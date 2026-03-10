Themasports lifenewscy
Θέλετε διαμονή με θέα τη θάλασσα; Αυτά τα καταλύματα προσφέρουν σύγχρονη πολυτέλεια σε μοναδική τοποθεσία

 10.03.2026 - 11:25
Στην παραθαλάσσια περιοχή του Ζυγίου, στον παλαιό δρόμο Λάρνακας - Λεμεσού, έχουν κάνει την εμφάνιση τους τα Infinity Residences που προσφέρουν μια διαφορετική εμπειρία φιλοξενίας.

Πρόκειται για σύγχρονους χώρους που συνδυάζουν την ιδιωτικότητα ενός πολυτελούς καταλύματος με σύγχρονο design retreat, που προσφέρει ιδανικές συνθήκες για χαλάρωση και απόδραση από την καθημερινότητα ανάμεσα στη φύση και δίπλα στη θάλασσα.

Οι χώροι του Infinity Residences είναι σχεδιασμένοι σε minimal γραμμές, σύγχρονα υλικά και μεγάλες γυάλινες επιφάνειες ώστε το φυσικό φως να εισέρχεται στο εσωτερικό τους. Το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον φωτεινό, όπου η απλότητα συναντά τη σύγχρονη πολυτέλεια.

Οι επισκέπτες κάθε residence μπορούν να απολαύσουν  άνετους χώρους διαμονής, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, μπάνια και ιδιωτικές βεράντες που έχουν θέα προς τη θάλασσα και  το φυσικό τοπίο της περιοχής.

Η τοποθεσία τους προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα αφού το Ζύγι είναι ένα γραφικό ψαροχώρι της Κύπρου που φημίζεται για τις ψαροταβέρνες του οι οποίες προσφέρουν φρέσκο ψάρι δίπλα στη θάλασσα.

Μια ιδανική επιλογή τόσο για ζευγάρια που αναζητούν μια ρομαντική απόδραση όσο και για οικογένειες που θέλουν να εξερευνήσουν το φυσικό τοπίο της Κύπρου και να χαλαρώσουν δίπλα στην θάλασσα.

Η σύγχρονη αισθητική, η προσεγμένη φιλοξενία και η μοναδική τοποθεσία δημιουργούν έναν χώρο που προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαμονής.

Για κρατήσεις μέσω Booking και AirBnB.
Πληροφορίες: 96775352

Με πληροφορίες από checkincyprus

 

