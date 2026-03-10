Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να μπλοκάρουν τη μεταφορά πετρελαίου μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Ιράν
ΔΙΕΘΝΗ

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να μπλοκάρουν τη μεταφορά πετρελαίου μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Ιράν

 10.03.2026 - 12:41
Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να μπλοκάρουν τη μεταφορά πετρελαίου μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν την Τρίτη (10/3) ότι δεν θα επιτρέψουν τη μεταφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να απαντά ότι η Ουάσιγκτον θα πλήξει το Ιράν «πολύ πιο σκληρά» εάν επιχειρηθεί αποκλεισμός των εξαγωγών.

Η έντονη ρητορική δεν στάθηκε ικανή να ανακόψει την πτώση των τιμών του πετρελαίου ούτε την άνοδο των διεθνών χρηματιστηρίων, η οποία ακολούθησε τις δηλώσεις του Τραμπ ότι αναμένει ταχεία λήξη των εχθροπραξιών.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ακόμη και μετά την ένδειξη αδιαλλαξίας από την πλευρά της Τεχεράνης, η οποία προχώρησε στον ορισμό του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα (9/3) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η σύγκρουση θα ολοκληρωθεί πριν από το αρχικό χρονικό πλαίσιο των τεσσάρων εβδομάδων που είχε θέσει, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι ακριβώς θα συνιστά «νίκη».

Από την πλευρά του, το Ισραήλ δηλώνει ότι ο στόχος του πολέμου είναι η ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει κυρίως ότι ο στόχος της Ουάσιγκτον είναι η καταστροφή των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν και του πυρηνικού του προγράμματος.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί μόνο εφόσον υπάρξει μια ιρανική κυβέρνηση που θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τον πρεσβευτή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, τουλάχιστον 1.332 Ιρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί και χιλιάδες έχουν τραυματιστεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν αεροπορικά και πυραυλικά πλήγματα σε ολόκληρη τη χώρα στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο Τραμπ προειδοποίησε, επίσης, ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα μπορούσαν να ενταθούν σημαντικά εάν το Ιράν επιχειρήσει να εμποδίσει τη διέλευση πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

«Θα τους χτυπήσουμε τόσο σκληρά που δεν θα είναι δυνατό για αυτούς ή για οποιονδήποτε τους βοηθά να ανακάμψουν ποτέ σε εκείνο το τμήμα του κόσμου», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, εκπρόσωπος απάντησε ότι «εμείς θα καθορίσουμε το τέλος του πολέμου», χαρακτηρίζοντας τα σχόλια του Τραμπ «ανοησίες», σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: «Αν το Ιράν μπλοκάρει το πετρέλαιο, θα το πλήξουμε 20 φορές σκληρότερα»
Ακυρώθηκαν 39 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε ποιες χώρες αφορούν
«Μπερδεμένος» ο καιρός - Πέφτει απότομα η θερμοκρασία και έρχεται ομίχλη - Τι περιλαμβάνει το καιρικό μενού
Τριμερής στην Πάφο: Το πολιτικό μήνυμα πίσω από τις δηλώσεις και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο
Πώς ο φόβος για το Ακρωτήρι «έσβησε» σκάνδαλα και εγκλήματα από την επικαιρότητα
Ρωτήσαμε το ChatGPT τι πρέπει να έχεις στο κινητό σου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης - Μερικά δεν τα σκέφτηκε κανείς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αριστοτέλους: Τα πήρε στο κρανίο με τα σκληρά λόγια που έγραψε Κύπριος δημοσιογράφος για εκείνην - Δείτε βίντεο

 10.03.2026 - 12:19
Επόμενο άρθρο

Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν κοιμάμαι τα βράδια – Τον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης βλέπω πολλούς εφιάλτες»

 10.03.2026 - 13:05
LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

Φλέγεται για 10η μέρα η Μέση Ανατολή, ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, ενώ οι IDF επιτίθενται διαρκώς στον Λίβανο. Το Ιράν απαντά με εκτοξεύσεις πυραύλων και drones προς χώρες του Κόλπου, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα σκληρύνει τα αντίποινά του. Όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

LIVE: Φόβοι για πόλεμο διαρκείας στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ επιθέσεων και ενεργειακές αναταράξεις

  •  10.03.2026 - 06:25
Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ-Αντόνιο Κόστα - Ενημερώνει εκτενώς τους ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ-Αντόνιο Κόστα - Ενημερώνει εκτενώς τους ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ

  •  10.03.2026 - 14:06
Βίντεο: Τι εννοούσε ο Μακρόν με τις «πολλαπλές επιθέσεις» στην Κύπρο με πυραύλους και drone - Η απάντηση Λετυμπιώτη

Βίντεο: Τι εννοούσε ο Μακρόν με τις «πολλαπλές επιθέσεις» στην Κύπρο με πυραύλους και drone - Η απάντηση Λετυμπιώτη

  •  10.03.2026 - 08:42
Αναστασιάδης: Πώς απαντά για το μέλλον των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο - «Δεν υπήρξε επικοινωνία με τον Πρόεδρο...ίσως να έχει σοφότερους συμβούλους»

Αναστασιάδης: Πώς απαντά για το μέλλον των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο - «Δεν υπήρξε επικοινωνία με τον Πρόεδρο...ίσως να έχει σοφότερους συμβούλους»

  •  10.03.2026 - 10:10
Υπόθεση με έγγραφα στις Κεντρικές Φυλακές: Μη παραδοχή στις κατηγορίες από τους 8 - Πότε ορίστηκε το δικαστήριο

Υπόθεση με έγγραφα στις Κεντρικές Φυλακές: Μη παραδοχή στις κατηγορίες από τους 8 - Πότε ορίστηκε το δικαστήριο

  •  10.03.2026 - 12:08
Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να μπλοκάρουν τη μεταφορά πετρελαίου μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να μπλοκάρουν τη μεταφορά πετρελαίου μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Ιράν

  •  10.03.2026 - 12:41
«Κινητός» κίνδυνος στον δρόμο: Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό - Μετέφεραν στρώμα με σκούτερ - Βίντεο

«Κινητός» κίνδυνος στον δρόμο: Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό - Μετέφεραν στρώμα με σκούτερ - Βίντεο

  •  10.03.2026 - 13:23
Τρία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε μονάδες - Μεγαλώνει η αλυσίδα

Τρία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε μονάδες - Μεγαλώνει η αλυσίδα

  •  10.03.2026 - 10:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα