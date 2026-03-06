Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΗ νέα τάση στο φαγητό - Τι είναι τα «Slow Saturdays» που ξεκίνησε γνωστό εστιατόριο στη Λεμεσό
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η νέα τάση στο φαγητό - Τι είναι τα «Slow Saturdays» που ξεκίνησε γνωστό εστιατόριο στη Λεμεσό

 06.03.2026 - 10:30
Η νέα τάση στο φαγητό - Τι είναι τα «Slow Saturdays» που ξεκίνησε γνωστό εστιατόριο στη Λεμεσό

Στη γάστρα θα απολαύσετε αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις για το μεσημεριανό σας, σε έναν χώρο με άποψη και ζεστασιά, όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη γαστρονομία μέσα από τη δημιουργική ματιά του σεφ Ανδρέα Αναστασίου.

Η αγάπη της ομάδας για την αυθεντική ελληνική και κυπριακή κουζίνα αποτυπώνεται σε κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι, με έμφαση στα τοπικά, εποχιακά υλικά και στη φροντίδα της λεπτομέρειας.

Το μεσημέρι, το εστιατόριο υποδέχεται επαγγελματίες και κατοίκους της πόλης που αναζητούν ένα σπιτικό γεύμα φτιαγμένο με μεράκι. Από αργομαγειρεμένες προτάσεις όπως τα μοσχαρίσια μάγουλα μπρεζέ με πουρέ πατάτας και γλασέ καρότα ή τα αργοψημένα μοσχαρίσια παϊδάκια με χούμους καρότου και γλασαρισμένα κοκκινογούλια, μέχρι τον κόκορα κρασάτο με παστιτσάδα και κρέμα από κασκαβάλι, οι γεύσεις αποπνέουν τη θαλπωρή του comfort food με σύγχρονη προσέγγιση.

Για όσους νηστεύουν, η γάστρα προτείνει δεκάδες επιλογές, που τιμούν τα ανοιξιάτικα λαχανικά, τα όσπρια, τα θαλασσινά της εποχής, όπως το κοκκινιστό χταπόδι, καθώς και το fan favourite κουνουπίδι με ταχίνι και harissa.

Τις επιλογές ολοκληρώνουν τα συνοδευτικά, όπως οι φρέσκες τηγανητές πατάτες με τυρί Κακαβάλι, οι ροδέλες κρεμμυδιού, οι σάλτσες κ.ά., ενώ δεν πρέπει να φύγεις από εκεί χωρίς να δοκιμάσεις τα γλυκά τους: πορτοκαλόπιτα, καρυδόπιτα και μπακλαβας συνοδευμένα με παγωτό, καθώς επίσης φρέσκα φρούτα εποχής, γλυκά του κουταλιού κ.ά.

Άξιο αναφορά είναι και το νέο à la carte μενού που βρίσκει κανείς αποκλειστικά κάθε Σάββατο το μεσημέρι, με slow cooked πιάτα, που φέρει τον τίτλο SLOW SATURDAYS. Πρόκειται για συνταγές αργομαγειρεμένες, και επιλογές όπως το κατσικάκι ελευθέρας βοσκής, αργοψημένο στη γάστρα με πατάτες στο ζουμί του και αρωματικό θυμάρι, καθώς και το αργομαγειρεμένο μοσχαράκι με κριθαράκι γιουβέτσι και παλαιωμένη γραβιέρα.

Είτε αναζητάτε ένα γρήγορο και ποιοτικό μεσημεριανό είτε μια πιο χαλαρή γευστική εμπειρία με συναδέλφους και φίλους, στη γάστρα θα βρείτε γεύσεις που ισορροπούν ανάμεσα στην παράδοση και τη δημιουργικότητα.

Εδώ λοιπόν θα απολαύσετε το μεσημεριανό σας σε ένα φιλόξενο περιβάλλον, όπου η παράδοση συναντά τη δημιουργικότητα.

ΙΝFO:

(25108718) Παναγιώτη Συμεού 5-6, Kanika Center, 3105 Λεμεσός.

Ωράριο λειτουργίας: Δ-Σ 12:00-15:00 & Τετ-Σ 19:00-22:00 (dine in & take away).

FacebookGastra restaurant

Instagramgastrarestaurant

 
Το μενού συμπληρώνεται από δροσερές σαλάτες, όπως η ρόκα με χαλούμι σχάρας, ρόδι και βινεγκρέτ από έψημα σταφυλιού, η κυπριακή χωριάτικη με χόρτα εποχής και κάππαρη, αλλά και προσεγμένα ορεκτικά: κολοκυθοκεφτέδες με σος γιαουρτιού, φέτα σαγανάκι, χαλούμι Π.Ο.Π. στο κουρκούτι με μαρμελάδα κυδωνιού ή ποικιλία μανιταριών φρικασέ με πουρέ σελινόριζας.Οι προτάσεις του μενού βασίζονται σε τοπικά, εποχιακά υλικά, φροντίζοντας να παρέχει στον κάθε επισκέπτη θρεπτικά και απολαυστικά πιάτα για κάθε γούστο. Η δε φιλοσοφία της γάστρας παραμένει σταθερή: φαγητό ειλικρινές, χωρίς υπερβολές, που θυμίζει σπιτικό τραπέζι -αλλά με την υπογραφή ενός σύγχρονου σεφ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τρέχουν για προμήθειες οι πολίτες - Ποια προϊόντα ξεκίνησαν να... εξαφανίζονται από τα ράφια
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία
Νέο κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες πτήσεις επηρεάστηκαν
Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια
Κύπρια ηθοποιός «κατεβαίνει» στις Βουλευτικές με το ΑΛΜΑ – Δείτε σε ποια επαρχία θα είναι υποψήφια
112: Από τις στάχτες της Λεμεσού στο «κενό» του Ακρωτηρίου – Πότε επιτέλους θα ηχήσει η σωτήρια προειδοποίηση στα κινητά μας;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αγανακτήσαμε … ίσως να μην μας αρέσουν όλα … αλλά για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες βλέπουμε το κράτος να κινείται!

 06.03.2026 - 10:24
Επόμενο άρθρο

Ξεκαθαρίζει η Αννίτα για το ολόγραμμα Κληρίδη - «Δεν χρησιμοποιήθηκε AI, ήταν τα δικά του λόγια»

 06.03.2026 - 10:50
LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

Μαίνεται για έβδομη ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν και τις ισραηλινές δυνάμεις να σφυροκοπούν τον Λίβανο, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες του Κόλπου και του Ισραήλ, πλήττοντας το Τελ Αβίβ, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία. Την ίδια στιγμή, η άμυνα της ΚΔ συνεχίζει να ενισχύεται από στρατιωτικές δυνάμεις που στέλνουν ευρωπαϊκές χώρες. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

  •  06.03.2026 - 06:10
Κόμπος στο Sky News: «Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση, η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο»

Κόμπος στο Sky News: «Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση, η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο»

  •  06.03.2026 - 11:05
Ξεκαθαρίζει η Αννίτα για το ολόγραμμα Κληρίδη - «Δεν χρησιμοποιήθηκε AI, ήταν τα δικά του λόγια»

Ξεκαθαρίζει η Αννίτα για το ολόγραμμα Κληρίδη - «Δεν χρησιμοποιήθηκε AI, ήταν τα δικά του λόγια»

  •  06.03.2026 - 10:50
Τρέχουν για προμήθειες οι πολίτες - Ποια προϊόντα ξεκίνησαν να... εξαφανίζονται από τα ράφια

Τρέχουν για προμήθειες οι πολίτες - Ποια προϊόντα ξεκίνησαν να... εξαφανίζονται από τα ράφια

  •  06.03.2026 - 09:37
Χαραλαμπίδου – Άλμα: Μια πολιτική σύμπραξη με παρελθόν και προεκλογικό βάθος

Χαραλαμπίδου – Άλμα: Μια πολιτική σύμπραξη με παρελθόν και προεκλογικό βάθος

  •  06.03.2026 - 06:13
Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν νέα κρούσματα - Επεκτείνεται η μόλυνση σε Λιβάδια και Δρομολαξιά

Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν νέα κρούσματα - Επεκτείνεται η μόλυνση σε Λιβάδια και Δρομολαξιά

  •  06.03.2026 - 09:28
Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

  •  06.03.2026 - 11:13
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

  •  06.03.2026 - 08:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα