Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΕυρωκοινοβούλιο: Στην «πρώτη γραμμή» για τη στεγαστική κρίση των νέων - Παρέμβαση Κύπριου Ευρωβουλευτή και ΕΛΚ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωκοινοβούλιο: Στην «πρώτη γραμμή» για τη στεγαστική κρίση των νέων - Παρέμβαση Κύπριου Ευρωβουλευτή και ΕΛΚ

 10.03.2026 - 10:55
Ευρωκοινοβούλιο: Στην «πρώτη γραμμή» για τη στεγαστική κρίση των νέων - Παρέμβαση Κύπριου Ευρωβουλευτή και ΕΛΚ

Η στεγαστική κρίση που μαστίζει την Ευρώπη και πλήττει δυσανάλογα τη νέα γενιά βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης στο επίκεντρο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αποστολή στο Στρασβούργο: Γιώργος Μούσας

Σε μια κρίσιμη συγκυρία, όπου οι ευρωβουλευτές καλούνται να ψηφίσουν συγκεκριμένες λύσεις για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και οικονομικά προσιτής στέγασης, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα συνυπογράφει μια καθοριστική τροπολογία που στοχεύει στην άμεση ανακούφιση των νέων.

Η πρόταση, η οποία κατατέθηκε από ομάδα ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ζητά επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια ολοκληρωμένη σύσταση του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση του στεγαστικού αδιεξόδου που αντιμετωπίζουν οι νέοι πολίτες. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου που θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ποιοτική κατοικία, αναγνωρίζοντας ότι το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης αποτελεί πλέον τροχοπέδη για την ανεξαρτητοποίηση των νέων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόνοια της τροπολογίας για τη δημιουργία εθνικών σχεδίων δράσης από τα κράτη μέλη. Μέσω αυτών των σχεδίων, κάθε χώρα θα καλείται να καθορίσει συγκεκριμένα μέτρα και καινοτόμες πολιτικές που θα απαντούν στις τοπικές προκλήσεις, με στόχο την καταπολέμηση του στεγαστικού αποκλεισμού.

Η παρέμβαση αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς επιδιώκει να μετατρέψει τη θεωρητική συζήτηση σε πράξη, προσφέροντας χειροπιαστές λύσεις σε ένα από τα πιο φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: «Αν το Ιράν μπλοκάρει το πετρέλαιο, θα το πλήξουμε 20 φορές σκληρότερα»
Ακυρώθηκαν 39 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες χώρες αφορούν
«Μπερδεμένος» ο καιρός - Πέφτει απότομα η θερμοκρασία και έρχεται ομίχλη - Τι περιλαμβάνει το καιρικό μενού
Τριμερής στην Πάφο: Το πολιτικό μήνυμα πίσω από τις δηλώσεις και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο
Πώς ο φόβος για το Ακρωτήρι «έσβησε» σκάνδαλα και εγκλήματα από την επικαιρότητα
Ρωτήσαμε το ChatGPT τι πρέπει να έχεις στο κινητό σου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης - Μερικά δεν τα σκέφτηκε κανείς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

 10.03.2026 - 10:54
Επόμενο άρθρο

«Στην Κύπρο γράφτηκε ιστορία... με απουσία Κάλλας και φον ντερ Λάιεν»: Ηχηρή παρέμβαση Κ. Μαυρίδη στο Στρασβούργο

 10.03.2026 - 11:15
LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

Φλέγεται για 10η μέρα η Μέση Ανατολή, ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, ενώ οι IDF επιτίθενται διαρκώς στον Λίβανο. Το Ιράν απαντά με εκτοξεύσεις πυραύλων και drones προς χώρες του Κόλπου, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα σκληρύνει τα αντίποινά του. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

  •  10.03.2026 - 06:25
Τριμερής στην Πάφο: Το πολιτικό μήνυμα πίσω από τις δηλώσεις και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

Τριμερής στην Πάφο: Το πολιτικό μήνυμα πίσω από τις δηλώσεις και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

  •  10.03.2026 - 06:30
Βίντεο: Τι εννοούσε ο Μακρόν με τις «πολλαπλές επιθέσεις» στην Κύπρο με πυραύλους και drone - Η απάντηση Λετυμπιώτη

Βίντεο: Τι εννοούσε ο Μακρόν με τις «πολλαπλές επιθέσεις» στην Κύπρο με πυραύλους και drone - Η απάντηση Λετυμπιώτη

  •  10.03.2026 - 08:42
Αναστασιάδης: Πώς απαντά για το μέλλον των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο - «Δεν υπήρξε επικοινωνία με τον Πρόεδρο...ίσως να έχει σοφότερους συμβούλους»

Αναστασιάδης: Πώς απαντά για το μέλλον των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο - «Δεν υπήρξε επικοινωνία με τον Πρόεδρο...ίσως να έχει σοφότερους συμβούλους»

  •  10.03.2026 - 10:10
Έκθεση-κόλαφος Ελεγκτικής για Φυλακές: Παρατυπίες με ώρες εργασίας και άδειες ασθενείας – Τα κενά ασφάλειας και ο υπερπληθυσμός

Έκθεση-κόλαφος Ελεγκτικής για Φυλακές: Παρατυπίες με ώρες εργασίας και άδειες ασθενείας – Τα κενά ασφάλειας και ο υπερπληθυσμός

  •  10.03.2026 - 09:08
Βίντεο - Η στιγμή που ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μπήκε σε F-16: Η χιουμοριστική προειδοποίηση Μητσοτάκη - «Μην τραβήξεις το κόκκινο!»

Βίντεο - Η στιγμή που ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μπήκε σε F-16: Η χιουμοριστική προειδοποίηση Μητσοτάκη - «Μην τραβήξεις το κόκκινο!»

  •  10.03.2026 - 09:43
Τρία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε μονάδες - Μεγαλώνει η αλυσίδα

Τρία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε μονάδες - Μεγαλώνει η αλυσίδα

  •  10.03.2026 - 10:17
Πώς ο φόβος για το Ακρωτήρι «έσβησε» σκάνδαλα και εγκλήματα από την επικαιρότητα

Πώς ο φόβος για το Ακρωτήρι «έσβησε» σκάνδαλα και εγκλήματα από την επικαιρότητα

  •  10.03.2026 - 06:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα