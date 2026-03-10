Στα χέρια Γκουτέρες η έκθεση για τις κακοποιημένες γυναίκες του 1974 - Την παρέδωσε ο Λουκάς Φουρλάς

Στο πλαίσιο επαφών και συναντήσεων με αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών η Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Φουρλάς είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον κ. Γκουτέρες για την αποστολή της Επιτροπής FEMM στην Κύπρο η οποία εξέτασε το θέμα των κακοποιημένων γυναικών του 1974, από τον τουρκικό στρατό και του παρέδωσε την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για το συγκεκριμένο θέμα.

Ο κ. Φουρλάς κάλεσε τον ΓΓ του ΟΗΕ να συμβάλει ενεργότερα στην ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας και στη διεθνή αναγνώριση των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν σε βάρος Κυπρίων γυναικών. Όπως επεσήμανε, «τα θύματα της σεξουαλικής βίας της εισβολής αξίζουν δικαιοσύνη, αναγνώριση και στήριξη από τη διεθνή κοινότητα.»

Η Έκθεση καταγράφει συγκλονιστικές μαρτυρίες και τεκμηριωμένα στοιχεία για τις βιαιότητες και τις άλλες απάνθρωπες πράξεις που διαπράχθηκαν σε βάρος Κυπρίων γυναικών κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής.

Πρόκειται για ένα ιστορικό τεκμήριο που αναδεικνύει μια από τις πιο σκοτεινές και τραυματικές πτυχές της κυπριακής τραγωδίας, η οποία παραμένει για δεκαετίες αδικαίωτη.

Ο κ. Φουρλάς υπογράμμισε επίσης την ανάγκη «η διεθνής κοινότητα να συνεχίσει να αναγνωρίζει και να αναδεικνύει τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος γυναικών κατά τη διάρκεια συγκρούσεων», τονίζοντας ότι η δικαιοσύνη, η μνήμη και η ιστορική αλήθεια αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τη συμφιλίωση και την ειρήνη.

Η παράδοση της Έκθεσης στον ΓΓ του ΟΗΕ αποτελεί μια συμβολική αλλά και ουσιαστική πράξη μνήμης και ευθύνης, με στόχο να υπενθυμίσει ότι τα εγκλήματα πολέμου και η σεξουαλική βία σε βάρος γυναικών δεν μπορούν να παραγράφονται ούτε να ξεχνιούνται.

Ο κ. Φουρλάς ενημέρωσε επίσης τον κ. Γκουτέρες ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συγγραφή ψηφίσματος από το Ευρωκοινοβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα.