«Η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Στάρμερ» – Τι γράφουν τα βρετανικά ΜΜΕ για Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Η Daily Mail στην φωτογραφία του εναγκαλισμού των δύο ηγετών έγραφε στην λεζάντα της «η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Στάρμερ».

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός χθες επισκέφθηκε ένα κοινοτικό κέντρο στο Λονδίνο ενώ ο Υπουργός του, εντός του κοινοβουλίου, προσπαθώντας «να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά», έκανε μια λεπτομερή παρουσίαση της ανάπτυξης των επιπλέον βρετανικών στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ άλλων, είπε πως ήδη έχουν σταλεί τέσσερα επιπλέον μαχητικά Typhoon, τρία ελικόπτερα Wildcat, ένα ελικόπτερο Merlin ενώ το αντιτορπιλικό HMS Dragon, όπως επεσήμανε, αναμένεται να αποπλεύσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας ανέφερε επίσης ότι η βρετανική αεροπορία έχει ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από 230 ώρες πτήσεων, την ώρα που οκτώ μαχητικά αεροσκάφη επιχειρούν από το Κατάρ, στο πλαίσιο κοινής βρετανο-καταριανής μοίρας.

Όπως δήλωσε, από τον Ιανουάριο οι βάσεις στην Κύπρο έχουν ενισχυθεί με 400 άτομα. Πρόκειται κυρίως για ομάδα αντιαεροπορικής άμυνας όπως σημείωσε ο κ. Χίλι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έπληξε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, πιθανόν προερχόμενο από τον Λίβανο ή το Ιράκ. Τα συντρίμμια του ντρόουν, όπως είπε, αναλύονται από ειδικούς για να διαπιστωθεί η προέλευσή του.

Ο Χίλι, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα την Κύπρο, δήλωσε ότι οι βρετανικές δυνάμεις στο νησί βρίσκονται σε καθημερινή ετοιμότητα λόγω των συναγερμών αεράμυνας, ενώ επεσήμανε ότι οι στρατιωτικοί αντιμετωπίζουν άμεσα τις επιπτώσεις της κλιμακωμένης κρίσης στην περιοχή.

Παράλληλα τόνισε πως το Ιράν έχει ήδη εκτοξεύσει πάνω από 500 βαλλιστικούς και πυραύλους και περισσότερα από 2.000 ντρόουν εναντίον στόχων σε διάφορες χώρες της περιοχής. Όπως διευκρίνισε μόνο την πρώτη ημέρα των επιθέσεων επλήγησαν δέκα χώρες, με πλήγματα τόσο σε στρατιωτικούς όσο και σε πολιτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων στο Ντουμπάι, εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και του εθνικού αεροδρομίου στο Κουβέιτ.

Ο κ. Χίλι ανέφερε επίσης ότι το Λονδίνο συνεχίζει τις επιχειρήσεις προστασίας και εκκένωσης πολιτών από την περιοχή, σημειώνοντας ότι περισσότεροι από 170.000 άνθρωποι έχουν δηλώσει παρουσία στις βρετανικές αρχές, ενώ πάνω από 37.000 Βρετανοί υπήκοοι έχουν ήδη απομακρυνθεί από την αρχή της κρίσης από την Μέση Ανατολή.