Το αγαπημένο κίτρινο φρούτο που «κατηγορείται» συχνά – Ποια είναι η αλήθεια

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει βρεθεί στο στόχαστρο κριτικής: κάποιοι τη θεωρούν υπερβολικά γλυκιά, πλούσια σε άμυλο ή επιβαρυντική για το σάκχαρο. Είναι τελικά τόσο υγιεινή όσο πιστεύουμε ή πρόκειται για ένα παρεξηγημένο φρούτο;

Η μπανάνα καλλιεργήθηκε αρχικά στη Νοτιοανατολική Ασία πριν από περισσότερα από 7.000 χρόνια και διαδόθηκε παγκοσμίως μέσω εμπορικών διαδρομών. Στη Βρετανία έγινε ευρέως διαθέσιμη στα τέλη του 19ου αιώνα, χάρη στην ανάπτυξη των ατμόπλοιων και της ψύξης που κατέστησαν τις εισαγωγές πιο προσιτές. Σήμερα, η κίτρινη ποικιλία Cavendish κυριαρχεί στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ενώ ο μέσος Βρετανός καταναλώνει περίπου 20 μπανάνες τον χρόνο.

Σύμφωνα με τον Dr. Duane Mellor, εγγεγραμμένο διαιτολόγο και ανώτερο λέκτορα στην Ιατρική Σχολή του Aston, η διατροφική επίδραση της μπανάνας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς και πότε καταναλώνεται.

Σάκχαρα: Ο μύθος και η πραγματικότητα

Μια μέτρια μπανάνα περιέχει περίπου 14 γραμμάρια φυσικών σακχάρων και 100–110 θερμίδες. Η έμφαση αποκλειστικά στα σάκχαρα, όμως, όπως τονίζει ο Dr Mellor, είναι παραπλανητική.

«Οι μπανάνες μπορούν να αποτελέσουν καλή επιλογή, είναι μια συμπαγής πηγή ενέργειας που είναι ιδιαίτερα πρακτική για το γυμναστήριο ή ως συνοδευτικό στο μεσημεριανό», αναφέρει.

Σε αντίθεση με τα γλυκά ή τα ζαχαρούχα ροφήματα, τα σάκχαρα της μπανάνας συνοδεύονται από φυτικές ίνες, νερό και μικροθρεπτικά συστατικά, γεγονός που επιβραδύνει την πέψη και περιορίζει τις απότομες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα. Καθώς η μπανάνα ωριμάζει, η περιεκτικότητα σε σάκχαρα αυξάνεται, ωστόσο «δεν πρόκειται για ελεύθερα σάκχαρα και μπορεί να είναι χρήσιμη ιδίως πριν από την άσκηση», προσθέτει.

Μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση ολόκληρων φρούτων –συμπεριλαμβανομένων των μπανανών– συνδέεται με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία και χαμηλότερη συνολική θνησιμότητα, όχι με αύξηση βάρους ή μεταβολική επιβάρυνση.

Κάλιο και καρδιά

Η μπανάνα είναι γνωστή για την περιεκτικότητά της σε κάλιο, με περίπου 350–400 mg ανά μέτριο φρούτο. Το κάλιο παίζει κρίσιμο ρόλο στη νευρική αγωγιμότητα, στη μυϊκή σύσπαση και στη διατήρηση σταθερού καρδιακού ρυθμού. Επιπλέον, συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, βοηθώντας τον οργανισμό να αποβάλλει το πλεονάζον νάτριο.

Ωστόσο, ο Dr Mellor επισημαίνει ότι δεν αποτελεί την πλουσιότερη πηγή καλίου: «Παρότι οι μπανάνες είναι μια αξιοπρεπής πηγή καλίου, δεν είναι τόσο καλή όσο μια μεγάλη ψητή πατάτα ή μια χούφτα σταφίδες ή βερίκοκα».

Το κάλιο παραμένει ζωτικής σημασίας, καθώς έχει συνδεθεί με χαμηλότερη αρτηριακή πίεση και καλύτερη καρδιακή υγεία, ιδίως όταν συνοδεύεται από μείωση της πρόσληψης αλατιού.

Μπανάνες και υγεία του εντέρου

Μια μέτρια μπανάνα περιέχει περίπου 3 γραμμάρια φυτικών ινών, οι οποίες στηρίζουν την πέψη και τη λειτουργία του εντέρου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το λεγόμενο «ανθεκτικό άμυλο».

Οι άγουρες ή πράσινες μπανάνες περιέχουν υψηλά επίπεδα ανθεκτικού αμύλου, ενός υδατάνθρακα που δεν πέπτεται από τον οργανισμό. Αντίθετα, φτάνει στο παχύ έντερο, όπου ζυμώνεται από τα βακτήρια του εντέρου.

«Οι πράσινες μπανάνες θεωρείται ότι περιέχουν περισσότερο ανθεκτικό άμυλο, το οποίο είναι καλό για την υγεία του εντέρου», εξηγεί ο Dr Mellor. Η διαδικασία ζύμωσης παράγει ενώσεις που έχουν συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου του εντέρου και με καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου και του μεταβολισμού.

Καθώς η μπανάνα ωριμάζει, το ανθεκτικό άμυλο μετατρέπεται σταδιακά σε απλά σάκχαρα, καθιστώντας την πιο γλυκιά και πιο εύπεπτη, αλλά μειώνοντας τις «τροφικές» ιδιότητες για τα μικρόβια του εντέρου.

Η σημασία της ωρίμανσης

Το στάδιο ωρίμανσης επηρεάζει σημαντικά τη διατροφική της δράση. Οι πράσινες ή ελαφρώς ώριμες μπανάνες απελευθερώνουν την ενέργειά τους πιο αργά, οδηγώντας σε πιο σταθερή αύξηση του σακχάρου και μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού. Οι πιο ώριμες μπανάνες απορροφώνται γρηγορότερα, προσφέροντας άμεση ενέργεια.

Έτσι, όσοι επιδιώκουν καλύτερο έλεγχο σακχάρου ή αποφυγή «ενεργειακών πτώσεων» ίσως προτιμήσουν λιγότερο ώριμες μπανάνες, ενώ αθλητές ή άτομα που χρειάζονται γρήγορη ενέργεια μπορούν να επωφεληθούν από πιο ώριμες.

Δεν υπάρχει μία «υγιεινότερη» μπανάνα· η επιλογή εξαρτάται από τις ανάγκες του οργανισμού.

Πόσες μπανάνες να τρώμε την ημέρα

Το NHS συνιστά την κατανάλωση πέντε μερίδων φρούτων και λαχανικών ημερησίως, με μία μέτρια μπανάνα (80 γρ.) να αντιστοιχεί σε μία μερίδα. Ωστόσο, προτείνεται η κατανάλωση μίας ή δύο την ημέρα στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Άτομα με προχωρημένη νεφρική νόσο ίσως χρειαστεί να περιορίσουν τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο. «Παλιότερα πιστευόταν ότι όσοι πάσχουν από νεφρική νόσο πρέπει να αποφεύγουν εντελώς τις μπανάνες», σημειώνει ο Dr Mellor, «σήμερα όμως συστήνεται μέτρο, ίσως μία ή δύο την εβδομάδα, ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου».

Υπερβολική πρόσληψη καλίου μπορεί να οδηγήσει σε υπερκαλιαιμία, κατάσταση που συνδέεται με αρρυθμίες, δύσπνοια, πόνο στο στήθος, ναυτία και έμετο. Σύμφωνα με μελέτη του 2011 από το National Institute of Mental Health στις ΗΠΑ, κατανάλωση άνω των 20 μπανανών ημερησίως μπορεί να προκαλέσει τέτοια προβλήματα.

Ποιος είναι ο πιο υγιεινός τρόπος κατανάλωσης;

Ο Dr Mellor επισημαίνει ότι οι μπανάνες δεν πρέπει να θεωρούνται διατροφικά ισοδύναμες με όλα τα φρούτα. «Καθώς είναι ελαφρώς πιο ενεργειακές από άλλα φρούτα, δεν είναι σοφό να καλύπτει κανείς τις πέντε μερίδες ημερησίως μόνο με μπανάνες. Το μήνυμα των “πέντε την ημέρα” αφορά τόσο λαχανικά όσο και φρούτα».

Για τους περισσότερους, 3 έως 4 μπανάνες την εβδομάδα, σε συνδυασμό με ποικιλία άλλων φρούτων και λαχανικών, αποτελούν λογική προσέγγιση. Ο συνδυασμός τους με πρωτεΐνη ή υγιεινά λιπαρά –όπως γιαούρτι, ξηρούς καρπούς ή σπόρους– επιβραδύνει την πέψη και βοηθά στον καλύτερο έλεγχο του σακχάρου.

Συμπερασματικά, η μπανάνα παραμένει ένα θρεπτικό και πρακτικό φρούτο, του οποίου η αξία εξαρτάται από το πλαίσιο κατανάλωσης και τη συνολική διατροφή.

