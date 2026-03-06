Αυτά τα 3 ζώδια θα μπουν σε περίοδο μεγάλων εξελίξεων από τα μέσα Μαρτίου - Τι λένε τα άστρα

Αυτή η μεταβατική περίοδος δεν επηρεάζει μόνο τη φύση, αλλά και την ενέργεια γύρω μας, κάνοντας αρκετούς να αισθάνονται ότι κάτι καινούργιο ετοιμάζεται να ξεκινήσει.

Αστρολογικά, τα μέσα του μήνα φαίνεται πως ενισχύουν ακόμη περισσότερο αυτή την αίσθηση αλλαγής. Οι πλανητικές κινήσεις, σε συνδυασμό με την ενέργεια της νέας αστρολογικής περιόδου και τις επιρροές της πρόσφατης έκλειψης, δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν εξελίξεις, ξεκαθαρίσματα και σημαντικές αποφάσεις. Σύμφωνα με τις προβλέψεις για το δεύτερο μισό του Μαρτίου, τρία ζώδια είναι πιο πιθανό να βρεθούν μπροστά σε αλλαγές που θα επηρεάσουν την πορεία και την καθημερινότητά τους.