Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚαιρός: Θα φυσήξει λιγάκι - Ετοιμαστείτε για σκόνη – Πότε και πού αναμένονται βροχές
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Θα φυσήξει λιγάκι - Ετοιμαστείτε για σκόνη – Πότε και πού αναμένονται βροχές

 10.03.2026 - 18:40
Καιρός: Θα φυσήξει λιγάκι - Ετοιμαστείτε για σκόνη – Πότε και πού αναμένονται βροχές

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από την Πέμπτη σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Από αύριο στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και παροδικά τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη και στα υπόλοιπα παράλια λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και γύρω στους μηδέν βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά πιθανό να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο μετά το μεσημέρι αναμένεται να παρατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις, στα ορεινά και στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως ανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη και στα υπόλοιπα παράλια λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, θα εμφανίζονται αυξημένες ψηλές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και παροδικά τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη και στα υπόλοιπα παράλια λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές νοτίως του Τροόδους.

Το Σάββατο, θα εμφανίζονται μέσες και ψηλές νεφώσεις και αναμένεται να πέσουν τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας έτσι λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ το Σάββατο αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Ποινική δίωξη στον 24χρονο που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του άτυχου Κυριάκου Αντωνίου
Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο: Στο νοσοκομείο οι μαθητές - Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας τους
Δυστύχημα στην Πάφο: Ένοχος 41χρονος για πρόκληση θανάτου 23χρονου μετά από τροχαίο - Ποια η ποινή του
Αποζημίωση για κατεχόμενες περιουσίες: Το ποσό που προκαλεί αντιδράσεις - Τι συζητείται στη Βουλή
Αδιάζει γρήγορα η μπαταρία του κινητού σου; 3+1 πράγματα που κάνεις καθημερινά και πρέπει να τα σταματήσεις
«Κινητός» κίνδυνος στον δρόμο: Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό - Μετέφεραν στρώμα με σκούτερ - Βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γερμανικά ΜΜΕ: Μέλος της Χαμάς ο συλληφθείς την Παρασκευή στη Λάρνακα

 10.03.2026 - 18:10
Επόμενο άρθρο

Αυτά είναι τα 10 πιο ισχυρά smartphones στον κόσμο αυτή τη στιγμή - Ούτε λόγος για iPhone

 10.03.2026 - 19:05
LIVE: Ευχαριστίες ΠτΔ στην Ολλανδία για τη φρεγάτα - Το βρετανικό πλοίο HMS Dragon κατευθύνεται προς την Κύπρο

LIVE: Ευχαριστίες ΠτΔ στην Ολλανδία για τη φρεγάτα - Το βρετανικό πλοίο HMS Dragon κατευθύνεται προς την Κύπρο

Φλέγεται για 10η μέρα η Μέση Ανατολή, ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, ενώ οι IDF επιτίθενται διαρκώς στον Λίβανο. Το Ιράν απαντά με εκτοξεύσεις πυραύλων και drones προς χώρες του Κόλπου, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα σκληρύνει τα αντίποινά του. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Ευχαριστίες ΠτΔ στην Ολλανδία για τη φρεγάτα - Το βρετανικό πλοίο HMS Dragon κατευθύνεται προς την Κύπρο

LIVE: Ευχαριστίες ΠτΔ στην Ολλανδία για τη φρεγάτα - Το βρετανικό πλοίο HMS Dragon κατευθύνεται προς την Κύπρο

  •  10.03.2026 - 06:25
Επικοινωνία ΠτΔ με Ευρωπαίους ηγέτες μέσω τηλεδιάσκεψης: Συντονισμός θέσεων ενόψει της συζήτησης για την ανταγωνιστικότητα – Στο τραπέζι και η Μ. Ανατολή

Επικοινωνία ΠτΔ με Ευρωπαίους ηγέτες μέσω τηλεδιάσκεψης: Συντονισμός θέσεων ενόψει της συζήτησης για την ανταγωνιστικότητα – Στο τραπέζι και η Μ. Ανατολή

  •  10.03.2026 - 19:45
Φυσικό Αέριο: Με ορίζοντα το 2030 η έλευσή του – Ζητά έρευνα για συμβούλους από τον Γενικό Ελεγκτή ο Πρόεδρος της Επ. Ενέργειας

Φυσικό Αέριο: Με ορίζοντα το 2030 η έλευσή του – Ζητά έρευνα για συμβούλους από τον Γενικό Ελεγκτή ο Πρόεδρος της Επ. Ενέργειας

  •  10.03.2026 - 19:31
Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Ποινική δίωξη στον 24χρονο που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του άτυχου Κυριάκου Αντωνίου

Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Ποινική δίωξη στον 24χρονο που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του άτυχου Κυριάκου Αντωνίου

  •  10.03.2026 - 17:04
Καιρός: Θα φυσήξει λιγάκι - Ετοιμαστείτε για σκόνη – Πότε και πού αναμένονται βροχές

Καιρός: Θα φυσήξει λιγάκι - Ετοιμαστείτε για σκόνη – Πότε και πού αναμένονται βροχές

  •  10.03.2026 - 18:40
«Ιστορική εξέλιξη»: Θεσμοθετείται για πρώτη φορά στην Κύπρο η τετραήμερη εργασία – Ποια τράπεζα την υιοθετεί

«Ιστορική εξέλιξη»: Θεσμοθετείται για πρώτη φορά στην Κύπρο η τετραήμερη εργασία – Ποια τράπεζα την υιοθετεί

  •  10.03.2026 - 18:00
Δυστύχημα στην Πάφο: Ένοχος 41χρονος για πρόκληση θανάτου 23χρονου μετά από τροχαίο - Ποια η ποινή του

Δυστύχημα στην Πάφο: Ένοχος 41χρονος για πρόκληση θανάτου 23χρονου μετά από τροχαίο - Ποια η ποινή του

  •  10.03.2026 - 17:24
Έρχονται φθηνότερα σπίτια: Η ιστορική απόφαση της ΕΕ που αλλάζει τα πάντα στα ακίνητα

Έρχονται φθηνότερα σπίτια: Η ιστορική απόφαση της ΕΕ που αλλάζει τα πάντα στα ακίνητα

  •  10.03.2026 - 17:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα