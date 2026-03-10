Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣτα χέρια Γκουτέρες η έκθεση για τις κακοποιημένες γυναίκες του 1974 - Την παρέδωσε ο Λουκάς Φουρλάς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα χέρια Γκουτέρες η έκθεση για τις κακοποιημένες γυναίκες του 1974 - Την παρέδωσε ο Λουκάς Φουρλάς

 10.03.2026 - 14:37
Στα χέρια Γκουτέρες η έκθεση για τις κακοποιημένες γυναίκες του 1974 - Την παρέδωσε ο Λουκάς Φουρλάς

Στη Νέα Υόρκη μετέβη ο Ευρωβουλευτής ΔΗΣΥ & ΕΛΚ Λουκάς Φουρλάς, ως Μέλος της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (FEMM), στο πλαίσιο της 70ης Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το καθεστώς των Γυναικών. 

Στο πλαίσιο επαφών και συναντήσεων με αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών η Αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Φουρλάς είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον κ. Γκουτέρες για την αποστολή της Επιτροπής FEMM στην Κύπρο η οποία εξέτασε το θέμα των κακοποιημένων γυναικών του 1974, από τον τουρκικό στρατό και του παρέδωσε την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για το συγκεκριμένο θέμα.

Ο κ. Φουρλάς κάλεσε τον ΓΓ του ΟΗΕ να συμβάλει ενεργότερα στην ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας και στη διεθνή αναγνώριση των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν σε βάρος Κυπρίων γυναικών. Όπως επεσήμανε, «τα θύματα της σεξουαλικής βίας της εισβολής αξίζουν δικαιοσύνη, αναγνώριση και στήριξη από τη διεθνή κοινότητα.»

Η Έκθεση καταγράφει συγκλονιστικές μαρτυρίες και τεκμηριωμένα στοιχεία για τις βιαιότητες και τις άλλες απάνθρωπες πράξεις που διαπράχθηκαν σε βάρος Κυπρίων γυναικών κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής.

Πρόκειται για ένα ιστορικό τεκμήριο που αναδεικνύει μια από τις πιο σκοτεινές και τραυματικές πτυχές της κυπριακής τραγωδίας, η οποία παραμένει για δεκαετίες αδικαίωτη.

Ο κ. Φουρλάς υπογράμμισε επίσης την ανάγκη «η διεθνής κοινότητα να συνεχίσει να αναγνωρίζει και να αναδεικνύει τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος γυναικών κατά τη διάρκεια συγκρούσεων», τονίζοντας ότι η δικαιοσύνη, η μνήμη και η ιστορική αλήθεια αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για τη συμφιλίωση και την ειρήνη.

Η παράδοση της Έκθεσης στον ΓΓ του ΟΗΕ αποτελεί μια συμβολική αλλά και ουσιαστική πράξη μνήμης και ευθύνης, με στόχο να υπενθυμίσει ότι τα εγκλήματα πολέμου και η σεξουαλική βία σε βάρος γυναικών δεν μπορούν να παραγράφονται ούτε να ξεχνιούνται.

Ο κ. Φουρλάς ενημέρωσε επίσης τον κ. Γκουτέρες ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συγγραφή ψηφίσματος από το Ευρωκοινοβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: «Αν το Ιράν μπλοκάρει το πετρέλαιο, θα το πλήξουμε 20 φορές σκληρότερα»
Ακυρώθηκαν 39 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες χώρες αφορούν
«Μπερδεμένος» ο καιρός - Πέφτει απότομα η θερμοκρασία και έρχεται ομίχλη - Τι περιλαμβάνει το καιρικό μενού
Τριμερής στην Πάφο: Το πολιτικό μήνυμα πίσω από τις δηλώσεις και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο
Πώς ο φόβος για το Ακρωτήρι «έσβησε» σκάνδαλα και εγκλήματα από την επικαιρότητα
Ρωτήσαμε το ChatGPT τι πρέπει να έχεις στο κινητό σου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης - Μερικά δεν τα σκέφτηκε κανείς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ-Αντόνιο Κόστα - Ενημερώνει εκτενώς τους ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ

 10.03.2026 - 14:06
Επόμενο άρθρο

Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο στην Επαρχία Λευκωσίας - Έκλεισαν και οι δύο λωρίδες του δρόμου

 10.03.2026 - 14:41
LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

Φλέγεται για 10η μέρα η Μέση Ανατολή, ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, ενώ οι IDF επιτίθενται διαρκώς στον Λίβανο. Το Ιράν απαντά με εκτοξεύσεις πυραύλων και drones προς χώρες του Κόλπου, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα σκληρύνει τα αντίποινά του. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

  •  10.03.2026 - 06:25
Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ-Αντόνιο Κόστα - Ενημερώνει εκτενώς τους ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ-Αντόνιο Κόστα - Ενημερώνει εκτενώς τους ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ

  •  10.03.2026 - 14:06
Βίντεο: Τι εννοούσε ο Μακρόν με τις «πολλαπλές επιθέσεις» στην Κύπρο με πυραύλους και drone - Η απάντηση Λετυμπιώτη

Βίντεο: Τι εννοούσε ο Μακρόν με τις «πολλαπλές επιθέσεις» στην Κύπρο με πυραύλους και drone - Η απάντηση Λετυμπιώτη

  •  10.03.2026 - 08:42
Αναστασιάδης: Πώς απαντά για το μέλλον των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο - «Δεν υπήρξε επικοινωνία με τον Πρόεδρο...ίσως να έχει σοφότερους συμβούλους»

Αναστασιάδης: Πώς απαντά για το μέλλον των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο - «Δεν υπήρξε επικοινωνία με τον Πρόεδρο...ίσως να έχει σοφότερους συμβούλους»

  •  10.03.2026 - 10:10
Υπόθεση με έγγραφα στις Κεντρικές Φυλακές: Μη παραδοχή στις κατηγορίες από τους 8 - Πότε ορίστηκε το δικαστήριο

Υπόθεση με έγγραφα στις Κεντρικές Φυλακές: Μη παραδοχή στις κατηγορίες από τους 8 - Πότε ορίστηκε το δικαστήριο

  •  10.03.2026 - 12:08
Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να μπλοκάρουν τη μεταφορά πετρελαίου μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να μπλοκάρουν τη μεταφορά πετρελαίου μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Ιράν

  •  10.03.2026 - 12:41
«Κινητός» κίνδυνος στον δρόμο: Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό - Μετέφεραν στρώμα με σκούτερ - Βίντεο

«Κινητός» κίνδυνος στον δρόμο: Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό - Μετέφεραν στρώμα με σκούτερ - Βίντεο

  •  10.03.2026 - 13:23
Τρία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε μονάδες - Μεγαλώνει η αλυσίδα

Τρία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε μονάδες - Μεγαλώνει η αλυσίδα

  •  10.03.2026 - 10:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα