Ακύλας: Μάγεψε με την εμφάνισή του στον δεύτερο ημιτελικό του Σαν Μαρίνο για τη Eurovision 2026 - Δείτε βίντεο

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ
Μαίνεται για έβδομη ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν και τις ισραηλινές δυνάμεις να σφυροκοπούν τον Λίβανο, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες του Κόλπου και του Ισραήλ, πλήττοντας το Τελ Αβίβ, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία. Την ίδια στιγμή, η άμυνα της ΚΔ συνεχίζει να ενισχύεται από στρατιωτικές δυνάμεις που στέλνουν ευρωπαϊκές χώρες. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline: