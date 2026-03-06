Αραβικά ΜΜΕ: Οι Ιρανοί εκτέλεσαν στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης ως κατάσκοπο της Μοσάντ

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα The National που μετέδωσε την είδηση επικαλούμενη ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο στρατηγός Καανί των Φρουρών της Επανάστασης και της δύναμης Quds κατηγορήθηκε για κατασκοπία και εκτελέστηκε.

Ο Καανί, ήταν επικεφαλής της ειδικής μονάδας της Δύναμης Quds, επέζησε από πολυάριθμες απόπειρες δολοφονίας και μάλιστα ήταν με τον Χαμενεί κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών ΗΠΑ-Ισραήλ, αλλά κατάφερε να επιβιώσει.

Εξαφανίστηκε επίσης αρκετές φορές, για παράδειγμα, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό το 2024, αλλά αργότερα επανεμφανίστηκε δημόσια.

Δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση των πληροφοριών σχετικά με την εκτέλεσή του.

ΠΗΓΗ: CNN.gr