρουαρίου μέχρι το προγραμματισμένο μας ταξίδι επιστροφής την 1η Μαρτίου, το οποίο ακυρώθηκε και είμαστε εδώ ακόμη. Είμαστε εδώ για διακοπές».

Από την πλευρά της, η Δέσποινα ανέφερε ότι έχουν ήδη προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ζητήσουν βοήθεια από τις αρμόδιες αρχές. «Λάβαμε όλα τα μέτρα τα οποία έπρεπε να λάβουμε. Γραφτήκαμε στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Στείλαμε επίσης επιστολή στο Κυπριακό Προξενείο εδώ στη Σρι Λάνκα. Δεν υπάρχει Πρεσβεία, προώθησαν το μήνυμά μας στην Ινδία, αλλά δεν λάβαμε κάποια απάντηση», είπε.

Οι δύο Κύπριοι προσπάθησαν να εξασφαλίσουν και εναλλακτικές επιλογές επιστροφής, ωστόσο το κόστος αποδείχθηκε απαγορευτικό. Όπως εξήγησε η Δέσποινα, «Προσπαθήσαμε να βρούμε εναλλακτική λύση, διότι είναι πολλά τα έξοδα και πολλές οι στάσεις του αεροπλάνου. Ζητήσαμε βοήθεια από ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Μας πρότεινε πτήση μέσω Ινδίας και Ιορδανίας, όμως το κόστος ήταν τεράστιο».

Παρά τις προσπάθειες, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί λύση για την επιστροφή τους. «Είμαστε στο “ανέμενε”. Χθες βρισκόμασταν όλη μέρα στο αεροδρόμιο, αλλά δεν καταφέραμε κάτι. Μάλλον τη Δευτέρα θα καταφέρουμε να επιστρέψουμε», ανέφερε.

Σε ερώτηση για την οικονομική τους κατάσταση, διευκρίνισαν ότι προς το παρόν καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα.

Κλείνοντας, οι δύο Κύπριοι απηύθυναν έκκληση προς το Υπουργείο Εξωτερικών για βοήθεια, δηλώνοντας: «Είμαστε κάπως απελπισμένοι. Ελπίζουμε το ΥΠΕΞ να ακούσει τα μηνύματά μας, διότι είμαστε σχεδόν μια βδομάδα εδώ χωρίς καμία ενημέρωση».

Δείτε βίντεο: