Ξεκαθαρίζει η Αννίτα για το ολόγραμμα Κληρίδη - «Δεν χρησιμοποιήθηκε AI, ήταν τα δικά του λόγια»

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη συζήτηση γύρω από πιθανή ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, τη διαχείριση της κρίσης μετά το περιστατικό με drone στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι, το θέμα του αφθώδους πυρετού, καθώς και στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.

Αναφερόμενη στη συζήτηση για ενδεχόμενη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ, η κ. Δημητρίου επανέλαβε τη διαχρονική θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού υπέρ αυτής της προοπτικής, επισημαίνοντας ότι ο δυτικός προσανατολισμός της χώρας αποτελεί στρατηγική επιλογή. Όπως δήλωσε, «για τον ΔΗΣΥ η ένταξη στη Συμμαχία θα ήταν επιθυμητό να είχε ήδη πραγματοποιηθεί, τονίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ενισχύσει το πλαίσιο ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Το ολόγραμμα του Γλαύκου Κληρίδη

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ κλήθηκε επίσης να σχολιάσει τη συζήτηση που προέκυψε μετά την παρουσίαση στο παγκύπριο συνέδριο του κόμματος ενός ολογράμματος με λόγια του ιδρυτή της παράταξης, Γλαύκου Κληρίδη.

Απαντώντας στις επικρίσεις, η κ. Δημητρίου διευκρίνισε ότι δεν χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αυθεντικό οπτικοακουστικό υλικό με πραγματικές δηλώσεις του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας. Όπως εξήγησε, το υλικό παρουσιάστηκε με τη μορφή ολογράμματος, χωρίς να γίνει οποιαδήποτε αλλοίωση ή δημιουργία νέου περιεχομένου.

Παράλληλα σημείωσε ότι «όσοι σχολιάζουν την πρωτοβουλία θα έπρεπε προηγουμένως να γνωρίζουν τι ακριβώς παρουσιάστηκε», υπογραμμίζοντας πως είναι εύλογο να γίνεται αναφορά στον ιδρυτή του κόμματος σε ένα παγκύπριο συνέδριο.

Η ίδια τόνισε ότι «η πολιτική παρακαταθήκη του Γλαύκου Κληρίδη αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τον Δημοκρατικό Συναγερμό» και, όπως είπε, η σκέψη και οι θέσεις του παραμένουν επίκαιρες. Σύμφωνα με την πρόεδρο του κόμματος, η πολιτική πορεία και το ήθος του πρώην Προέδρου λειτουργούν ως σημείο καθοδήγησης για την παράταξη.

Κλείνοντας, η Αννίτα Δημητρίου χαρακτήρισε το παγκύπριο συνέδριο του Δημοκρατικού Συναγερμού ένδειξη ενότητας και ετοιμότητας για την επόμενη πολιτική περίοδο. Όπως ανέφερε, «το μήνυμα που στάλθηκε είναι ότι η παράταξη παραμένει ενωμένη και έτοιμη να καταθέσει τις προτάσεις της για το μέλλον της χώρας, με στόχο την πρόοδο και την ενίσχυση της αξιοπρέπειας των πολιτών και της πατρίδας».