Ώρες αγωνίας για 35χρονη στην επ. Λευκωσίας: Πυρπολήθηκε το αυτοκίνητο της - Καταστράφηκε ολοσχερώς

Συγκεκριμένα, γύρω στη 1:40 π.μ. λήφθηκε πληροφορία για πυρκαγιά σε όχημα στην περιοχή. Από τη φωτιά το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς. Ιδιοκτήτρια του οχήματος είναι 35χρονη Ελληνοκύπρια.

Οι αρμόδιες αρχές διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.