Ανδρέας Αποστόλου: Περήφανος για την κατάκτηση του κυπέλλου από την ΑΕΚ Futsal - «Η Λάρνακα είναι εδώ» - Δείτε φωτογραφία

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής ανέφερε ότι πρόκειται για το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς αλλά και το πρώτο για το τμήμα futsal της ομάδας, τονίζοντας ότι «το κύπελλο επιστρέφει στη Λάρνακα σε μια δύσκολη εβδομάδα για όλους».

Ο ίδιος δήλωσε περήφανος που συμμετέχει στο συμβούλιο της ομάδας, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη οικογένεια.

Παράλληλα, συνεχάρη τους παίκτες και τους φιλάθλους της ομάδας που βρέθηκαν στη Λευκωσία και στήριξαν την προσπάθεια.

«Η ΑΕΚ και η Λάρνακα είναι εδώ. Ισχύς εν τη ενώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση: