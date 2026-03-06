Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΤρέχουν για προμήθειες οι πολίτες - Ποια προϊόντα ξεκίνησαν να... εξαφανίζονται από τα ράφια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τρέχουν για προμήθειες οι πολίτες - Ποια προϊόντα ξεκίνησαν να... εξαφανίζονται από τα ράφια

 06.03.2026 - 09:37
Τρέχουν για προμήθειες οι πολίτες - Ποια προϊόντα ξεκίνησαν να... εξαφανίζονται από τα ράφια

Αυξημένη είναι τις τελευταίες ημέρες η κίνηση στις υπεραγορές, καθώς πολλοί πολίτες σπεύδουν να προμηθευτούν βασικά είδη, εκφράζοντας ανησυχία για τις εξελίξεις στην περιοχή. Ταυτόχρονα, βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με άδεια ράφια σε ορισμένες υπεραγορές έχουν εντείνει τον προβληματισμό του κοινού για πιθανές ελλείψεις.

Μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ο Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου, Μάριος Αντωνίου, επιβεβαίωσε ότι καταγράφεται αυξημένη προσέλευση στις υπεραγορές, με τους καταναλωτές να προμηθεύονται κυρίως συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.

Όπως ανέφερε, αρκετοί πολίτες σπεύδουν να αγοράσουν τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως μακαρόνια, φακές και ρύζι. Αυξημένη ζήτηση καταγράφεται επίσης σε προϊόντα για παιδιά, όπως πάνες και παιδικές τροφές, καθώς και σε εμφιαλωμένο νερό.

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, η αυξημένη ζήτηση δημιούργησε προσωρινά προβλήματα στον άμεσο ανεφοδιασμό των ραφιών, ωστόσο διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ελλείψεων.

Όπως σημείωσε, υπάρχει συνεχής επικοινωνία με προμηθευτές τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί οποιαδήποτε διατάραξη στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι παραγγελίες εκτελούνται κανονικά και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Παράλληλα, οι υπεραγορές και οι έμποροι διαθέτουν αποθέματα βασικών προϊόντων πρώτης ανάγκης που επαρκούν για περίπου 30 έως 35 ημέρες, δηλαδή για διάστημα περίπου ενός μήνα, ενώ αποθέματα διατηρούν και οι ίδιοι οι προμηθευτές στις δικές τους αποθήκες.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τρέχουν για προμήθειες οι πολίτες - Ποια προϊόντα ξεκίνησαν να... εξαφανίζονται από τα ράφια
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία
Νέο κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες πτήσεις επηρεάστηκαν
Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια
Είδες διαφορά στον μισθό σου; Τι ισχύει με τη φορολογική μεταρρύθμιση - Ποιοι επωφελήθηκαν και ποιοι όχι
112: Από τις στάχτες της Λεμεσού στο «κενό» του Ακρωτηρίου – Πότε επιτέλους θα ηχήσει η σωτήρια προειδοποίηση στα κινητά μας;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν νέα κρούσματα - Επεκτείνεται η μόλυνση σε Λιβάδια και Δρομολαξιά

 06.03.2026 - 09:28
LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

Μαίνεται για έβδομη ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν και τις ισραηλινές δυνάμεις να σφυροκοπούν τον Λίβανο, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες του Κόλπου και του Ισραήλ, πλήττοντας το Τελ Αβίβ, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία. Την ίδια στιγμή, η άμυνα της ΚΔ συνεχίζει να ενισχύεται από στρατιωτικές δυνάμεις που στέλνουν ευρωπαϊκές χώρες. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

  •  06.03.2026 - 06:10
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Οι απειλές και οι επιθέσεις είχαν στόχο αποκλειστικά τις Βρετανικές Βάσεις

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Οι απειλές και οι επιθέσεις είχαν στόχο αποκλειστικά τις Βρετανικές Βάσεις

  •  06.03.2026 - 07:29
Χαραλαμπίδου – Άλμα: Μια πολιτική σύμπραξη με παρελθόν και προεκλογικό βάθος

Χαραλαμπίδου – Άλμα: Μια πολιτική σύμπραξη με παρελθόν και προεκλογικό βάθος

  •  06.03.2026 - 06:13
Τρέχουν για προμήθειες οι πολίτες - Ποια προϊόντα ξεκίνησαν να... εξαφανίζονται από τα ράφια

Τρέχουν για προμήθειες οι πολίτες - Ποια προϊόντα ξεκίνησαν να... εξαφανίζονται από τα ράφια

  •  06.03.2026 - 09:37
Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν νέα κρούσματα - Επεκτείνεται η μόλυνση σε Λιβάδια και Δρομολαξιά

Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν νέα κρούσματα - Επεκτείνεται η μόλυνση σε Λιβάδια και Δρομολαξιά

  •  06.03.2026 - 09:28
112: Από τις στάχτες της Λεμεσού στο «κενό» του Ακρωτηρίου – Πότε επιτέλους θα ηχήσει η σωτήρια προειδοποίηση στα κινητά μας;

112: Από τις στάχτες της Λεμεσού στο «κενό» του Ακρωτηρίου – Πότε επιτέλους θα ηχήσει η σωτήρια προειδοποίηση στα κινητά μας;

  •  06.03.2026 - 06:15
Νέο κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες πτήσεις επηρεάστηκαν

Νέο κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες πτήσεις επηρεάστηκαν

  •  06.03.2026 - 07:18
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

  •  06.03.2026 - 08:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα