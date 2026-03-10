Themasports lifenewscy
Μαριλένα Ραουνά: «Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς πλήρη Ενιαία Αγορά» – Το σχέδιο για το «28ο καθεστώς»

 10.03.2026 - 17:25
Μαριλένα Ραουνά: «Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς πλήρη Ενιαία Αγορά» – Το σχέδιο για το «28ο καθεστώς»

Το σύνθημα για μια ριζική μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής οικονομίας έδωσε από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, παρουσιάζοντας το όραμα για τη μετάβαση από μια «ατελή» ενιαία αγορά στο νέο μοντέλο «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά».

Η κ. Ραουνά κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις γεωπολιτικές πιέσεις που δέχεται η Γηραιά Ήπειρος, ξεκαθαρίζοντας πως η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά αδήριτη ανάγκη για την επιβίωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

Η κεντρική φιλοσοφία της παρέμβασής της εστιάστηκε στην κατάργηση των εσωτερικών συνόρων που εξακολουθούν να δυσκολεύουν το επιχειρείν. Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι ο κατακερματισμός της αγοράς, που εκδηλώνεται μέσα από ένα «λαβύρινθο» διαφορετικών εθνικών κανόνων, αδειοδοτήσεων και φορολογικών συστημάτων, αποτελεί ένα διαρθρωτικό μειονέκτημα που κοστίζει ακριβά σε ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε την παρουσίαση ενός συγκεκριμένου Χάρτη Πορείας και Σχεδίου Δράσης από την Επιτροπή στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με στόχο την εξομάλυνση των όρων λειτουργίας των εταιρειών σε όλα τα κράτη μέλη μέσω του λεγόμενου «28ου καθεστώτος».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μάχη κατά της γραφειοκρατίας, με την κ. Ραουνά να παρουσιάζει απτά οικονομικά οφέλη από τις προσπάθειες απλοποίησης. Όπως εξήγησε, τα δέκα νομοθετικά πακέτα που προωθούνται αναμένεται να επιστρέψουν περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ στις τσέπες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, μετατρέποντας τη θεωρητική μείωση του διοικητικού φόρτου σε πραγματική ρευστότητα για την οικονομία. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για μια Ένωση Επενδύσεων και Αποταμιεύσεων που θα απελευθερώσει ιδιωτικά κεφάλαια, καλύπτοντας το κενό που αφήνουν οι περιορισμένοι εθνικοί προϋπολογισμοί.

Κλείνοντας, η Υφυπουργός συνέδεσε την ισχυρή Ενιαία Αγορά με τη θωράκιση της Ευρώπης απέναντι στις διεθνείς εντάσεις. Αναφερόμενη στην πρόσφατη εντολή διαπραγμάτευσης για τον Νόμο περί Κρίσιμων Πρώτων Υλών που εξασφάλισε η Κυπριακή Προεδρία, ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη δεν επιδιώκει την εσωστρέφεια. Αντίθετα, στόχος είναι μια ανοιχτή οικονομία που θα διαφοροποιεί τις αλυσίδες εφοδιασμού της μέσω συνεργασιών με χώρες που μοιράζονται τις ίδιες αξίες, διασφαλίζοντας ότι η ΕΕ θα παραμείνει ένας ελκυστικός και ανθεκτικός παγκόσμιος παίκτης.

Αποστολή στο Στρασβούργο: Γιώργος Μούσας

