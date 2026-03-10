Themasports lifenewscy
LIKE ONLINE

Αυτά είναι τα 10 πιο ισχυρά smartphones στον κόσμο αυτή τη στιγμή - Ούτε λόγος για iPhone

 10.03.2026 - 19:05
Αυτά είναι τα 10 πιο ισχυρά smartphones στον κόσμο αυτή τη στιγμή - Ούτε λόγος για iPhone

Η πλατφόρμα benchmark AnTuTu δημοσίευσε τη λίστα με τα πιο ισχυρά smartphones για τον Φεβρουάριο του 2026.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ποια μοντέλα κυριαρχούν αυτή τη στιγμή σε επεξεργαστική ισχύ και συνολική απόδοση, με αρκετές κινεζικές εταιρείες να καταλαμβάνουν τις περισσότερες θέσεις της δεκάδας.

Στην κορυφή βρίσκεται το iQOO 15 Ultra με σκορ πάνω από 4,2 εκατομμύρια πόντους, ενώ ακολουθούν συσκευές από Red Magic, Vivo και Realme.

Τα πιο ισχυρά smartphones σύμφωνα με το AnTuTu

Η λίστα βασίζεται στα αποτελέσματα που καταγράφει η πλατφόρμα benchmark AnTuTu από πραγματικές συσκευές που δοκιμάζονται από χρήστες και reviewers. Το τελικό σκορ προκύπτει από τη συνδυαστική αξιολόγηση CPU, GPU, μνήμης και αποθήκευσης. Για τον Φεβρουάριο του 2026, η πρώτη θέση ανήκει στο iQOO 15 Ultra με σκορ 4.208.894 πόντους. Ακολουθεί το Red Magic 11 Pro+ που είναι σχεδιασμένο κυρίως για gaming, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει το Vivo X300 Pro Satellite Edition. Ισχυρή παρουσία στη λίστα έχουν επίσης τα Honor Magic 8 και Magic 8 Pro, ενώ στη δεκάδα συναντάμε και το OnePlus 15 μαζί με το Redmi K90 Pro Max.

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα

Η νέα λίστα του AnTuTu δείχνει ότι τα κορυφαία smartphones ξεπερνούν πλέον εύκολα το όριο των 4 εκατομμυρίων πόντων. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις νέες γενιές επεξεργαστών και στη σημαντική βελτίωση των GPU που χρησιμοποιούνται στα flagship smartphones. Παράλληλα, φαίνεται ότι εταιρείες όπως iQOO, Vivo, Honor και Realme συνεχίζουν να επενδύουν έντονα στις επιδόσεις, ιδιαίτερα σε συσκευές που απευθύνονται σε χρήστες που θέλουν μέγιστη ισχύ για gaming και απαιτητικές εφαρμογές. Τι να το κάνεις όμως αν το smartphone σου μένει χωρίς ενημερώσεις το 2026

Καιρός: Θα φυσήξει λιγάκι - Ετοιμαστείτε για σκόνη – Πότε και πού αναμένονται βροχές

 10.03.2026 - 18:40
Φυσικό Αέριο: Με ορίζοντα το 2030 η έλευσή του – Ζητά έρευνα για συμβούλους από τον Γενικό Ελεγκτή ο Πρόεδρος της Επ. Ενέργειας

 10.03.2026 - 19:31
LIVE: Ευχαριστίες ΠτΔ στην Ολλανδία για τη φρεγάτα - Το βρετανικό πλοίο HMS Dragon κατευθύνεται προς την Κύπρο

LIVE: Ευχαριστίες ΠτΔ στην Ολλανδία για τη φρεγάτα - Το βρετανικό πλοίο HMS Dragon κατευθύνεται προς την Κύπρο

Επικοινωνία ΠτΔ με Ευρωπαίους ηγέτες μέσω τηλεδιάσκεψης: Συντονισμός θέσεων ενόψει της συζήτησης για την ανταγωνιστικότητα – Στο τραπέζι και η Μ. Ανατολή

Φυσικό Αέριο: Με ορίζοντα το 2030 η έλευσή του – Ζητά έρευνα για συμβούλους από τον Γενικό Ελεγκτή ο Πρόεδρος της Επ. Ενέργειας

Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Ποινική δίωξη στον 24χρονο που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του άτυχου Κυριάκου Αντωνίου

Καιρός: Θα φυσήξει λιγάκι - Ετοιμαστείτε για σκόνη – Πότε και πού αναμένονται βροχές

«Ιστορική εξέλιξη»: Θεσμοθετείται για πρώτη φορά στην Κύπρο η τετραήμερη εργασία – Ποια τράπεζα την υιοθετεί

Δυστύχημα στην Πάφο: Ένοχος 41χρονος για πρόκληση θανάτου 23χρονου μετά από τροχαίο - Ποια η ποινή του

Έρχονται φθηνότερα σπίτια: Η ιστορική απόφαση της ΕΕ που αλλάζει τα πάντα στα ακίνητα

