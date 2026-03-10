Themasports lifenewscy
Υγεία
Προστάτης: Ο τρόπος ζωής και διατροφής που μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου
ΥΓΕΙΑ

Προστάτης: Ο τρόπος ζωής και διατροφής που μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου

 10.03.2026 - 07:02
Προστάτης: Ο τρόπος ζωής και διατροφής που μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου

«Τι μπορώ να φάω για να μειώσω τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη;». Πρόκειται για μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που δέχονται οι γιατροί από άνδρες που ανησυχούν για την υγεία τους. Αν και κατά καιρούς διάφορες τροφές έχουν συνδεθεί με πιθανή προστατευτική δράση, τα επιστημονικά δεδομένα δεν είναι ακόμη αρκετά για να στηρίξουν συγκεκριμένες διατροφικές «συνταγές» πρόληψης.

Οι ειδικοί από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ συμφωνούν ότι το κλειδί βρίσκεται σε ένα συνολικά υγιεινό διατροφικό πρότυπο: κάτι που είναι πιο απλό απ’ όσο φαντάζεται κανείς.

Το διατροφικό πρότυπο που βοηθά

Αντί να εστιάζουμε σε «υπερτροφές», οι επιστήμονες προτείνουν τις εξής βασικές αρχές

1. Πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών καθημερινά

Ιδιαίτερα ωφέλιμα θεωρούνται τα φρούτα και τα λαχανικά με βαθύ και έντονο χρώμα, καθώς είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά.

2. Επιλογή προϊόντων ολικής άλεσης

Ψωμί, ζυμαρικά και δημητριακά ολικής άλεσης προσφέρουν φυτικές ίνες και συμβάλλουν στη συνολική μεταβολική υγεία.

3. Περιορισμός κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος

Η υπερβολική κατανάλωση βοδινού, χοιρινού, αρνιού, αλλά και αλλαντικών, όπως λουκάνικα, έχει συσχετιστεί με αυξημένους κινδύνους για διάφορες μορφές καρκίνου. Καλύτερες πηγές πρωτεΐνης αποτελούν το ψάρι, τα πουλερικά χωρίς πέτσα, τα όσπρια και τα αυγά.

4. Επιλογή «καλών» λιπαρών

Το ελαιόλαδο, οι ξηροί καρποί και το αβοκάντο περιέχουν υγιεινά λιπαρά. Αντίθετα, τα κορεσμένα λιπαρά και τα τρανς λιπαρά, που βρίσκονται συχνά σε έτοιμα και τηγανητά τρόφιμα, καλό είναι να περιορίζονται.

5. Μείωση ζάχαρης και αλατιού

Τα αναψυκτικά και τα σακχαρούχα ροφήματα αυξάνουν τη θερμιδική πρόσληψη χωρίς διατροφικό όφελος. Παράλληλα, η υπερβολική κατανάλωση αλατιού, κυρίως μέσω επεξεργασμένων τροφίμων, επιβαρύνει τη συνολική υγεία.

6. Έλεγχος μερίδων

Η αργή κατανάλωση φαγητού και η διακοπή όταν επέλθει ο κορεσμός βοηθούν στη διατήρηση φυσιολογικού βάρους.

Η σημασία της άσκησης

Η διατροφή από μόνη της δεν αρκεί. Η τακτική φυσική δραστηριότητα έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο καρδιοπαθειών, εγκεφαλικού επεισοδίου και ορισμένων μορφών καρκίνου, ενώ φαίνεται να ωφελεί και την υγεία του προστάτη.

Μελέτες έχουν δείξει ότι άνδρες που είναι πιο δραστήριοι εμφανίζουν λιγότερα συμπτώματα καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, ενώ η συστηματική άσκηση σχετίζεται και με μειωμένο κίνδυνο στυτικής δυσλειτουργίας. Ακόμη και μέτριας έντασης δραστηριότητες, όπως το γρήγορο περπάτημα, φαίνεται να προσφέρουν σημαντικά οφέλη.

Σε έρευνες που εξέτασαν άνδρες με χρόνια προστατίτιδα, η αερόβια άσκηση, όπως το έντονο περπάτημα, οδήγησε σε μεγαλύτερη μείωση των συμπτωμάτων, αλλά και σε βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης και της ποιότητας ζωής.

Συμπέρασμα

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει «μαγική» τροφή που να εγγυάται προστασία από τον καρκίνο του προστάτη. Η επιστημονική κοινότητα, ωστόσο, συμφωνεί σε ένα βασικό μήνυμα: Η ισορροπημένη διατροφή, η διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους και η τακτική άσκηση αποτελούν τα πιο αξιόπιστα «όπλα» πρόληψης.

Η υγεία του προστάτη δεν εξαρτάται από μία μόνο επιλογή στο πιάτο μας, αλλά από τον συνολικό τρόπο ζωής μας.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

