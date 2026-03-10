Αυτά είναι τα 10 πιο ισχυρά smartphones στον κόσμο αυτή τη στιγμή - Ούτε λόγος για iPhone

Τα αποτελέσματα δείχνουν ποια μοντέλα κυριαρχούν αυτή τη στιγμή σε επεξεργαστική ισχύ και συνολική απόδοση, με αρκετές κινεζικές εταιρείες να καταλαμβάνουν τις περισσότερες θέσεις της δεκάδας.

Στην κορυφή βρίσκεται το iQOO 15 Ultra με σκορ πάνω από 4,2 εκατομμύρια πόντους, ενώ ακολουθούν συσκευές από Red Magic, Vivo και Realme.

Τα πιο ισχυρά smartphones σύμφωνα με το AnTuTu

Η λίστα βασίζεται στα αποτελέσματα που καταγράφει η πλατφόρμα benchmark AnTuTu από πραγματικές συσκευές που δοκιμάζονται από χρήστες και reviewers. Το τελικό σκορ προκύπτει από τη συνδυαστική αξιολόγηση CPU, GPU, μνήμης και αποθήκευσης. Για τον Φεβρουάριο του 2026, η πρώτη θέση ανήκει στο iQOO 15 Ultra με σκορ 4.208.894 πόντους. Ακολουθεί το Red Magic 11 Pro+ που είναι σχεδιασμένο κυρίως για gaming, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει το Vivo X300 Pro Satellite Edition. Ισχυρή παρουσία στη λίστα έχουν επίσης τα Honor Magic 8 και Magic 8 Pro, ενώ στη δεκάδα συναντάμε και το OnePlus 15 μαζί με το Redmi K90 Pro Max.

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα

Η νέα λίστα του AnTuTu δείχνει ότι τα κορυφαία smartphones ξεπερνούν πλέον εύκολα το όριο των 4 εκατομμυρίων πόντων. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις νέες γενιές επεξεργαστών και στη σημαντική βελτίωση των GPU που χρησιμοποιούνται στα flagship smartphones. Παράλληλα, φαίνεται ότι εταιρείες όπως iQOO, Vivo, Honor και Realme συνεχίζουν να επενδύουν έντονα στις επιδόσεις, ιδιαίτερα σε συσκευές που απευθύνονται σε χρήστες που θέλουν μέγιστη ισχύ για gaming και απαιτητικές εφαρμογές. Τι να το κάνεις όμως αν το smartphone σου μένει χωρίς ενημερώσεις το 2026