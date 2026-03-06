Τρέχουν για προμήθειες οι πολίτες - Ποια προϊόντα ξεκίνησαν να... εξαφανίζονται από τα ράφια

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ο Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου, Μάριος Αντωνίου, επιβεβαίωσε ότι καταγράφεται αυξημένη προσέλευση στις υπεραγορές, με τους καταναλωτές να προμηθεύονται κυρίως συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

Όπως ανέφερε, αρκετοί πολίτες σπεύδουν να αγοράσουν τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως μακαρόνια, φακές και ρύζι. Αυξημένη ζήτηση καταγράφεται επίσης σε προϊόντα για παιδιά, όπως πάνες και παιδικές τροφές, καθώς και σε εμφιαλωμένο νερό.

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, η αυξημένη ζήτηση δημιούργησε προσωρινά προβλήματα στον άμεσο ανεφοδιασμό των ραφιών, ωστόσο διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ελλείψεων.

Όπως σημείωσε, υπάρχει συνεχής επικοινωνία με προμηθευτές τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί οποιαδήποτε διατάραξη στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι παραγγελίες εκτελούνται κανονικά και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Παράλληλα, οι υπεραγορές και οι έμποροι διαθέτουν αποθέματα βασικών προϊόντων πρώτης ανάγκης που επαρκούν για περίπου 30 έως 35 ημέρες, δηλαδή για διάστημα περίπου ενός μήνα, ενώ αποθέματα διατηρούν και οι ίδιοι οι προμηθευτές στις δικές τους αποθήκες.