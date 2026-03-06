Η νέα τάση στο φαγητό - Τι είναι τα «Slow Saturdays» που ξεκίνησε γνωστό εστιατόριο στη Λεμεσό

Στη γάστρα θα απολαύσετε αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις για το μεσημεριανό σας, σε έναν χώρο με άποψη και ζεστασιά, όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη γαστρονομία μέσα από τη δημιουργική ματιά του σεφ Ανδρέα Αναστασίου.

Η αγάπη της ομάδας για την αυθεντική ελληνική και κυπριακή κουζίνα αποτυπώνεται σε κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι, με έμφαση στα τοπικά, εποχιακά υλικά και στη φροντίδα της λεπτομέρειας.

Το μεσημέρι, το εστιατόριο υποδέχεται επαγγελματίες και κατοίκους της πόλης που αναζητούν ένα σπιτικό γεύμα φτιαγμένο με μεράκι. Από αργομαγειρεμένες προτάσεις όπως τα μοσχαρίσια μάγουλα μπρεζέ με πουρέ πατάτας και γλασέ καρότα ή τα αργοψημένα μοσχαρίσια παϊδάκια με χούμους καρότου και γλασαρισμένα κοκκινογούλια, μέχρι τον κόκορα κρασάτο με παστιτσάδα και κρέμα από κασκαβάλι, οι γεύσεις αποπνέουν τη θαλπωρή του comfort food με σύγχρονη προσέγγιση.

Για όσους νηστεύουν, η γάστρα προτείνει δεκάδες επιλογές, που τιμούν τα ανοιξιάτικα λαχανικά, τα όσπρια, τα θαλασσινά της εποχής, όπως το κοκκινιστό χταπόδι, καθώς και το fan favourite κουνουπίδι με ταχίνι και harissa.

Τις επιλογές ολοκληρώνουν τα συνοδευτικά, όπως οι φρέσκες τηγανητές πατάτες με τυρί Κακαβάλι, οι ροδέλες κρεμμυδιού, οι σάλτσες κ.ά., ενώ δεν πρέπει να φύγεις από εκεί χωρίς να δοκιμάσεις τα γλυκά τους: πορτοκαλόπιτα, καρυδόπιτα και μπακλαβας συνοδευμένα με παγωτό, καθώς επίσης φρέσκα φρούτα εποχής, γλυκά του κουταλιού κ.ά.

Άξιο αναφορά είναι και το νέο à la carte μενού που βρίσκει κανείς αποκλειστικά κάθε Σάββατο το μεσημέρι, με slow cooked πιάτα, που φέρει τον τίτλο SLOW SATURDAYS. Πρόκειται για συνταγές αργομαγειρεμένες, και επιλογές όπως το κατσικάκι ελευθέρας βοσκής, αργοψημένο στη γάστρα με πατάτες στο ζουμί του και αρωματικό θυμάρι, καθώς και το αργομαγειρεμένο μοσχαράκι με κριθαράκι γιουβέτσι και παλαιωμένη γραβιέρα.

Είτε αναζητάτε ένα γρήγορο και ποιοτικό μεσημεριανό είτε μια πιο χαλαρή γευστική εμπειρία με συναδέλφους και φίλους, στη γάστρα θα βρείτε γεύσεις που ισορροπούν ανάμεσα στην παράδοση και τη δημιουργικότητα.

Εδώ λοιπόν θα απολαύσετε το μεσημεριανό σας σε ένα φιλόξενο περιβάλλον, όπου η παράδοση συναντά τη δημιουργικότητα.

ΙΝFO:

(25108718) Παναγιώτη Συμεού 5-6, Kanika Center, 3105 Λεμεσός.

Ωράριο λειτουργίας: Δ-Σ 12:00-15:00 & Τετ-Σ 19:00-22:00 (dine in & take away).

Facebook: Gastra restaurant

Instagram: gastrarestaurant