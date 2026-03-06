Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΆνοια: Η αόρατη διαταραχή που συσχετίζεται με τη νόσο και επιβαρύνει τους φροντιστές
ΥΓΕΙΑ

Άνοια: Η αόρατη διαταραχή που συσχετίζεται με τη νόσο και επιβαρύνει τους φροντιστές

 06.03.2026 - 07:55
Άνοια: Η αόρατη διαταραχή που συσχετίζεται με τη νόσο και επιβαρύνει τους φροντιστές

Ένα απλό ερώτημα προς τους φροντιστές μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την έγκαιρη αναγνώριση της διαταραχής συσσώρευσης σε άτομα με προβλήματα μνήμης και νευροεκφυλιστικές νόσους, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Σημεώνεται ότι η διαταραχή συσσώρευσης αφορά επίμονη δυσκολία αποχωρισμού αντικειμένων, ανεξαρτήτως αξίας, με αποτέλεσμα έντονη ακαταστασία και κινδύνους ασφάλειας.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Colorado (CU) Anschutz ανέπτυξαν ένα σύντομο εργαλείο προσυμπτωματικού ελέγχου, το οποίο βασίζεται σε μία μόνο ερώτηση και μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα στην καθημερινή κλινική πρακτική. «Αυτό προέκυψε πραγματικά από κοινές παρατηρήσεις στην κλινική μνήμης», δήλωσε ο Peter Pressman, επικεφαλής της μελέτης και αναπληρωτής καθηγητής νευρολογίας στο Oregon Health & Science University, ο οποίος διεξήγαγε την έρευνα ενώ βρισκόταν στο CU Anschutz. «Παρατηρήσαμε ότι ο αποθησαυρισμός ήταν πολύ συχνός σε αυτούς τους ασθενείς, αλλά δεν αποτελούσε μέρος κανενός πρωτοκόλλου ελέγχου».

Η έγκαιρη ανίχνευση της συσσώρευσης θεωρείται κρίσιμη, καθώς επιτρέπει την πρώιμη παρέμβαση, μειώνει τους κινδύνους για την ασφάλεια στο σπίτι και περιορίζει την ψυχολογική επιβάρυνση των φροντιστών.

Τι είναι η διαταραχή συσσώρευσης;

Η διαταραχή συσσώρευσης χαρακτηρίζεται από επίμονη δυσκολία αποχωρισμού αντικειμένων, ανεξαρτήτως της πραγματικής τους αξίας. Το αποτέλεσμα είναι έντονη ακαταστασία, συχνά επικίνδυνες συνθήκες διαβίωσης, οικογενειακές εντάσεις και σημαντική επιδείνωση της ποιότητας ζωής.

Παρότι συνδέεται συχνά με ψυχιατρικές διαταραχές, όπως η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, παρατηρείται επίσης σε άτομα με νευροεκφυλιστικές παθήσεις, μεταξύ των οποίων η νόσος Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας.

Η ερώτηση – κλειδί

Οι παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης της συσσώρευσης περιλαμβάνουν εκτενείς συνεντεύξεις και αναλυτικά ερωτηματολόγια, διαδικασίες που συχνά δεν είναι πρακτικές σε πολυάσχολα ιατρεία μνήμης ή πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Για να καλυφθεί αυτό το κενό, οι ερευνητές πρότειναν μια εξαιρετικά απλή προσέγγιση. Η ερώτηση προς τον φροντιστή είναι: «Υπάρχει κάποια ανησυχία σχετικά με ακαταστασία στο σπίτι ή πιθανή συμπεριφορά συσσώρευσης;» Οι πιθανές απαντήσεις είναι: «όχι», «ίσως» ή «ναι».

Τι έδειξε η μελέτη

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, περιλάμβανε 135 ασθενείς που εξετάστηκαν σε κλινική συμπεριφορικής νευρολογίας. Οι ασθενείς παρουσίαζαν διάφορες παθήσεις, όπως νόσο Αλτσχάιμερ, άνοια με σωμάτια Lewy, πρωτοπαθή προϊούσα αφασία και τη συμπεριφορική παραλλαγή της μετωποκροταφικής άνοιας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:

Το 23% των φροντιστών εξέφρασε κάποια ανησυχία για συμπεριφορές θησαυρισμού.
Όσοι απάντησαν «ναι» είχαν ασθενείς με σημαντικά υψηλότερες βαθμολογίες σε ειδική κλίμακα αξιολόγησης.
Η συσσώρευση συνδέθηκε με πιο έντονα συμπτώματα κατάθλιψης.
Παρατηρήθηκαν περισσότερα νευροψυχιατρικά συμπτώματα.
Καταγράφηκαν υψηλότερα επίπεδα άγχους και επιβάρυνσης στους φροντιστές.
Ιδιαίτερα συχνή ήταν η συσσώρευση σε ασθενείς με μετωποκροταφική άνοια, μια πάθηση που επηρεάζει σημαντικά την κρίση και τον έλεγχο των παρορμήσεων.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι ακόμη και μία μόνο στοχευμένη ερώτηση μπορεί να λειτουργήσει ως αποτελεσματικό «καμπανάκι κινδύνου». Όταν οι φροντιστές εκφράζουν σαφή ανησυχία, είναι πολύ πιθανό η συμπεριφορά να πληροί τα κριτήρια κλινικά σημαντικής διαταραχής.

Τα επόμενα βήματα

Ο Δρ. Pressman δήλωσε ότι το εργαλείο αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα. Αν και θα χρειαστούν μεγαλύτερες μελέτες για την περαιτέρω επιβεβαίωση της αξιοπιστίας του εργαλείου, τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι ενθαρρυντικά και αναδεικνύουν τη σημασία του να τίθενται απλές αλλά ουσιαστικές ερωτήσεις στην κλινική πράξη.

«Αυτό θα ωφελήσει τους ασθενείς και όσους τους φροντίζουν, καθώς υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ του άγχους των φροντιστών και της συσσώρευσης», δήλωσε ο Pressman. «Αν οι γιατροί δεν κάνουν ερωτήσεις γι’ αυτό, δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι θα τους το αναφέρουν από μόνοι τους».

Συμπέρασμα

Σε μια εποχή όπου οι νευροεκφυλιστικές νόσοι αυξάνονται και οι οικογένειες επωμίζονται μεγάλο μέρος της φροντίδας, ένα τόσο απλό εργαλείο μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά. Μια και μόνο ερώτηση αρκεί για να ανοίξει η συζήτηση γύρω από μια συχνά «αόρατη» αλλά επιβαρυντική συμπεριφορά, επιτρέποντας έγκαιρη παρέμβαση πριν οι συνθήκες γίνουν επικίνδυνες.

Η μελέτη υπενθυμίζει ότι στην ιατρική, μερικές φορές οι πιο απλές παρεμβάσεις είναι και οι πιο αποτελεσματικές – αρκεί να γίνουν την κατάλληλη στιγμή.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια
Νέο κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες πτήσεις επηρεάστηκαν
Μουντό το σκηνικό του καιρού: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Διαταραχή επηρεάζει το νησί
112: Από τις στάχτες της Λεμεσού στο «κενό» του Ακρωτηρίου – Πότε επιτέλους θα ηχήσει η σωτήρια προειδοποίηση στα κινητά μας;
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία
Ώρες αγωνίας για 35χρονη στην επ. Λευκωσίας: Πυρπολήθηκε το αυτοκίνητο της - Καταστράφηκε ολοσχερώς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Επιστήμονας ισχυρίζεται ότι ζούμε μέσα σε ένα Matrix - Η ανατρεπτική θεωρία του

 06.03.2026 - 07:39
Επόμενο άρθρο

Γιάννης Κότσιρας: Ακούστε τη νέα του επιτυχία "Να μ' αγαπάς" - Σαρώνει τις ψηφιακές πλατφόρμες

 06.03.2026 - 08:03
LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

Μαίνεται για έβδομη ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν και τις ισραηλινές δυνάμεις να σφυροκοπούν τον Λίβανο, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες του Κόλπου και του Ισραήλ, πλήττοντας το Τελ Αβίβ, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία. Την ίδια στιγμή, η άμυνα της ΚΔ συνεχίζει να ενισχύεται από στρατιωτικές δυνάμεις που στέλνουν ευρωπαϊκές χώρες. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - Ευρωπαϊκή ασπίδα αναπτύσσεται γύρω από το νησί - Πυραυλικές επιθέσεις Ιράν και βομβαρδισμοί Ισραήλ

  •  06.03.2026 - 06:10
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Οι απειλές και οι επιθέσεις είχαν στόχο αποκλειστικά τις Βρετανικές Βάσεις

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Οι απειλές και οι επιθέσεις είχαν στόχο αποκλειστικά τις Βρετανικές Βάσεις

  •  06.03.2026 - 07:29
Χαραλαμπίδου – Άλμα: Μια πολιτική σύμπραξη με παρελθόν και προεκλογικό βάθος

Χαραλαμπίδου – Άλμα: Μια πολιτική σύμπραξη με παρελθόν και προεκλογικό βάθος

  •  06.03.2026 - 06:13
112: Από τις στάχτες της Λεμεσού στο «κενό» του Ακρωτηρίου – Πότε επιτέλους θα ηχήσει η σωτήρια προειδοποίηση στα κινητά μας;

112: Από τις στάχτες της Λεμεσού στο «κενό» του Ακρωτηρίου – Πότε επιτέλους θα ηχήσει η σωτήρια προειδοποίηση στα κινητά μας;

  •  06.03.2026 - 06:15
Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Στη μισή μονάδα η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο - Ποιοι φαίνεται ότι μένουν εκτός Βουλής

Δημοσκόπηση ΡΙΚ: Στη μισή μονάδα η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο - Ποιοι φαίνεται ότι μένουν εκτός Βουλής

  •  05.03.2026 - 22:50
Νέο κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες πτήσεις επηρεάστηκαν

Νέο κύμα ακυρώσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες πτήσεις επηρεάστηκαν

  •  06.03.2026 - 07:18
Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια

Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια

  •  06.03.2026 - 06:26
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία

  •  06.03.2026 - 08:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα