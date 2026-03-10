Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Στην Κύπρο γράφτηκε ιστορία... με απουσία Κάλλας και φον ντερ Λάιεν»: Ηχηρή παρέμβαση Κ. Μαυρίδη στο Στρασβούργο

 10.03.2026 - 11:15
«Στην Κύπρο γράφτηκε ιστορία... με απουσία Κάλλας και φον ντερ Λάιεν»: Ηχηρή παρέμβαση Κ. Μαυρίδη στο Στρασβούργο

Σε μια φορτισμένη παρέμβαση προέβη, το βράδυ της Δευτέρας, ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στέλνοντας σαφή μηνύματα για την ευρωπαϊκή άμυνα και την ασφάλεια της Κύπρου εν μέσω των καταιγιστικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Μαυρίδης έκανε λόγο για μια ιστορική μέρα, αναφερόμενος στην πλήρη σύμπλευση των ηγετών Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας, η οποία επισφραγίστηκε από την ξεκάθαρη δήλωση του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας συνιστά επίθεση εναντίον ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία μιας ισχυρής Ευρωμεσογειακής άμυνας, η οποία θα λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι σε κάθε επίδοξο επιτιθέμενο. Ειδικότερα, έθεσε στο στόχαστρο τον τουρκικό επεκτατισμό, υπενθυμίζοντας στο σώμα ότι η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος στην Κύπρο, γεγονός που καθιστά την αμυντική θωράκιση της περιοχής αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την κοινή ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ωστόσο, η παρέμβαση του κ. Μαυρίδη δεν περιορίστηκε στους επαίνους για τη συμμαχία των τριών κρατών, αλλά εξελίχθηκε σε ένα δριμύ «κατηγορώ» κατά της ηγεσίας των Βρυξελλών. Ο Ευρωβουλευτής επέκρινε με δριμύτητα την απουσία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ από τις κρίσιμες εξελίξεις στην περιοχή, χαρακτηρίζοντας τη στάση της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και της Ύπατης Εκπροσώπου, Κάγια Κάλλας, ως «ντροπή στην Ιστορία της Ευρώπης». Κατήγγειλε μάλιστα μια αδικαιολόγητη κωλυσιεργία, η οποία, όπως ανέφερε, αφήνει χώρο για συνεργασία με τον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο περιέγραψε ως τον προστάτη οργανώσεων όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Κώστας Μαυρίδης έστειλε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας προς τους συναδέλφους του και τους Ευρωπαίους πολίτες. Παρά την αποτυχία των κεντρικών θεσμών να ανταποκριθούν στις περιστάσεις, τόνισε ότι η προσπάθεια για την οικοδόμηση της Ευρώπης που αξίζει στους λαούς της συνεχίζεται βήμα-βήμα, με την Κύπρο να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας νέας, στιβαρής αμυντικής αρχιτεκτονικής.

Φλέγεται για 10η μέρα η Μέση Ανατολή, ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, ενώ οι IDF επιτίθενται διαρκώς στον Λίβανο. Το Ιράν απαντά με εκτοξεύσεις πυραύλων και drones προς χώρες του Κόλπου, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα σκληρύνει τα αντίποινά του.

