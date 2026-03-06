Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΘεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 44χρονος που «ξάφρισε» νοσηλευόμενες γυναίκες σε νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 44χρονος που «ξάφρισε» νοσηλευόμενες γυναίκες σε νοσοκομείο

 06.03.2026 - 09:01
Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 44χρονος που «ξάφρισε» νοσηλευόμενες γυναίκες σε νοσοκομείο

Θύματα επαγγελματία… ελαφροχέρη έπεσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (5/3) δύο νοσηλευόμενες γυναίκες σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο μετά τις 02:00 σε κλινική του νοσοκομείου, όταν ο 44χρονος κατάφερε να αποσπάσει από τα θύματα κινητό τηλέφωνο και ένα πορτοφόλι με χρήματα.

Οι κινήσεις του φαίνεται ότι έγιναν αντιληπτές από υπάλληλο φύλαξης του νοσοκομείου και έτσι στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι του πέρασαν χειροπέδες. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για άλλες περιπτώσεις κλοπών.

Ο 44χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών, με το δικαστήριο να διατάσσει την έκτισή της.

Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, τα θύματα δεν μπορούσαν να προσέλθουν στο δικαστήριο για να καταθέσουν, καθώς νοσηλεύονται.

Τι ισχυρίστηκε

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι μετέβη στο νοσηλευτικό ίδρυμα για θέματα υγείας, και συγκεκριμένα για πόνο στο πόδι του, ενώ ισχυρίστηκε ότι «δεν κατάλαβα πώς μπήκα μέσα στο θάλαμο και τα έκλεψα».

Εκτός από την ποινή φυλάκισης, το δικαστήριο του επέβαλε και χρηματική ποινή 500 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια
Νέο κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες πτήσεις επηρεάστηκαν
Μουντό το σκηνικό του καιρού: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Διαταραχή επηρεάζει το νησί
112: Από τις στάχτες της Λεμεσού στο «κενό» του Ακρωτηρίου – Πότε επιτέλους θα ηχήσει η σωτήρια προειδοποίηση στα κινητά μας;
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία
Ώρες αγωνίας για 35χρονη στην επ. Λευκωσίας: Πυρπολήθηκε το αυτοκίνητο της - Καταστράφηκε ολοσχερώς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

 06.03.2026 - 08:48
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Η ανατριχιαστική ιστορία της κόρης του «κανίβαλου της Σκάρα» – «Πούλησε την ψυχή μου στον διάβολο»

 06.03.2026 - 09:04
LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

Μαίνεται για έβδομη ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν και τις ισραηλινές δυνάμεις να σφυροκοπούν τον Λίβανο, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες του Κόλπου και του Ισραήλ, πλήττοντας το Τελ Αβίβ, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία. Την ίδια στιγμή, η άμυνα της ΚΔ συνεχίζει να ενισχύεται από στρατιωτικές δυνάμεις που στέλνουν ευρωπαϊκές χώρες. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

  •  06.03.2026 - 06:10
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Οι απειλές και οι επιθέσεις είχαν στόχο αποκλειστικά τις Βρετανικές Βάσεις

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Οι απειλές και οι επιθέσεις είχαν στόχο αποκλειστικά τις Βρετανικές Βάσεις

  •  06.03.2026 - 07:29
Χαραλαμπίδου – Άλμα: Μια πολιτική σύμπραξη με παρελθόν και προεκλογικό βάθος

Χαραλαμπίδου – Άλμα: Μια πολιτική σύμπραξη με παρελθόν και προεκλογικό βάθος

  •  06.03.2026 - 06:13
112: Από τις στάχτες της Λεμεσού στο «κενό» του Ακρωτηρίου – Πότε επιτέλους θα ηχήσει η σωτήρια προειδοποίηση στα κινητά μας;

112: Από τις στάχτες της Λεμεσού στο «κενό» του Ακρωτηρίου – Πότε επιτέλους θα ηχήσει η σωτήρια προειδοποίηση στα κινητά μας;

  •  06.03.2026 - 06:15
Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Στη μισή μονάδα η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο - Ποιοι φαίνεται ότι μένουν εκτός Βουλής

Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Στη μισή μονάδα η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο - Ποιοι φαίνεται ότι μένουν εκτός Βουλής

  •  05.03.2026 - 22:50
Νέο κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες πτήσεις επηρεάστηκαν

Νέο κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες πτήσεις επηρεάστηκαν

  •  06.03.2026 - 07:18
Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια

Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια

  •  06.03.2026 - 06:26
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

  •  06.03.2026 - 08:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα