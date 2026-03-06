Themasports lifenewscy
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Αυτό είναι το τραγούδι του Ισραήλ – Κεκλεισμένων των θυρών η παρουσίαση λόγω του πολέμου με το Ιράν

 06.03.2026 - 15:25
Στην επίσημη παρουσίαση του τραγουδιού με το οποίο θα διαγωνιστεί στην επόμενη Eurovision προχώρησε το Ισραήλ.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας (ΚΑΝ), σε ειδική εκπομπή που έβγαλε στον αέρα το βράδυ της Πέμπτης (5/3) έδωσε στην κυκλοφορία το κομμάτι, που φέρει τον τίτλο “Michelle”.

Δείτε το βιντεοκλίπ στο LifeNewscy.

 

