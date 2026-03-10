Αναστασιάδης: Πώς απαντά για το μέλλον των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο - «Δεν υπήρξε επικοινωνία με τον Πρόεδρο...ίσως να έχει σοφότερους συμβούλους»

Καταρχήν ο Νίκος Αναστασιάδης διαχώρισε την συζήτηση σε δύο σκέλη, «την ύπαρξη ή μη των βάσεων και κατά πόσο οι Βρετανοί έλαβαν τα μέτρα που έπρεπε να λάβουν, όχι μόνο προστασίας των βάσεων αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας επί της οποίας βάσει της συνθήκης εγκαθίδρυσης απέκτησαν κυριαρχικά δικαιώματα».

Συγκεκριμένα όπως σημείωσε, «η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι θα έπρεπε, οι Βρετανοί να ήταν οι πρώτοι που θα προσέτρεχαν για προστασία των στρατιωτικών βάσεων αλλά ιδιαίτερα και του πληθυσμού που κατοικεί στις βάσεις».

Παράλληλα ανέφερε πως, «θεωρώ άκυρο αυτή την στιγμή να εγείρεται θέμα παραμονής ή μη των βρετανικών βάσεων» και συμπλήρωσε πως, «αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μελετηθεί με σοβαρότητα, με διαβουλεύσεις και να δούμε πως μπορεί επιτέλους, η Κυπριακή Δημοκρατία να έχει την κυριαρχία των βάσεων καθώς και το εάν θα τους επιτραπεί εντός εισαγωγικών να συνεχίσουν, διότι οι συνθήκες εγκαθίδρυσης και το προνόμιο που απέκτησαν οι βρετανοί δεν ήταν τυχαίο».

Επιπρόσθετα δήλωσε πως, «με άλυτο το κυπριακό και γνωρίζοντας την βρετανική πολιτική, θα πρέπει με σύνεση να χειριστούμε όσα αφορούν αυτό το σοβαρότατο θέμα που επηρεάζει την κυριαρχία όλης της επικράτειας της Βρετανίας».

Ταυτόχρονα, υπενθύμισε πως επί διακυβέρνησης του το 2014 είχε συμφωνηθεί με τον David Cameron, όπως οι πλείστες περιοχές περιμετρικά των Βρετανικών Βάσεων που απαγορευόταν να αναπτυχθούν, να δοθούν προς ανάπτυξη και ανέφερε πως, «σταδιακά και μέσα από ένα διάλογο μπορεί να πετύχουμε πολύ περισσότερα αντί με κραυγές ή με κομματικές θέσεις οι οποίες δεν υπηρετούν τον στόχο που πρέπει να είναι. Κάποια στιγμή επιτέλους πρέπει να καταργηθούν».

Ο τέως Πρόεδρος μεταξύ άλλων σημείωσε ότι, «ορθώς ενοχλήθηκε η Κύπρος από την Βρετανική Κυβέρνηση, διότι έπρεπε να γίνουν ενέργειες για να προστατευτεί μια χώρα που τους φιλοξενεί».

Ερωτηθείς για τους χειρισμούς του Προέδρου, ο Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε πως, «ορθά έπραξε ο Πρόεδρος και πιο πολύ ευγνώμονές θα πρέπει να είμαστε προς την Ελλάδα, επειδή ενεργοποίησε ή έσωσε επιτέλους το πρόσωπο της Ευρώπης η οποία παρακολουθεί σαν να μην συμβαίνει τίποτα στην περιοχή» και συμπλήρωσε πως, «η αντίδραση που επέδειξαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία δεν παρατηρήθηκε αλλού, ενώ με την κίνηση της Ελλάδας, αμέσως κινητοποιήθηκαν τα αντανακλαστικά του Εμμανουέλ Μακρόν, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ολλανδίας ώστε να σωθεί κάπως αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει στην Ευρώπη, η πραγματική αλληλεγγύη στην πράξη έναντι χωρών – μελών».

Η ένταξη στο ΝΑΤΟ

Σε σχέση με τη συζήτηση για ενδεχόμενη ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, ο Νίκος Αναστασιάδης επανέλαβε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα έπρεπε να επιδιώκει τη συμμετοχή της στη Συμμαχία.

Ωστόσο, τόνισε ότι η διαδικασία απαιτεί τη συναίνεση όλων των κρατών-μελών και υπενθύμισε ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, γεγονός που καθιστά δύσκολη μια τέτοια εξέλιξη χωρίς προηγούμενη πολιτική συνεννόηση.

«Δεν υπήρξε επικοινωνία με τον Πρόεδρο»

Ερωτηθείς αν υπήρξε επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της κρίσης, ο τέως Πρόεδρος απάντησε ότι δεν είχε καμία τηλεφωνική επικοινωνία ούτε του ζητήθηκε η γνώμη του.

Όπως σημείωσε, αυτό αποτελεί δικαίωμα του εκάστοτε Προέδρου, σημειώνοντας πως «Ίσως να έχει σοφότερους συμβούλους».

Καταληκτικά, ο κ. Αναστασιάδης τόνισε ότι η διεθνής παρουσία στην Κύπρο αφορά την προστασία ολόκληρης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του συνόλου του πληθυσμού της και όχι μόνο συγκεκριμένων κοινοτήτων, επισημαίνοντας την ανάγκη να προβάλλεται αυτό το μήνυμα με σαφήνεια στη διεθνή κοινότητα, και σημείωσε πως, «δεν ήρθαν εδώ για να σώσουν τον Ελληνισμό της Κύπρου αλλά για να προστατεύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία και τον πληθυσμό της».

