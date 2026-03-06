Απίστευτη αποκάλυψη Χαραλαμπίδου: Γνώρισε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη μέσω… ωτοστόπ - Βίντεο

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», η κ. Χαραλαμπίδου αναφέρθηκε σε μια τυχαία γνωριμία που είχαν το καλοκαίρι του 1987. Όπως είπε, τότε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ήταν νεαρός στρατιώτης και έκανε ωτοστόπ στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Λευκωσίας.

Η ίδια, που εκείνη την περίοδο παρουσίαζε την εκπομπή «Ευχάριστο Σαββατόβραδο», σταμάτησε για να τον μεταφέρει μέχρι τη Λευκωσία, χωρίς φυσικά να φαντάζεται ότι χρόνια αργότερα οι δρόμοι τους θα συναντιόνταν ξανά στη δημόσια ζωή.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ιστορία αυτή αποκαλύφθηκε πολλά χρόνια μετά όταν ο Οδυσσέας την πλησίασε σε μια συνεδρία: «Το έμαθα στις πρώτες συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου. Όταν συνωμοτεί το σύμπαν…».

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ