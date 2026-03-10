Ευρωκοινοβούλιο: Στην «πρώτη γραμμή» για τη στεγαστική κρίση των νέων - Παρέμβαση Κύπριου Ευρωβουλευτή και ΕΛΚ

Αποστολή στο Στρασβούργο: Γιώργος Μούσας

Σε μια κρίσιμη συγκυρία, όπου οι ευρωβουλευτές καλούνται να ψηφίσουν συγκεκριμένες λύσεις για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και οικονομικά προσιτής στέγασης, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα συνυπογράφει μια καθοριστική τροπολογία που στοχεύει στην άμεση ανακούφιση των νέων.

Η πρόταση, η οποία κατατέθηκε από ομάδα ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ζητά επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια ολοκληρωμένη σύσταση του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση του στεγαστικού αδιεξόδου που αντιμετωπίζουν οι νέοι πολίτες. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου που θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ποιοτική κατοικία, αναγνωρίζοντας ότι το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης αποτελεί πλέον τροχοπέδη για την ανεξαρτητοποίηση των νέων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόνοια της τροπολογίας για τη δημιουργία εθνικών σχεδίων δράσης από τα κράτη μέλη. Μέσω αυτών των σχεδίων, κάθε χώρα θα καλείται να καθορίσει συγκεκριμένα μέτρα και καινοτόμες πολιτικές που θα απαντούν στις τοπικές προκλήσεις, με στόχο την καταπολέμηση του στεγαστικού αποκλεισμού.

Η παρέμβαση αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς επιδιώκει να μετατρέψει τη θεωρητική συζήτηση σε πράξη, προσφέροντας χειροπιαστές λύσεις σε ένα από τα πιο φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας.