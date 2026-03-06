Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMAΑγανακτήσαμε … ίσως να μην μας αρέσουν όλα … αλλά για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες βλέπουμε το κράτος να κινείται!
ΠΑΡΑ-THEMA

Αγανακτήσαμε … ίσως να μην μας αρέσουν όλα … αλλά για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες βλέπουμε το κράτος να κινείται!

ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΑΚΟΥΠΗ 06.03.2026 - 10:24
Αγανακτήσαμε … ίσως να μην μας αρέσουν όλα … αλλά για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες βλέπουμε το κράτος να κινείται!

Οι τελευταίες ημέρες έφεραν μαζί τους ανησυχία, φόβο και έντονη δημόσια συζήτηση. Η ένταση στη Μέση Ανατολή, το γεγονός ότι η Κύπρος φιλοξενεί βρετανικές βάσεις και τα περιστατικά που σημειώθηκαν στην περιοχή του Ακρωτηρίου έκαναν πολλούς πολίτες να αισθανθούν ότι το νησί βρίσκεται ξανά κοντά σε εξελίξεις που δεν ελέγχει.

Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, η κριτική προς το κράτος ήταν έντονη. Και σε αρκετές περιπτώσεις δικαιολογημένη. Οι εικόνες από καταφύγια σε κακή κατάσταση προκάλεσαν αγανάκτηση. Η δοκιμή του συστήματος SMS προειδοποίησης δεν λειτούργησε όπως αναμενόταν. Πολλοί αναρωτήθηκαν αν είμαστε πραγματικά έτοιμοι για μια κρίση.

Όμως, μέσα στην εύκολη, και συχνά αυθόρμητη, τάση να μηδενίζουμε τα πάντα, ίσως αξίζει να δούμε και μια άλλη πραγματικότητα... για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, σε μια τόσο σοβαρή συγκυρία, το κράτος δεν έμεινε αδρανές.

Οι διπλωματικοί μηχανισμοί ενεργοποιήθηκαν άμεσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινήθηκε γρήγορα και η Κύπρος βρέθηκε σε ένα δίκτυο αμυντικής και πολιτικής στήριξης. Σε μια περιοχή που βράζει, το γεγονός ότι το νησί δεν έμεινε μόνο του δεν είναι μικρό πράγμα.

Την ίδια ώρα, μέσα σε λίγα μόλις εικοσιτετράωρα, το κράτος προχώρησε σε δοκιμή ενός συστήματος μαζικής προειδοποίησης πολιτών μέσω SMS. Μπορεί το αποτέλεσμα να μην ήταν το ιδανικό. Μπορεί κάποιοι να έλαβαν το μήνυμα με καθυστέρηση ή να μην το έλαβαν καθόλου. Όμως είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο. Και ήδη ανακοινώθηκε ότι θα επαναληφθεί με στόχο τη βελτίωση του συστήματος.

Κάποιοι θα πουν «μα τώρα;».
Ναι, ίσως τώρα. Αλλά για δεκαετίες δεν έγινε ποτέ.

Το ίδιο μοτίβο βλέπουμε και σε άλλα ζητήματα. Στο θέμα του αφθώδους πυρετού, η κυβέρνηση προχώρησε άμεσα σε οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων με προκαταβολικές αποζημιώσεις. Στο Κυπριακό, ένα ζήτημα που για χρόνια βρισκόταν παγωμένο, η συζήτηση επανήλθε στο διεθνές επίπεδο. Θέματα όπως ο κατώτατος μισθός και η φορολογική μεταρρύθμιση μπήκαν ξανά στο τραπέζι.

Μπορεί να διαφωνούμε με τις πολιτικές. Μπορεί να θεωρούμε ότι οι λύσεις δεν είναι αρκετές ή ότι έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα. Όμως είναι δύσκολο να αγνοήσει κανείς ότι ζητήματα που για χρόνια έμεναν στα συρτάρια, τώρα κινούνται.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα καταφύγια. Για χρόνια δημοσιογράφοι και πολίτες φώναζαν ότι πολλοί χώροι είναι εγκαταλελειμμένοι, χωρίς σήμανση και χωρίς έλεγχο. Για χρόνια κανείς δεν άκουγε. Τώρα, μέσα σε λίγες ημέρες, δόθηκε εντολή για πλήρη έλεγχο και καταγραφή τους.

Αργήσαμε; Ναι.
Έπρεπε να είχε γίνει πριν από χρόνια; Αναμφίβολα.

Αλλά αυτή τη φορά, δεν έμεινε μόνο στα λόγια.

Ως πολίτης μπορεί να μην αισθάνομαι ακόμη ασφαλής. Μπορεί να μην είμαι πλήρως ικανοποιημένη. Όμως δεν μπορώ να αγνοήσω ότι βλέπουμε ένα κράτος που, έστω και δεκαετίες καθυστερημένα, αρχίζει να κινείται.

Και σε μια χώρα όπου για χρόνια η μεγαλύτερη απογοήτευση ήταν η ακινησία, το να βλέπεις επιτέλους πράξεις, ακόμη κι αν δεν είναι τέλειες, είναι ίσως το πρώτο βήμα προς κάτι καλύτερο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τρέχουν για προμήθειες οι πολίτες - Ποια προϊόντα ξεκίνησαν να... εξαφανίζονται από τα ράφια
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία
Νέο κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες πτήσεις επηρεάστηκαν
Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια
Κύπρια ηθοποιός «κατεβαίνει» στις Βουλευτικές με το ΑΛΜΑ – Δείτε σε ποια επαρχία θα είναι υποψήφια
112: Από τις στάχτες της Λεμεσού στο «κενό» του Ακρωτηρίου – Πότε επιτέλους θα ηχήσει η σωτήρια προειδοποίηση στα κινητά μας;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κύπρια ηθοποιός «κατεβαίνει» στις Βουλευτικές με το ΑΛΜΑ – Δείτε σε ποια επαρχία θα είναι υποψήφια

 06.03.2026 - 10:22
Επόμενο άρθρο

Η νέα τάση στο φαγητό - Τι είναι τα «Slow Saturdays» που ξεκίνησε γνωστό εστιατόριο στη Λεμεσό

 06.03.2026 - 10:30
LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

Μαίνεται για έβδομη ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν και τις ισραηλινές δυνάμεις να σφυροκοπούν τον Λίβανο, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες του Κόλπου και του Ισραήλ, πλήττοντας το Τελ Αβίβ, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία. Την ίδια στιγμή, η άμυνα της ΚΔ συνεχίζει να ενισχύεται από στρατιωτικές δυνάμεις που στέλνουν ευρωπαϊκές χώρες. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

  •  06.03.2026 - 06:10
Κόμπος στο Sky News: «Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση, η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο»

Κόμπος στο Sky News: «Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση, η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο»

  •  06.03.2026 - 11:05
Ξεκαθαρίζει η Αννίτα για το ολόγραμμα Κληρίδη - «Δεν χρησιμοποιήθηκε AI, ήταν τα δικά του λόγια»

Ξεκαθαρίζει η Αννίτα για το ολόγραμμα Κληρίδη - «Δεν χρησιμοποιήθηκε AI, ήταν τα δικά του λόγια»

  •  06.03.2026 - 10:50
Τρέχουν για προμήθειες οι πολίτες - Ποια προϊόντα ξεκίνησαν να... εξαφανίζονται από τα ράφια

Τρέχουν για προμήθειες οι πολίτες - Ποια προϊόντα ξεκίνησαν να... εξαφανίζονται από τα ράφια

  •  06.03.2026 - 09:37
Χαραλαμπίδου – Άλμα: Μια πολιτική σύμπραξη με παρελθόν και προεκλογικό βάθος

Χαραλαμπίδου – Άλμα: Μια πολιτική σύμπραξη με παρελθόν και προεκλογικό βάθος

  •  06.03.2026 - 06:13
Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν νέα κρούσματα - Επεκτείνεται η μόλυνση σε Λιβάδια και Δρομολαξιά

Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν νέα κρούσματα - Επεκτείνεται η μόλυνση σε Λιβάδια και Δρομολαξιά

  •  06.03.2026 - 09:28
Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

  •  06.03.2026 - 11:13
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

  •  06.03.2026 - 08:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα