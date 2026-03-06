Themasports lifenewscy
ΠΑΡΑ-THEMA

Απίστευτη αποκάλυψη Χαραλαμπίδου: Γνώρισε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη μέσω… ωτοστόπ - Βίντεο

 06.03.2026 - 15:13
Απίστευτη αποκάλυψη Χαραλαμπίδου: Γνώρισε τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη μέσω… ωτοστόπ - Βίντεο

Μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με το Κίνημα Άλμα, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου αποκάλυψε και μια άγνωστη ιστορία από το παρελθόν που τη συνδέει με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», η κ. Χαραλαμπίδου αναφέρθηκε σε μια τυχαία γνωριμία που είχαν το καλοκαίρι του 1987. Όπως είπε, τότε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ήταν νεαρός στρατιώτης και έκανε ωτοστόπ στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Λευκωσίας.

Η ίδια, που εκείνη την περίοδο παρουσίαζε την εκπομπή «Ευχάριστο Σαββατόβραδο», σταμάτησε για να τον μεταφέρει μέχρι τη Λευκωσία, χωρίς φυσικά να φαντάζεται ότι χρόνια αργότερα οι δρόμοι τους θα συναντιόνταν ξανά στη δημόσια ζωή.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ιστορία αυτή αποκαλύφθηκε πολλά χρόνια μετά όταν ο Οδυσσέας την πλησίασε σε μια συνεδρία: «Το έμαθα στις πρώτες συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου. Όταν συνωμοτεί το σύμπαν…».

Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν τον Λίβανο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί επί τάπητος και το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

