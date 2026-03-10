Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Στάρμερ» – Τι γράφουν τα βρετανικά ΜΜΕ για Μακρόν και Χριστοδουλίδη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Στάρμερ» – Τι γράφουν τα βρετανικά ΜΜΕ για Μακρόν και Χριστοδουλίδη

 10.03.2026 - 14:00
«Η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Στάρμερ» – Τι γράφουν τα βρετανικά ΜΜΕ για Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Την ώρα που ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι,  παρουσίαζε χθες στο βρετανικό κοινοβούλιο τις ενέργειες που έχει κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο για να ενισχύσει την στρατιωτικές του δυνάμεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στην Κύπρο τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης προέβαλαν την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο νησί και την θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η Daily Mail στην φωτογραφία του εναγκαλισμού των δύο ηγετών έγραφε στην λεζάντα της «η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Στάρμερ».

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός χθες επισκέφθηκε ένα κοινοτικό κέντρο στο Λονδίνο ενώ ο Υπουργός του, εντός του κοινοβουλίου, προσπαθώντας «να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά», έκανε μια λεπτομερή παρουσίαση της ανάπτυξης των επιπλέον βρετανικών στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ άλλων, είπε πως ήδη έχουν σταλεί τέσσερα επιπλέον μαχητικά Typhoon, τρία ελικόπτερα Wildcat, ένα ελικόπτερο Merlin ενώ το αντιτορπιλικό HMS Dragon, όπως επεσήμανε, αναμένεται να αποπλεύσει μέσα στις επόμενες ημέρες.  

Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας ανέφερε επίσης ότι η βρετανική αεροπορία έχει ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από 230 ώρες πτήσεων, την ώρα που οκτώ μαχητικά αεροσκάφη επιχειρούν από το Κατάρ, στο πλαίσιο κοινής βρετανο-καταριανής μοίρας.

Όπως δήλωσε, από τον Ιανουάριο οι βάσεις στην Κύπρο έχουν ενισχυθεί με 400 άτομα. Πρόκειται κυρίως για ομάδα αντιαεροπορικής άμυνας όπως σημείωσε ο κ. Χίλι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έπληξε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, πιθανόν προερχόμενο από τον Λίβανο ή το Ιράκ. Τα συντρίμμια του ντρόουν, όπως είπε, αναλύονται από ειδικούς για να διαπιστωθεί η προέλευσή του.

Ο Χίλι, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα την Κύπρο, δήλωσε ότι οι βρετανικές δυνάμεις στο νησί βρίσκονται σε καθημερινή ετοιμότητα λόγω των συναγερμών αεράμυνας, ενώ επεσήμανε ότι οι στρατιωτικοί αντιμετωπίζουν άμεσα τις επιπτώσεις της κλιμακωμένης κρίσης στην περιοχή.

Παράλληλα τόνισε πως το Ιράν έχει ήδη εκτοξεύσει πάνω από 500 βαλλιστικούς και πυραύλους και περισσότερα από 2.000 ντρόουν εναντίον στόχων σε διάφορες χώρες της περιοχής. Όπως διευκρίνισε μόνο την πρώτη ημέρα των επιθέσεων επλήγησαν δέκα χώρες, με πλήγματα τόσο σε στρατιωτικούς όσο και σε πολιτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων στο Ντουμπάι, εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και του εθνικού αεροδρομίου στο Κουβέιτ.

Ο κ. Χίλι ανέφερε επίσης ότι το Λονδίνο συνεχίζει τις  επιχειρήσεις προστασίας και εκκένωσης πολιτών από την περιοχή, σημειώνοντας ότι περισσότεροι από 170.000 άνθρωποι έχουν δηλώσει παρουσία στις βρετανικές αρχές, ενώ πάνω από 37.000 Βρετανοί υπήκοοι έχουν ήδη απομακρυνθεί από την αρχή της κρίσης από την Μέση Ανατολή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: «Αν το Ιράν μπλοκάρει το πετρέλαιο, θα το πλήξουμε 20 φορές σκληρότερα»
Ακυρώθηκαν 39 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες χώρες αφορούν
«Μπερδεμένος» ο καιρός - Πέφτει απότομα η θερμοκρασία και έρχεται ομίχλη - Τι περιλαμβάνει το καιρικό μενού
Τριμερής στην Πάφο: Το πολιτικό μήνυμα πίσω από τις δηλώσεις και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο
Πώς ο φόβος για το Ακρωτήρι «έσβησε» σκάνδαλα και εγκλήματα από την επικαιρότητα
Ρωτήσαμε το ChatGPT τι πρέπει να έχεις στο κινητό σου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης - Μερικά δεν τα σκέφτηκε κανείς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στον «αέρα» το πρόγραμμα στείρωσης γάτων: Έκκληση προς το Υπουργείο Οικονομικών

 10.03.2026 - 13:53
Επόμενο άρθρο

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ-Αντόνιο Κόστα - Ενημερώνει εκτενώς τους ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ

 10.03.2026 - 14:06
LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

Φλέγεται για 10η μέρα η Μέση Ανατολή, ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, ενώ οι IDF επιτίθενται διαρκώς στον Λίβανο. Το Ιράν απαντά με εκτοξεύσεις πυραύλων και drones προς χώρες του Κόλπου, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα σκληρύνει τα αντίποινά του. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

  •  10.03.2026 - 06:25
Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ-Αντόνιο Κόστα - Ενημερώνει εκτενώς τους ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ-Αντόνιο Κόστα - Ενημερώνει εκτενώς τους ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ

  •  10.03.2026 - 14:06
Βίντεο: Τι εννοούσε ο Μακρόν με τις «πολλαπλές επιθέσεις» στην Κύπρο με πυραύλους και drone - Η απάντηση Λετυμπιώτη

Βίντεο: Τι εννοούσε ο Μακρόν με τις «πολλαπλές επιθέσεις» στην Κύπρο με πυραύλους και drone - Η απάντηση Λετυμπιώτη

  •  10.03.2026 - 08:42
Αναστασιάδης: Πώς απαντά για το μέλλον των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο - «Δεν υπήρξε επικοινωνία με τον Πρόεδρο...ίσως να έχει σοφότερους συμβούλους»

Αναστασιάδης: Πώς απαντά για το μέλλον των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο - «Δεν υπήρξε επικοινωνία με τον Πρόεδρο...ίσως να έχει σοφότερους συμβούλους»

  •  10.03.2026 - 10:10
Υπόθεση με έγγραφα στις Κεντρικές Φυλακές: Μη παραδοχή στις κατηγορίες από τους 8 - Πότε ορίστηκε το δικαστήριο

Υπόθεση με έγγραφα στις Κεντρικές Φυλακές: Μη παραδοχή στις κατηγορίες από τους 8 - Πότε ορίστηκε το δικαστήριο

  •  10.03.2026 - 12:08
Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να μπλοκάρουν τη μεταφορά πετρελαίου μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να μπλοκάρουν τη μεταφορά πετρελαίου μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Ιράν

  •  10.03.2026 - 12:41
«Κινητός» κίνδυνος στον δρόμο: Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό - Μετέφεραν στρώμα με σκούτερ - Βίντεο

«Κινητός» κίνδυνος στον δρόμο: Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό - Μετέφεραν στρώμα με σκούτερ - Βίντεο

  •  10.03.2026 - 13:23
Τρία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε μονάδες - Μεγαλώνει η αλυσίδα

Τρία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε μονάδες - Μεγαλώνει η αλυσίδα

  •  10.03.2026 - 10:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα