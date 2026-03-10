Themasports lifenewscy
Δυστύχημα στην Πάφο: Ένοχος 41χρονος για πρόκληση θανάτου 23χρονου μετά από τροχαίο - Ποια η ποινή του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δυστύχημα στην Πάφο: Ένοχος 41χρονος για πρόκληση θανάτου 23χρονου μετά από τροχαίο - Ποια η ποινή του

 10.03.2026 - 17:24
Δυστύχημα στην Πάφο: Ένοχος 41χρονος για πρόκληση θανάτου 23χρονου μετά από τροχαίο - Ποια η ποινή του

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου καταδίκασε σήμερα σε ποινή φυλάκισης δύο χρόνων, 41χρονο αφού τον βρήκε ένοχο στην κατηγορία της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης συμπεριφοράς.

Συγκεκριμένα, στις 14/12/2025 ο 41χρονος ενεπλάκη σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση στην Πάφο, κατά την οποία έχασε τη ζωή του 23χρονος.

Το χρονικό της θανατηφόρας σύγκρουσης

Σε οδική σύγκρουση, έχασε τη ζωή του ο Petko Svetlozar, 23 ετών, από τη Βουλγαρία.
Η θανατηφόρα οδική σύγκρουση συνέβη στη φωτοελεγχόμενη συμβολή της λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου με την οδό Ανδρέα Βλάμη, στην Πάφο, όπου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε άντρας ηλικίας 41 ετών, με συνοδηγό γυναίκα ηλικίας 45 ετών.
Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο για εξετάσεις, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον 23χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου λίγο αργότερα απεβίωσε. Στο Γενικό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και η 45χρονη, η οποία αφού έτυχε ιατρικών εξετάσεων και περίθαλψης έλαβε εξιτήριο.
Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η θανατηφόρα οδική σύγκρουση, ο 41χρονος οδηγός του εμπλεκόμενου αυτοκινήτου συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης. Παράλληλα, ο 41χρονος συνελήφθη και σχετικά με υπόθεση παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας.
Ο 41χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης με αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ εντοπίστηκε θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Από αυτόν λήφθηκαν δείγματα για τελικό εργαστηριακό ναρκοτέστ.

LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

Φλέγεται για 10η μέρα η Μέση Ανατολή, ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, ενώ οι IDF επιτίθενται διαρκώς στον Λίβανο. Το Ιράν απαντά με εκτοξεύσεις πυραύλων και drones προς χώρες του Κόλπου, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα σκληρύνει τα αντίποινά του. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

