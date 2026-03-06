Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑραβικά ΜΜΕ: Οι Ιρανοί εκτέλεσαν στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης ως κατάσκοπο της Μοσάντ
ΔΙΕΘΝΗ

Αραβικά ΜΜΕ: Οι Ιρανοί εκτέλεσαν στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης ως κατάσκοπο της Μοσάντ

 06.03.2026 - 11:43
Αραβικά ΜΜΕ: Οι Ιρανοί εκτέλεσαν στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης ως κατάσκοπο της Μοσάντ

Αραβικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την Παρασκευή (6/3) την πληροφορία ότι οι Ιρανοί εκτέλεσαν τον στρατηγό Ισμαήλ Καανί ως πράκτορα της Μοσάντ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα The National που μετέδωσε την είδηση επικαλούμενη ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο στρατηγός Καανί των Φρουρών της Επανάστασης και της δύναμης Quds κατηγορήθηκε για κατασκοπία και εκτελέστηκε.

Ο Καανί, ήταν επικεφαλής της ειδικής μονάδας της Δύναμης Quds, επέζησε από πολυάριθμες απόπειρες δολοφονίας και μάλιστα ήταν με τον Χαμενεί κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών ΗΠΑ-Ισραήλ, αλλά κατάφερε να επιβιώσει.

Εξαφανίστηκε επίσης αρκετές φορές, για παράδειγμα, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό το 2024, αλλά αργότερα επανεμφανίστηκε δημόσια.

Δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση των πληροφοριών σχετικά με την εκτέλεσή του.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόλεμος who? Σε παραλία της Πάφου έβγαλαν ήδη τα κρεβατάκια – Απολαύστε την ηρεμία – Δείτε βίντεο
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία
Νέο κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες πτήσεις επηρεάστηκαν
Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια
Κύπρια ηθοποιός «κατεβαίνει» στις Βουλευτικές με το ΑΛΜΑ – Δείτε σε ποια επαρχία θα είναι υποψήφια
Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πώς βάφτηκε φούξια το τρένο που κυκλοφορεί στην Αθήνα και εντυπωσιάζει τους επιβάτες - Δείτε βίντεο

 06.03.2026 - 11:28
Επόμενο άρθρο

Πόλεμος who? Σε παραλία της Πάφου έβγαλαν ήδη τα κρεβατάκια – Απολαύστε την ηρεμία – Δείτε βίντεο

 06.03.2026 - 11:55
LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

Μαίνεται για έβδομη ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν και τις ισραηλινές δυνάμεις να σφυροκοπούν τον Λίβανο, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες του Κόλπου και του Ισραήλ, πλήττοντας το Τελ Αβίβ, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία. Την ίδια στιγμή, η άμυνα της ΚΔ συνεχίζει να ενισχύεται από στρατιωτικές δυνάμεις που στέλνουν ευρωπαϊκές χώρες. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

  •  06.03.2026 - 06:10
ΠτΔ: «Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν με αφορούν» - Δοκιμαστικό το SMS, αναμένονται ανακοινώσεις εντός της ημέρας

ΠτΔ: «Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν με αφορούν» - Δοκιμαστικό το SMS, αναμένονται ανακοινώσεις εντός της ημέρας

  •  06.03.2026 - 11:58
Κόμπος στο Sky News: «Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση, η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο»

Κόμπος στο Sky News: «Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση, η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο»

  •  06.03.2026 - 11:05
Ξεκαθαρίζει η Αννίτα για το ολόγραμμα Κληρίδη - «Δεν χρησιμοποιήθηκε AI, ήταν τα δικά του λόγια»

Ξεκαθαρίζει η Αννίτα για το ολόγραμμα Κληρίδη - «Δεν χρησιμοποιήθηκε AI, ήταν τα δικά του λόγια»

  •  06.03.2026 - 10:50
Τρέχουν για προμήθειες οι πολίτες - Ποια προϊόντα ξεκίνησαν να... εξαφανίζονται από τα ράφια

Τρέχουν για προμήθειες οι πολίτες - Ποια προϊόντα ξεκίνησαν να... εξαφανίζονται από τα ράφια

  •  06.03.2026 - 09:37
Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν νέα κρούσματα - Επεκτείνεται η μόλυνση σε Λιβάδια και Δρομολαξιά

Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν νέα κρούσματα - Επεκτείνεται η μόλυνση σε Λιβάδια και Δρομολαξιά

  •  06.03.2026 - 09:28
Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

  •  06.03.2026 - 11:13
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

  •  06.03.2026 - 08:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα